Der Hyundai kommt bereits in der sechsten Generation. Die nimmt Design-Anleihen bei den großen Hyundai- und Genesis-Limousinen.

Hyundai Verna – da werden bei den wenigsten die "Aha, den kenne ich"-Lampen angehen. Bringt man dann aber die Modellbezeichnung Accent ins Spiel, dürften zumindest die älteren Leser wissend nicken. Der Verna ist seit 1994 am Start und geht jetzt in die sechste Generation. In Europa war er als Accent bis 2010 im Angebot und wurde dann durch den i30 ersetzt.

Nur mit Benzinern

Auf dem indischen Markt steht die Kompaktlimousine jetzt kurz vor dem Marktstart. Gezeigt wurden bislang aber nur erste Teaserbilder. Die lassen aber schon erahnen, dass der neue Verna bei Design deutlich Anleihen an den größeren Hyundai-Limousinen und sogar Genesis-Modellen nimmt.

Den typischen Hyundai-Kühlergrill übernimmt er von Sonata und Co. Die ultraflachen LED-Scheinwerfer und das verbindende LED-Lichtband an der Front kennt man vom neuen Grandeur und einigen Genesis-Modellen. Die Heckansicht kennzeichnet ein ebenfalls über die gesamte Breite laufendes LED-Lichtband mit senkrecht gehaltenen Enden. Dazu gibt es LED-Leuchten mit Kristalloptik unter der hohen Abrisskante. Eine stark ansteigende Linie und markant ausgestellte, kantige Radläufe prägen die Silhouette des Viertürers.

Mit weiteren Details sind die Koreaner noch sparsam. Benannt werden allerdings bereits die verfügbaren Motorisierungen. Kunden können zwischen einem 1,5-Liter Vierzylinder-Saugbenziner und einem 1,5-Liter-Turbobenziner mit ebenfalls vier Zylindern wählen. Der Sauger kann mit einer Sechsgang-Handschaltung oder einem CVT-Getriebe kombiniert werden. Für das Turbotriebwerk stehen wahlweise die manuelle Sechsgang-Schaltung oder ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe bereit. Die Leistungen dürften bei 115 und 160 PS liegen.

In Indien trifft der neue Verna auf Wettbewerber wie den VW Virtus, den Skoda Slavia oder den Honda City.