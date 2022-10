In den Top Ten der Neuzulassungen im September stehen drei VWs, aber auch zwei Tesla-Modelle. Eines davon sogar ganz oben – und zwar sehr deutlich.

Dass der Volkswagen-Konzern mit seiner Stammmarke VW und seinem weiteren Markenportfolio kräftig an der Zulassungsspitze mitspielt, ist keine Überraschung. Im September 2022 mischen ganz oben bei den Bestsellern allerdings auch einige andere Hersteller mit. Unter anderem der US-Elektroauto-Anbieter Tesla, der mit dem Model Y sogar absolut unangefochten auf dem Spitzenplatz steht.

Toyota Yaris in den Top Ten

Erst mit über 1.700 Einheiten Rückstand folgt der VW Golf auf Rang zwei. Er führt allerdings gleich einen ganzen Volkswagen-Block an. Hinter dem Golf stehen der Tiguan, der Skoda Octavia sowie der VW T-Roc. Fiat 500 und Opel Corsa halten sich als erfolgreiche Kleinwagen weiter in den Top Ten. Eher Neuland sind diese Gefilde für das Tesla Model 3, das sich den achten Platz und damit den zweiten Top-Ten-Rang für Tesla sichert. Abgerundet wird der Elite-Club durch den Ford Kuga sowie neuerdings den Toyota Yaris.

Wieder zurück auf den vorderen Plätzen meldet sich der Cupra Formentor, der auf Rang 13 klettert und damit Modelle wie den BMW 3er oder den VW Passat hinter sich lässt. Die VW-Elektromodelle ID.4/ID.5 sind bereits auf Platz 20 angekommen. Der Elektro-Kleinwagen VW Up ist dagegen komplett aus den Top 50 gefallen. Der ID.3 findet sich nur auf Rang 36 wieder. Erstmals in den Top 50 vertreten ist mit dem Hyundai Ioniq 5 (Platz 43) ein weiteres Elektroauto. Dacia, als Marke überaus erfolgreich unterwegs im Jahr 2022, kann dagegen nicht eines seiner Modelle in der Bestsellerliste platzieren.