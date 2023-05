Pannenstatistik 2023: Das sind die Tops und Flops des ADAC

© Nehris/Shutterstock.com



Um es in die Pannenstatistik des ADAC zu schaffen, muss ein Modell in zwei Jahren öfter als 7.000 Mal neu zugelassen werden. Diese Einschränkung führt dazu, dass viele Oberklassefahrzeuge und Elektroautos in der Statistik nicht auftauchen - zu selten sind sie auf deutschen Straßen anzutreffen.