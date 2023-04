Die russische Aggression in der Ukraine und die folgenden westlichen Sanktionen gegen Russland haben so einiges durcheinandergewürfelt. Lada-Eigner Renault stieß die russische Traditionsmarke schon im Mai 2022, also kurz nach der Invasion ab. Teile und Technik für die bestehende Flotte und die Produktion gab es daraufhin keine mehr. Lada musste sich also nach neuen Spendern umsehen.

Nun scheinen die Russen in China fündig geworden zu sein. Auf einer Händlerkonferenz (AvtoVAZ) in Sotschi wurde jedenfalls der neue Lada X-Cross vorgestellt. Und der sieht haargenau aus wie ein FAW Bestune T77, den wir bereits aus China kennen. Abgesehen natürlich von den großen Lada-Schriftzügen an Front und Heck.

China-SUV auch in Russland auf dem Markt

Auch den Russen dürfte der 4,52 Meter lange China-SUV bestens bekannt sein. Der FAW Bestune T77 wird nämlich seit 2020 von China nach Russland exportiert. Der Lada sieht exakt so aus wie sein FAW-Spender, einschließlich der Innenverkleidungen sowie der beiden Bildschirme im Cockpit.

Auch unter der Haube arbeitet der gleiche 1,5-Liter-Benziner wie im FAW. Der leistet gut 160 PS und gibt seine Kraft wahlweise über eine Sechsgang-Handschaltung oder eine Siebengang-Automatik an die Vorderräder ab. Damit ist der Antriebsstrang deutlich moderner als die früheren Motoroptionen von Lada, die beispielweise im Geländewagen-Klassiker "Niva" zum Einsatz kommen.

Produktion in Russland

Tatsächlich wird der Lada nicht aus dem chinesischen Werk nach Russland geschickt, sondern direkt in der AvtoVAZ-Fabrik in St. Petersburg gebaut. Vor der Invasion gehörte das Werk noch Nissan. Der Lada X-Cross 5 wird damit das erste Produktions-Modell der russischen Marke, das nach der Renault-Ära gebaut wird. Es sollen weitere Limousinen und SUV folgen, die höchstwahrscheinlich ebenso auf chinesischen Modellen basieren.

Preislich wird sich der Lada X-Cross 5 am FAW-Pendant orientieren und ungefähr 2,17 Millionen Rubel kosten. Umgerechnet sind das immerhin etwa 24.000 Euro. Doch dafür gibt es eben auch den wohl modernsten Lada aller Zeiten.