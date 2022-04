Das fünftürige Fließheck-Modell nutzt die Technik des Renault Clio und kommt auch in einer Hybrid-Version. Gebaut wird er ebenfalls bei Renault.

Mitsubishi treibt den Ausbau seines europäischen Modellprogramms weiter voran und kündigt für den Herbst 2023 das Comeback des Mitsubishi Colt an. Zuletzt wurde der japanische Kleinwagen vor fast zehn Jahren hierzulande angeboten. Von 2004 bis 2012 war der Colt noch eine Gemeinschaftsentwicklung mit Smart und damit das Schwestermodell zum Smart Forfour.

Technik und Optik vom Clio

Auch der neue Mitsubishi Colt ist kein japanisches Eigengewächs. Der fünftürige Kleinwagen mit Fließheck ist um Grunde ein umgestrickter Clio vom neuen Kooperationspartner Renault. Wie das erste Teaserbild bereits verrät, bekommt der Colt offensichtlich nur eine an den aktuellen Mitsubishi-Look angepasste Optik ohne tiefere Eingriffe ins Blech des Franzosen. Da der neue Colt auf der CMF-B Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz aufbaut dürfte er ein ähnliches Motorenprogramm wie der Clio bieten. Eine Hybridversion ist bereits angekündigt. Im Clio kommt diese als Kombination aus einem 1,6-Liter-Benziner mit 91 PS und einem 36-kW-Elektromotor und einem 15-kW-Startergenerator auf eine Systemleistung von 140 PS.

Gebaut wird der neue Mitsubishi Colt in Bursa in der Türkei, wo auch der Renault Clio vom Band rollt. Preislich dürfte sich der Mitsubishi ebenfalls auf Clio-Niveau einfinden. Der Franzose ist aktuell ab 17.400 Euro zu haben.Als Vorgeschmack auf den neuen Colt zeigen wir Ihnen in der Galerie den Renault Clio.