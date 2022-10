Cupra testet derzeit die Faceliftversion des Leon in den Alpen. Unser Erlkönigfotograf hat die Kombiversion Sporttourer abgeschossen.

Erst seit Ende 2020 ist der Leon als Cupra-Version am Start und stellt damit die Eigenständigkeit der Marke zu Seat dar. Zuvor waren die Cupra-Modelle nur Anhängsel an der Seat-Nomenklatur.

Neues Frontdesign zur Abgrenzung von Seat

Nun soll auch die optische Differenzierung zwischen Seat und Cupra erfolgen. Bereits bei der Vorstellung des SUV Cupra Terramar zeigte sich im Hintergrund der neue Cupra Leon. Klar zu erkennen sind die neue Front mit einem völlig anderen Grill und einer neuen Schürze sowie die Scheinwerfer mit Dreiecksgrafik. Deutlich aggressiver erscheint der Kompakte in diesem Look, der 2024 auf den Markt kommen wird. Unsere Erlkönig-Bilder zeigen an der Front eine starke Tarnung, die auf die Veränderungen dort hinweisen. Neu sind auch die 19-Zoll-Felgen, die vom VZ-Modell bekannt sind.

Mit 2024 haben Seat Leon als auch Cupra Leon die Mitte ihres Produktlebens erreicht. Spätestens 2025 sollen dann alle Cupra-Modelle mit einem eigenständigen Look zu den Händlern rollen.

Mehr Power für den Top-Cupra

In Sachen Antrieb bleibt es bei dem bekannten Zweiliter-Vierzylinder-Turbolader im VZ-Top-Modell, der aus dem VW-Konzern stammt und 300 PS bereitstellt. Dieser TSI leistet im Golf R 320 beziehungsweise im 20-Years-Sondermodell sogar 333 PS. So dürfte der Cupra sich auch über einen Schluck aus der Leistungspulle freuen. Die weiteren Motorisierungen: 1,5 e TSI mit 150 PS, 2,0 TSI mit 245 PS sowie die PHEV-Version mit dem 1,4 e-Hybrid mit 204 bzw. 245 in der VZ-Version bleiben erhalten. Unter Umständen gibt es hier noch etwas mehr Power für etwas mehr Geld.

Auch im Innenraum dürfte sich nur wenig ändern. Wir erwarten kleinere Designänderung bei den Polstern sowie die neueste Version der Komfort- und Assistenzsysteme inklusive Touchscreen und verbesserter Spracherkennung.