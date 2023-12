Mazda hat für Europa den CX-60 sowie ab 2024 den CX-80 in Programm, für die USA und ausgewählten Nicht-EU-Länder legt der japanische Autohersteller den CX-90 sowie den CX-70 auf. Der große 90er wurde bereits Anfang 2023 präsentiert, der 70er folgt verspätet 2024.

CX-70-Motordaten durchgesickert

Technisch bedient sich der Mazda CX-70 beim größeren Bruder. Laut Daten, die beim California Air Resources Board (CARB) eingereicht wurden, sind drei benzinbetriebene Versionen vorgesehen: Zwei 3,3-Liter-Hybride sowie ein 2,5-Liter-Plug-in-Hybrid. Alle sind serienmäßig mit Allradantrieb und einem Achtgang-Automatikgetriebe ausgerüstet.

Im CX-90 Mild-Hybrid arbeitet der 3,3-Liter-Turbo-Reihensechszylinder in zwei Leistungsstufen. Der Basis-Turbo leistet 280 PS und 400 Drehmoment, die Turbo S-Ausführung kommt auf 340 PS und 500 Nm Drehmoment. Der 2,5-Liter-Vierzylinder-Sauger ist kombiniert mit einem 173 PS starken Elektromotor, den ein 17,8-kWh-Akku speist. Die kombinierte Leistung beträgt 323 PS und 537 Newtonmeter.

Mazda verwendet bei allen SUV-Modellen die gleiche Designsprache. Entsprechend wirkt der CX-60 wie ein verkleinerter CX-90. Auch der CX-70 orientiert sich an den schon präsentierten Modellen und bietet Platz für fünf Passagiere. Die Innenräume von CX-60 und CX-90 geben außerdem Hinweise darauf, was der CX-70-Fahrer zu erwarten hat. Der Pilot wird von einem Digital-Cockpit mit Informationen versorgt, während der zentrale Touchscreen mit 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale sich mittig im Armaturenbrett befindet. Das gesamte Ambiente wird durch perforiertes Leder mit Stickereien in Akzentfarben, naturbelassenes Holz, gebürstetes Aluminium und Bereiche mit dünnen weißen Streifen auf schwarzem Klavierlack geprägt. Die Türverkleidungen bestehen größtenteils aus textilen Materialien.

Die Fotoshow zeigt den Mazda CX-90.