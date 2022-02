Japan meets Allgäu – jedenfalls wenn man der neuesten Pressemeldung aus dem Hause Nissan glauben mag. Laut dieser Meldung, kooperiert der Autohersteller mit dem Caravaning-Hersteller Dethleffs, um ein neues Modell an Campingfahrzeug zu erschaffen. Der Name: Nissan Seaside by Dethleffs.

Nissan beschreibt das geplante Modell als "praktisch" und "vielseitige". Daher könnte man davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Campervan handelt, ein Fahrzeug, das sowohl im Urlaub wie im Alltag gute Dienste leistet.

Wie erfolgversprechend ist der Nissan Seaside?

Erst vor Kurzem gab Dethleffs bekannt, dass sie fürs Modelljahr 2022 den ersten Campervan in Serie herausbringen werden, den Dethleffs Globevan. Die Basis des Fahrzeugs ist ein Ford Transit Custom. Der 3,2-Tonnen-Bus mit Aufstelldach erinnert an einen VW California oder Pössl Campster. Letzterer wurde ursprünglich in den Fertigungshallen von Dethleffs in Isny hergestellt. Ein Erfolgsrezept?

Jedenfalls findet Nissan das Segment der Campingfahrzeuge interessant genug, um hier einzusteigen. Kein Wunder, denn die Verkaufszahlen von Wohnmobilen und vor allem Campingbussen steigen und der Fahrzeugbereich ist einer der wenigen, deren Neuzulassungen 2021 Wachstum verzeichneten (promobil berichtete).

Dass das Thema Camping für Nissan ein Wachstumsmarkt sein könnte, bestätigt diese Aussage von Bernhard Hohns, Manager LCV Nissan Deutschland: "Immer mehr Kunden interessieren sich für den Camping-Urlaub und suchen nach einem Produkt, das sowohl kompakt als auch alltagstauglich ist. Daher ist es großartig, dass wir mit Dethleffs einen erfahrenen Partner gewonnen haben, der für höchste Qualität im Bereich der Freizeitfahrzeuge steht und mit dem wir passende Camper auf Basis der Nissan Vans auf den Markt bringen können."

Nissan ist noch ein Exot im Camping-Segment

Bislang sind Nissan-Campingfahrzeuge in Europa noch eher die Ausnahme. Zwar hat Nissan in den letzten Jahren schon mehrere Studien gezeigt, wie den im Vergleichstest mit guter Ausstattung punkten konnte.

Mit welchen Kniffen Nissan jetzt wohl die kampierende Kundschaft locken will? Der Name "Seaside" lässt vermuten, dass es sich um ein Fahrzeug für Surfing-Fans oder Wassersport-Begeisterte handelt. Mehr Details als ein Foto von der Fahrzeugfront hat der Autohersteller noch nicht verraten. promobil bleibt am Thema dran.