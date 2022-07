Die Autowelt, zumindest die in Italien, ist um drei Sondermodelle reicher. Mercedes legt die Icon Collection auf, die je eine ausgewählte Modellvariante der S-Klasse, der E-Klasse als All Terrain und des Mercedes E-Klasse Coupés umfasst. Alle drei sind ausschließlich online zu erwerben. Passend zum exklusiven Vertriebsweg werden alle Sondermodelle auch mit passenden NFTs kombiniert, die wie auch die Sondermodelle in Zusammenarbeit mit dem türkischen Schauspielern Can Yaman entwickelt wurden. Das virtuelle 3D-Kunstwerk soll dabei genauso exklusiv sein wie das Sondermodell.

Sonderlack und edles Interieur

Die E-Klasse wird in der Icon Collection durch einen E 220d 4Matic All Terrain vertreten. Der selbstzündende Diesel bringt neben seinem geräumigen Kombiheck auch eine erweiterte Ausstattung mit. Zu der zählen neben einer Lackierung in Selenitsilber unter anderem ein AMG Night-Paket mit 20-Zoll-Leichtmetallrädern, eine Abgasanlage mit brünierten Endrohren, glänzend schwarze gehaltene Details an der gesamten Karosserie sowie eine Kombination aus Nappaleder und Applikationen aus schwarzer Esche im Innenraum. Dazu gibt es beheizte Vordersitze, ein Burmester-Soundsystem und Infotainmentpaket mit 12,3 Zoll großem Bildschirm. Zu haben ist der Icon Collection All Terrain zu Preisen ab 72.787 Euro.

Soll es lieber eine ikonische S-Klasse sein? Dann bietet sich der S 400d 4Matic mit 333 PS an. Hier zählen zur erweiterten Ausstattung eine Lackierung in Obsidianschwarz mit einer beigen Lederausstattung in Kombination mit Walnussholz-Applikationen. Die Radhäuser füllen 21 Zoll große Sonderräder. Dazu gibt es noch allerlei Komfortfeatures und ein Infotainmentpaket. Der Preis für das S-Klasse-Modell liegt bei 145.462 Euro.

Abgerundet wird die Icon Collection durch das smaragdgrün lackierte E-Klasse Coupé, das als 300d 4Matic antritt. Beiges Leder trifft hier auf eine magma-graue Armaturentafel und Applikationen aus schwarzer Esche. Der Grundpreis für das liegt bei 79.820 Euro.

Alle drei Modelle sind nur in begrenzter Auflage verfügbar.