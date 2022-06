Es scheint wie ein Rückzug vom Rückzug. Ende Juli 2020 hatte Mitsubishi die Europa-Notbremse gezogen und die Entwicklung neuer Modelle auf den hiesigen Märkten eingefroren. Doch schon Ende 2021 zeichnete sich eine Lösung ab, die auf der Nutzung von Synergien der Allianz mit Renault und Nissan fußt. Gleich zwei neue Modelle wolle man nun doch nach Europa bringen – und von einem wissen wir es bereits ganz offiziell. Ab 2023 erscheint der kleine SUV ASX in einer neuen Generation als Hybrid und Plug-in-Hybrid – passend zum derzeitigen Marken-Line-up bestehend aus Outlander und Eclipse Cross, die Mitsubishi ebenfalls mit Nachdruck als PHEV-Version anpreist. Seine Weltpremiere feiert der neue ASX bereits im September 2022, der Verkaufsstart erfolgt dann im Frühjahr 2023

Nicht nur elektrifiziert

Einer Mitteilung des Herstellers zufolge wird die neue ASX-Generation auf Basis der Common Modular Family (CMF)-Plattform entstehen. Die trägt auch die Segment-Geschwister Nissan Juke und Renault Captur. Gebaut wird im Renault-Werk Valladollid in Spanien. Insgesamt fünf unterschiedliche Motoren- und Antriebskonzepte will Mitsubishi im ASX an den Start bringen.

Als Einstiegsmotorisierung fungiert ein 1,0-Liter-Turbo-Benzinmotor, der mit einer Sechsgang-Handschaltung kombiniert ist. Der Dreizylinder bietet einen Leistung von 91 PS. Ergänzt wird das Benziner-Angebot mit einem 1,3-Liter-Direkteinspritzer, der wahlweise mit einer Sechsgang-Handschaltung oder einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt wird. Der Handschalter kommt mit 140 PS, der Doppelkuppler gar mit 158 PS.

Als Vollhybrid tritt der ASX mit einem 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren, einem Multi-Mode-Getriebe und einer 1,3 kWh großen Batterie an. Als Systemleistung nennt Mitsubishi 145 PS. Der neue ASX kommt aber auch in einer Variante, die auch an der Ladesäulen Strom zapfen kann. Die ASX Plug-in-Hybrid-Version kombiniert den 1,6-Liter-Benziner mit zwei Elektromotoren, dem Multi-Mode-Getriebe und einer 10,5 kWh großen Batterie. Hier herrscht der Pilot über eine Systemleistung von 160 PS.

Mitsubishi hat von 2010 bis 2021 in Europa rund 380.000 ASX verkauft, was den kleinen SUV zu einem Bestseller der Marke macht (zum Vergleich: der Outlander kam von 2013 bis 2021 auf rund 200.000 Exemplare). Das kommende Modell soll übrigens nicht ausschließlich elektrifiziert angeboten werden. "Die volle Bandbreite an Antrieben, Ausstattungs-Komplettpakete und modernste Technologie" versprechen die Japaner in ihrer Ankündigung. Bei den Franzosen gäbe es da beispielsweise auch noch einen 140 PS starken 1,3-Liter-Benziner, eine Einliter-Maschine und eine LPG-Variante. Welche Optionen sich Mitsubishi aus dem Regal greift, wird sich noch zeigen. Das zweite in Allianz-Kooperation geplante Europa-Modell wird ab Herbst 2023 der neue Mitsubishi Colt als Schwestermodell zum Renault Clio. In unserer Fotoshow können sie einen Blick auf den aktuellen ASX werfen.