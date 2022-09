Auch wenn das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) für den August 2022 ein leichte Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr vermeldet, bleibt der deutsche Neuwagenmarkt weiter auf Talfahrt. Das Plus ergibt sich nur, weil der Vorjahresaugust bereits extrem schwach war. Im Vergleich zum Juli 2022 sanken die Pkw-Neuzulassungen um 3,3 Prozent.

Insgesamt meldet das KBA für den August 252.913 Kfz-Neuzulassungen, mithin 4,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Im bisherigen Jahresverlauf sorgen 2.046.904 Kfz-Neuzulassungen für ein Minus von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Pkw-Neuzulassungen liegt das Minus mit 1.643.069 Neuzulassungen bei 9,8 Prozent. Das größte Problem bleibt weiter die eingeschränkte Verfügbarkeit von Neuwagen.

Dacia und E-Autohersteller punkten

Auf der Gewinnerseite im bisherigen Jahresverlauf stehen nur neun von 36 vom KBA gelisteten Marken. Ganz vorne mit dabei sind die beiden Elektromarken Polestar (+ 109,9 %) und Tesla (+ 36,9 %). Dazwischen schiebt sich allerdings die Renault-Billig-Marke Dacia, die in 2022 immerhin um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen kann. Zweistellige Zuwächse können auch noch DS (+ 21,1 %) und Kia (+ 13,5 %) vorweisen. Deutlich mehr – auch große – Anbieter tummeln sich im roten Bereich. Smart liegt um 45,5 Prozent unter dem Vorjahr, Suzuki um 42,1 Prozent. Ebenfalls satt im Minus stehen Jaguar und Renault (beide – 31,8 %), Mazda (- 25,3 %), Peugeot (- 22,8 %). VW fährt seinem Vorjahresergebnis um 16,7 Prozent hinterher, BMW um 11,7 Prozent, Opel um 13,9 Prozent, Mercedes um 3,8 Prozent und Audi um 2,5 Prozent. Lediglich Porsche kann von den deutschen Autobauern sein Vorjahresergebnis um 6,6 Prozent übertreffen.

Am stärksten wachsen konnte im August das Segment der Großraumvans (+ 64,5 %), die damit einen Marktanteil von 2,7 Prozent erreichten. Bei den Utilities zeigte sich mit 31,1 Prozent das zweitstärkste Plus, ihr Anteil betrug 4,5 Prozent. Um mehr als 20 Prozent stiegen die Neuzulassungen bei den Geländewagen (+ 24,8 % / 11,7 %), den Sportwagen (+23,1 %/1,0 %), der Oberen Mittelklasse (+23,0 % / 2,8 %) und der Oberklasse (+20,5 % / 1,0 %). Die SUVs erzielten ein Zulassungsplus von 11,4 Prozent, ihr Anteil betrug 29,4 Prozent. Bei den Segmenten Mini-Vans (-36,8 % / 0,6 %), Minis (-20,2 % / 5,4 %), Wohnmobile (-15,9 % /2,5 %), Kompaktklasse (-11,5 % / 16,0 %), Mittelklasse (-4,0 % / 9,1 %) und Kleinwagen (-3,0 % / 12,6 %) waren die Neuzulassungen im August rückläufig.

E-Autos weiter stark

Immer besser in Fahrt kommen die reinen Elektroautos. Im August wurden 32.006 Modelle neu zugelassen (+ 10,9 Prozent), der Anteil am Gesamtmarkt steigt damit auf 16,1 Prozent und lag damit über dem Anteil der Plug-in-Hybride, der mit 24.719 Neuzulassungen nur 12,4 Prozent betrug. Insgesamt wurden einschließlich der Plug-in-Hybride 59.835 Hybride (30,0 %) neu zugelassen. Mit einem Anteil von 34,9 Prozent waren die meisten Neuzulassungen den Benzinern zuzurechnen, deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent zunahm. Bei den Diesel-Pkw zeigte sich ein Anstieg der Neuzulassungen von 6,3 Prozent, ihr Anteil an den Neuzulassungen betrug 18,2 Prozent. Weiterhin kaum eine Rolle spielen die Gas-Modelle. Die Anzahl der flüssiggasbetriebenen Neuwagen legte mit 1.088 Einheiten zwar um 53,0 Prozent zu, ihr Anteil betrug aber nur 0,5 Prozent. Noch zarter zeigt sich das Erdgaspflänzchen. Neu zugelassen wurden lediglich 160 Erdgas-Pkw (- 19,6 %). Ihr Anteil betrug 0,1 Prozent.

Die wichtigsten Details der Neuzulassungen August 2022:

Anteil Benziner: 34,9 % (+ 1,2 %)

Anteil Diesel: 18,2 % (+ 6,3 %)

Anteil Flüssiggas-Fahrzeuge: 0,5 % (+ 53,0 %)

Anteil Erdgas-Fahrzeuge: 0,1 % (- 19,6 %)

CO2-Ausstoß: 113,2 g/km nach WLTP (- 1,3 %)

Gebrauchtmarkt bleibt weiter schwach

Der Gebrauchtwagenmarkt leidet weiter unter einem knappen Angebot und extrem hohen Preisen. Im August wechselten insgesamt 569.322 Kfz den Besitzer, das waren 15,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei den Pkw verzeichnet das KBA 474.879 Halterwechsel (- 18,0 %). Auch im bisherigen Jahresverlauf kann der Gebrauchtwagenmarkt nur mit negativen Vorzeichen punkten. Insgesamt wechselten in den ersten acht Monaten des Jahres 4.547.070 Kfz den Halter (- 15,3 %). Bei den Pkw waren es 3.806.930 Umschreibungen (- 16,6 %).