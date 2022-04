Toyota-Präsident Akio Toyoda steht auf Motorsport und hat entsprechend seinem ganzen Konzern ein Sportprogramm verordnet. Klare Zeichen dafür sind der eben erst vorgestellte GR Corolla oder auch das angekündigte Schaltgetriebe für den GR Supra.

LC mit Biturbo-V8?

Aber auch bei Lexus dürfen sie künftig mehr Sport treiben. In den IS, der bei uns nicht mehr zu haben ist, haben die Japaner den bekannten V8-Sauger gepackt und ihn so zum IS 500 geadelt. Mit dem RC F steht ein zweites V8-Sportmodell im Programm. Jetzt scheint Lexus auch beim Top-Coupé LC (siehe Fotoshow des Sondermodells Hokkaido Edition) ein wenig nachlegen zu wollen. Das gibt es zwar schon als LC 500 mit einem 464 PS starken Fünf-Liter-V8-Sauger, aber eben nur in einer eher luxuriös ausgelegten Variante.

Das jetzt veröffentlichte Teaserbild scheint eindeutig auf den Lexus LC zu referieren. Der Begleittext lässt eindeutig auf mehr Power hoffen. Zudem zeichnet sich auf dem ersten Bild auch eine mächtige Beule auf der Motorhaube ab, die mehr Raum für den Motor darunter verspricht. Hier erinnern wir uns an das V8-Biturbo-Projekt, mit dem Lexus in einem LC 2019 auf der Nordschleife angetreten war. Der aufgeladene V8 soll seinerzeit gut 600 PS an den Start gebracht haben. Entsprechend gab es dann Gerüchte, Lexus bringe vom LC ein echtes F-Modell. Dann hatten die Japaner aber offensichtlich dessen Entwicklung abgebrochen, um das Projekt neu auszurichten. Mit dem jetzt veröffentlichten Teaser weht frischer Wind in die Glut, aus der etwas echt Heißes erwachsen könnte.