Das bekannte Citroën-Logo mit den beiden Winkeln – auch deux Chevros – genannt, bleibt erhalten und bildet nach wie vor das Herzstück der Markenidentität. Die Doppelwinkel, seit 2009 im dreidimensionalen Metallic-Look, werden im neuen Design von einem Oval umrandet, das zurückgeht auf das ursprüngliche Citroën-Zeichen von vor 103 Jahren.

Neue Citroën-Schrift

Eine frische, vereinfachte Farbpalette und neue Schriftzüge, die aus Citroëns aktuellen proprietären Schriftarten entwickelt wurden, werden das Logo ergänzen und die neue Markenidentität flankieren. Neben grau und weiß als Grundfarbe will Citroën auch noch kontrastierenden Farben verwenden, so wird auch das Monte-Carlo-Blau in Zukunft wieder an Fahrzeugen zu sehen sein. Darüber hinaus ersetzt ein neuer Rot-Ton das bekannte Rot. Der Claim "Nichts bewegt Sie wie ein Citroën" aus dem Jahr 2000 bleibt indes erhalten.

Mit der Änderung möchte die französische Marke unter dem Stellantis-Dach den Aufbruch in das neue Elektromobilitätszeitalter symbolisieren. Citroën-CEO Vincent Cobée sagt: "Während wir das wahrscheinlich aufregendste Kapitel in unserer illustren 103-jährigen Geschichte aufschlagen, ist die Zeit für Citroën reif, einen modernen und zeitgemäßen neuen Look anzunehmen. Unsere neue Identität ist ein elegantes Symbol des Fortschritts, da wir unsere Kunden physisch in gewagten, zukunftsweisenden Fahrzeugen bewegen und die traditionelle Branchenregeln infrage stellen."

Neue CI für die gesamte Firma

Zusätzlich setzen die Franzosen eine neue Corporate Identity (CI) mit einer neuen Markensignatur auf. Dabei soll das Ziel sein, einen "warmen" Ausdruck der Marke zu vermitteln und gleichzeitig die Optik an unterschiedliche Umgebungen anpassen zu können. Hier steht besonders die digitale Darstellung im Fokus, die die CI auch im Dunkelmodus transportiert. Mit dem neuen Markenlook werden aber nicht nur die digitalen Plattformen ausgerüstet, sondern auch Merchandising bis hin zur Beschilderung von Händlern und Firmengebäuden.