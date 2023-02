Geburtstag feiern sie gerne bei Jeep, es gibt ja auch genug Gelegenheiten. Und damit natürlich auch die Möglichkeit, mit einem passenden Jubiläumsmodell ein bisschen Geld zu verdienen. Diesmal ist der Wrangler Rubicon der Anlass, dessen 20. Geburtstag Jeep nun mit zwei Varianten als 20th Anniversary Edition abfeiert. Zeitlich nicht ganz korrekt, denn wir saßen bereits 2002 erstmals in einem Wrangler Rubicon (siehe Bild unten), aber da wollen wir nicht kleinlich sein.

Das offizielle 20jährige Jubiläum bringt zwei Sonderversionen hervor, einmal den bärigen Wrangler Rubicon 392 mit seinem 470 PS starken V8-Motor und aus genau der entgegengesetzten Richtung den Wrangler Rubicon 4XE als zeitgeistigen Plug-in-Hybrid.

Offroad-Tuning ab Werk

Der Rubicon ist ein schönes Beispiel für das Thema "Tuning ab Werk", denn er bekommt seit seinem Debüt allerlei Zubehör serienmäßig verbaut, das man sich ansonsten erst mühsam zusammenschrauben müsste. Im Wesentlichen sind das schon immer verstärkte Starrachsen mit Differentialsperren, seit dem Wrangler JK ein spezielles Fahrwerk mit einem per Knopfdruck entkoppelbaren Stabilisator sowie ein spezielles Verteilergetriebe mit superkurzer Geländeübersetzung.

Die jetzigen 20th Anniversary Edition-Jubiläumsmodelle bekommen all das natürlich auch mit auf den Weg, zusätzlich aber noch ein paar nette Gimmicks. Das Fahrwerk wird um 13 Millimeter höhergelegt, dazu kommen Geländereifen in 33 Zoll auf Beadlock-Felgen. Eine neue Frontstoßstange mit der Möglichkeit zur Seilwindenmontage, ein neuer Kühlergrill, eine rot-schwarze Lederausstattung und eine Front-Offroad-Kamera sind als Technik-Updates mit an Bord. Vervollständigt wird das Geburtstagskind mit Aufkleber-Deko und einem – warum auch immer – 83-teiligen Werkzeugsatz.

Preislich sind die Geburtstagskinder kein Schnapper, mit 69.585 Dollar (umgerechnet rund 65.150 Euro) für den Rubicon 4XE und 90.895 Dollar (ca. 85.100 Euro) liegen sie jeweils rund 6.700 Dollar oberhalb der Normalversionen ohne Jubiläums-Aufkleber. Wem das noch zu billig ist, der kann weitere 22.000 Dollar in ein (allerdings auf 150 Stück begrenztes), jetzt wird es lang: Rubicon 20th Anniversary Level II Upgrade American Expedition Vehicles (AEV) investieren. Dafür gibt es dann, siehe Bildergalerie, noch viele schöne Dinge aus dem Offroad-Baukasten wie zum Beispiel ein Höherlegungsfahrwerk mit 37-Zoll-Reifen, Seilwinde, Zusatzscheinwerfer und diverse Anbauteile. Der 392 und das Level II Upgrade werden es sicher nicht nach Europa schaffen, für einen offiziellen Deutschland-Start des Wrangler 4xe Rubicon 20th Anniversary stehen die Chancen aber gar nicht schlecht.