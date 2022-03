Mercedes bietet wohl von 2023 an keine Taxiversion der E-Klasse mehr an, auch die B-Klasse als Taxi fällt zu diesem Zeitpunkt weg.

"Wenn ich Mercedes fahren will, rufe ich mir ein Taxi", lautet der bekannte und etwas despektierliche Spruch, der aber gleichzeitig die Bedeutung der Marke für das Personenbeförderungs-Gewerbe zeigt. Nach einer Meldung der "Wirtschaftswoche" plant Mercedes, das neue E-Klasse-Modell W214 und S214 (also Limousine und Kombi, siehe Fotoshow) im kommenden Jahr nicht mehr als Taxi anzubieten. In diesem Zuge soll auch die modellgepflegte B-Klasse dann als Taxi-Ausführung wegfallen. Das geht aus Mitteilungen von Mercedes-Vertriebspartnern an die Taxi-Kunden hervor, die der Zeitung vorliegen. Bereits mit der Vorstellung der neuen C-Klasse hat Mercedes in dieser Baureihe die Taxi-Edition eingestellt.

Diese Modelle gibt es noch als Mercedes-Taxi

Momentan bietet der Autobauer neben der aktuellen B- und E-Klasse den Vito Tourer und die V-Klasse als Taxi an. Dazu gesellen sich noch die elektrischen Versionen EQV sowie E-Vito Tourer. Die B-Klasse startet in der aktuellen Preisliste als 180d bei 26.570 Euro (ohne Mwst), die V-Klasse kostet als 220 d in der Langversion netto 40.000 Euro, der E-Vito Tourer startet bei 53.990 Euro, während der EQV bei 59.990 Euro beginnt.

Die E-Klasse als Sondermodell "Das Taxi" (Limousine und T-Modell) wird mit drei Motorisierungen angeboten. Als 200 d ab 35.535 Euro sowie als 220 d (36.410 Euro) und E 300 de ab 47.235 Euro. Zur Ausstattung gehören unter anderem die typische Lackierung in Hellelfenbein, Avantgarde-Interieur, Ablagepaket mit Funktaster, Funkgerätehalterung im Handschuhfach sowie Taxameter im Dach. Des Weiteren sind das Einarm-Taxi-Zeichen, Dachantenne für Funk, Taxi-Notalarmanlage, Funkfreisprecheinrichtung als Vorrüstung und Taxi-Gummimatten im Paket enthalten – neben weiteren Ausstattungsinhalten und aufpreispflichtigen Features. Zum Vergleich: Die E-Klasse als Taxi inklusive Mehrwertsteuer liegt als 200 d bei 42.286,65 Euro, der Kunde einer Serien-E-Klasse mit diesem Motor bezahlt laut Liste 50.604,75 Euro. Allerdings werden die Taxi-Modelle von den Herstellern zusätzlich noch deutlich rabattiert.

Setzt Mercedes in Zukunft auf E-Taxis ?

So ganz wird sich Mercedes aber nicht aus dem Taxi-Geschäft zurückziehen. Nach Angaben von Insidern soll es ab 2023 der Renault-Kangoo-Klon Mercedes In der elektrischen E-Klasse konnten wir hier schon mitfahren - nicht beim Taxi-Fahrer, sondern mit Mercedes-Entwicklern.