Dass Elektroautos gerade in der kalten Jahreszeit mit Reichweiten-Einbußen und verminderter Akku-Performance zu kämpfen haben, wurde von Kritikern der Antriebstechnologie längst als Angriffspunkt erkannt. Niedrige Temperaturen verlangsamen die elektrochemischen Prozesse, wodurch wiederum der Innenwiderstand erhöht wird. Das sorgt dafür, dass die Spannung bei gesteigertem Stromfluss sinkt – der Akku entleert sich schneller. Wie genau sich das auf den elektroautomobilen Alltag auswirkt, ermittelt das norwegische Pendant des ADAC, die Norwegian Automobile Federation (NAF), regelmäßig in ausführlichen Wintertests.

18,5 Prozent Reichweiten-Verlust

Mit einer illustren Truppe von 20 Elektroautos aus allen Segmenten hatten sich die Tester bereits 2020 ins Eis begeben. Dort wurden die Autos so lange gefahren, bis sie keinen Tropfen Saft mehr in der Batterie hatten und stehen blieben. Nur so ließe sich die tatsächliche Reichweite beziffern, erklärt die NAF. Die übergeordnete Erkenntnis aus dem Prozedere: Im Schnitt sorgen eisige Temperaturen für einen Reichweiten-Einbruch von rund 18,5 Prozent gegenüber den WLTP-Angaben. Im Bild die Ergebnisse aus 2020:

Das Testrunde der Norweger setzt sich aus mehreren Abschnitten zusammen. Neben Stadtverkehr und Landstraßen sind darunter auch schneller gefahrene (110 km/h) Autobahnabschnitte und die Überquerung eines Gebirgspasses. Dem Hyundai Kona Elektro gelang hier beim Test von 2020 die größte Übereinstimmung aus Reichweiten-Angabe und Kälte-Reichweite. 449 Kilometer gibt der Hersteller an (mittlerweile wurde sogar auf 484 Kilometer aufgestockt), und 405 Kilometer weit pflügte der SUV in der echten Welt durch den Schnee.

Wintertest 2023: Tesla ganz vorne

Für die Neuauflage des Wintertests, an dem auch der Schweizer Automobilclub TCS beteiligt war, nutzten die Tester ein nochmals erweitertes Feld aus insgesamt 28 Elektroautos, die den aktuellen Marktstand repräsentieren. Darunter auch zahlreiche chinesische Hersteller: Nio, BYD, Voyah, Maxus, MG, Hongqi und JAC waren vertreten, die bereits im Pilotmarkt Norwegen verfügbar sind.

Am weitesten kam im Test das Model S" itemprop="name" />Tesla Model S Long Range. Nahezu gleich hohe Reichweiten zeigen die Modelle auf den Plätzen zwei bis vier, das Model X" itemprop="name" />Model X Plaid, der BMW i4 und der Nio ET7. Während Tesla mit der Oberklasse-Limousine Model S" itemprop="name" />Model S stark performt, landet der Kassenschlager Model Y" itemprop="name" />Model Y nur im hinteren Reichweiten-Drittel. Nicht ganz so super auch das Abschneiden des Renault Megane E-Tech. Auf den letzten drei Plätzen landen der VW ID.Buzz, der MG Marvel und der Hongqi E-HS9, ein Riesen-SUV im Rolls-Royce-Look.

Dieser 5,2 Meter lange Brocken führt auch die Verbrauchstabelle mit Abstand an. Fast 30 kW Energie verbretzelte der Hongqi auf 100 winterlichen Kilometern, mit jeweils rund 25 kW Verbrauch landen der VW ID.Buzz und der bei uns noch nicht angebotene Elektro-SUV Voyah Free auf dem dritt- und zweitletzten Platz. Dass es auch anders geht, beweist Tesla mit einem weiteren Spitzenplatz. Das Model Y" itemprop="name" />Model Y verbrauchte mit 16,6 kWh pro 100 km am wenigsten. Es folgen der Kia Niro EV mit 17.2 kWh/100 km und der MG 4 mit 17.3 kWh/100 km.

Unterschied WLTP gegen Praxis

Was der Test von TCS und NAF ebenfalls herausstellt, ist der Unterschied zwischen der tatsächlichen Reichweite im Winter und der offiziellen Reichweitenangabe der Hersteller nach WLTP-Norm. Im 2023er-Wintertest lagen die Reichweiten im Durchschnitt aller Testfahrzeuge um rund 25 Prozent unterhalb der angegebenen WLTP-Reichweite, was ein grober Anhaltspunkt auch für andere Elektroautos sein kann. Die höchste Diskrepanz zwischen WLTP und echtem Verbrauch zeigten dabei der Mercedes EQE 300, der Toyota BZ4x und der Skoda Enyaq Coupé RS. In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen dazu passend den aktuellen Stand der Reichweitenkönige nach WLTP-Norm.