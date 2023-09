Wegen Teilemangels unterbricht Volkswagen die Herstellung des VW T-Roc in Portugal in der ersten Septemberhälfte. Ein Unwetter über Slowenien traf einen Zulieferer von wichtigen Motorenteilen, und der kann wegen Hochwasser nicht mehr liefern. Daraus resultiert ein mehrwöchiger Herstellungsstopp des SUV-Modells. Wie Volkswagen auf Nachfrage von auto motor und sport bestätigte, betrifft das Problem zudem die Produktion des Passat und Arteon im Werk Emden. Die Mitarbeiter müssen die Produktion zunächst drosseln. Ab 11. September ruht die Produktion in der modularen Querbaukasten (MQB)-Fertigung voraussichtlich bis 1. Oktober. Elektroautos seien davon nicht betroffen.

Bereits am Mittwoch berichtete ein VW-Pressesprecher der Deutschen Presse-Agentur, dass es auch in Deutschland zu Produktionsausfällen kommen kann. "Im Laufe des Septembers ist damit zu rechnen, dass nicht alle Komponenten- und Fahrzeugwerke ausreichend beliefert werden können". Es sei daher mit Produktionsausfällen zu rechnen. Welche Standorte hierzulande betroffen sein könnten, lässt der Konzern bislang offen. Ebenso, wie lange die Herstellung in Palmela bei Lissabon und in Emden stillstehen könnte. VW arbeite mit anderen Zuliefern an Alternativen und unterstütze gleichzeitig das Unternehmen in Slowenien, damit die Produktion wieder anläuft.

Aufgrund der dynamischen Lage und der zum jetzigen Zeitpunkt nicht final einzuschätzenden Lage dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen viel tun in Sachen Produktionsstopp in den VW-Werken. Wir bleiben dran und halten Sie in diesem Artikel kontinuierlich auf dem Laufenden.

Die Bildergalerie zeigt Fotos aus unserem Vergleichstest zwischen VW T-Roc, Kia XCeed und Mazda CX-30.