Porsche hat beim Deutschen Patentamt eine Technik gesichert, die den Sturz eines Rades während der Fahrt verstellen kann (Aktenzeichen: 10 2022 102 115.7). Damit wäre es technisch möglich, zwischen einer Kurve und der nächsten die Radführungsgeometrie komplett anzupassen, um mehr Grip und eine bessere Performance zu erzielen. Die Technik ist dabei eigentlich ganz simpel.

Weil die Räder des Porsche 911 der Baureihe 992 ohnehin an einer Doppel-Querlenker-Aufhängung hängen, bliebe der untere Lenker inklusive Spurstange unverändert. Der obere wird dagegen mit einem Aktuator ausgestattet, der dessen Länge in Sekundenbruchteilen verändern kann. Ein ähnliches System kennen wir aus Stabilisatoren mit aktiver Wankstabilisierung.

Schiebt der obere Lenker nun seinen Aufhängungspunkt nach außen, wächst der Radsturz ins Positive. Verkürzt sich die Stange, wird der Radsturz negativer. Wie auch bei der Wankstabilisierung, brauchen solche Aktuatoren allerdings viel Kraft. Große SUV mit Hybridtechnik nutzen dafür beispielsweise ein kräftiges 48-Volt-System und nicht das 12-Volt-Bordnetz. Bisher gibt es die Hybridtechnik im Porsche 911 noch nicht.

Porsche 911 GT2 RS mit Hybridtechnik

Allerdings könnte der kommende Überflieger-Elfer GT2 RS erstmals mit Hybridtechnik aus dem Le-Mans-Renner 919 ausgerüstet sein. Schließlich muss das herausragende Topmodell der Baureihe traditionell mit extremen Leistungs- und Performance-Daten punkten. Die Fußstapfen sind groß. Zuletzt schickte der Porsche GT2 RS der Baureihe 991 ganze 700 PS an die Hinterräder.

Die Hybridtechnik könnte dem Nachfolger also nicht nur bessere Leistungsdaten bescheren, sondern auch eine aktive Sturzverstellung ermöglichen. Ein solches System an der Hinterachse könnte zudem die Beschleunigungswerte verbessern, wenn es der Sturzverstellung der dynamischen Achslastverteilung – also dem Eintauchen des Hecks im Vollsprint – entgegenwirkt. Denkbar ist auch, dass diese elektronische Sturzverstellung vollautomatisch und auf Grundlage von Sensordaten agiert. Damit könnte sie sich anhand von Telemetriedaten auch auf Streckenprofile anpassen und für jede Kurve die optimale Achsgeometrie einstellen. So oder so hat Porsche mit diesem Patent erneut Möglichkeiten gefunden, das Heckmotor-Prinzip weiter auf die Spitze zu treiben.