Ein Supersportwagen wie der McLaren GT wird nicht ausschließlich im Grenzbereich bewegt. Die meisten Fahrten finden im alltäglichen Verkehr statt. Um hier stärker bei der Kundschaft punkten zu können, haben die Briten den GT (siehe Video) zum GTS weiterentwickelt. Das neue Supercar soll extreme Fahrdynamik mit mehr Alltagstauglichkeit und Komfort verbinden.

Neue Karosserieelemente

Optisch bleibt der neue GTS nah am GT, den er ersetzt. Für den frischen Look sorgt ein neuer vorderer Stoßfänger mit neu geformten und breiteren Lufteinlässen. Neue, höhere Lufteinlässe finden sich an den hinteren Kotflügeln im Schulterbereich des Fahrzeugs. Wie die neu gestaltete Frontpartie sind auch die Verbesserungen an den hinteren Kotflügeln funktional und ermöglichen einen besseren Luftstrom in den 4,0-Liter-V8-Motor mit Doppelturboaufladung. Abgerundet wird der GTS-Auftritt mit einem großen Heckdiffusor und einer Doppelrohrauspuffanlage. Die ist auch in einer Sport-Variante zu haben, die noch klangvoller daherkommen soll.

Optische Akzente setzen Auspuffblenden, Spiegelkappen und Fenstereinfassungen im schwarzen Hochglanz-Finish. Die neuen GTS-Plaketten können mit der Option Stealth Badge Pack schwarz getönt werden. Zu den optischen Kohlefaser-Optionen gehört ein Carbon-Paket für den Unterboden, das den Frontsplitter, die Seitenschweller, den unteren Teil des Heckstoßfängers und den Diffusor umfasst. Außendetails wie die vorderen Lufteinlässe, die hinteren Lufteinlässe, der Kotflügel und die Spiegelkappen können ebenfalls in Kohlefaser ausgeführt werden. Das Carbon-Monocoque bleibt unverändert, trägt aber ein neues Dachteil aus recyceltem Kohlefaserlaminat.

Etwas mehr Leistung, etwas weniger Gewicht

Nachgelegt hat McLaren auch beim Vierliter-Biturbo-V8. Feinarbeit legt zusätzliche 15 PS frei, die Gesamtleistung steigt auf 635 PS und 630 Nm. Für die Kraftübertragung auf die Hinterräder wird weiter das automatisierte Siebengang-Getriebe eingespannt. Zusammen mit einem um zehn Kilogramm gesenkten Gewicht ergeben sich weiter verbesserte Fahrleistungen. Für den Spurt von null auf 100 km/h werden 3,2 Sekunden genannt, 200 km/h stehen nach 8,9 Sekunden auf der Uhr. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 326 km/h erreicht.

Unverändert an Bord finden sich die Carbon-Keramik-Bremsen sowie das adaptive Fahrwerk. Für eine verbesserte Alltagstauglichkeit wurde letzteres mit einem schneller agierenden Liftsystem kombiniert, das die Bodenfreiheit von 110 auf 130 Millimeter in nur noch 4 Sekunden vergrößert.

Neue Ausstattungsoptionen

Mit neuen Ausstattungsvarianten lässt sich das Interieur aufwerten. Zu haben sind unter anderem Sitzbezüge aus Anilin-Leder oder elektrisch verstell- und beheizbare Sitze. Eine erweitere Farbpalette sorgt für mehr Auswahl bei der Lackgestaltung. Dazu zählt auch der exklusiv für den GTS aufgelegte Farbton Lava Grau. Abgerundet wird das neue GTS-Angebot mit neu gezeichneten Zehnspeichen-Leichtmetallfelgen.

Bestellt werden kann der neue McLaren GTS ab sofort, ausgeliefert wird er Sportwagen ab 2024. Preise nennt McLaren noch nicht. Kunden dürfen sich aber auf wenigstens 200.000 Euro einstellen.