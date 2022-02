Der Startschuss für Elektro-Motoren im Van-Bereich ist längst gefallen. Die Vans aus der Stellantis Gruppe, zu der Opel, Citroën und Peugeot gehören, gibt es in der Pkw-Version seit Januar 2022 schon nicht mehr als Verbrenner.

Für EndverbraucherInnen gibt's den Citroën Spacetourer nur noch als e-Spacetourer. Bei Campervan-Fans klingelt es spätestens an dieser Stelle, denn auch die beliebten Campervans aus der Pössl Group, der einfach ausgestattete Vanster und der Campster mit mehr Camping-Ausstattung nutzen als Basisfahrzeug dieses Modell. Wird es also ab sofort nur noch einen E-Vanster oder einen E-Campster geben?

UPDATE vom 3.2.2022 : Von Pössl hab es schon jetzt eine Neuigkeit zum Thema: Ab April soll der E-Vanster in Serie gebaut werden.

Gibt's künftig nur noch E-Campster und E-Vanster?

"Nein”, betont Robert Hein von Pössl, "wir bauen weiter mit Verbrenner-Motor." Im Gespräch betonen er und seine Kollegin Viviane Blum, dass der Trend zu E-Antrieben geht. Das wäre vom Ausbau her gedacht prinzipiell für Pössl machbar.

Problematisch sehen beide aber noch das zu bewältigende Gewicht der E-Campingbusse und E-Campervans und die fehlende Infrastruktur. "Dazu zähle ich nicht nur schnell Ladesäulen unterwegs, sondern auch Campingplätze müssen dann Aufladen mehrerer Fahrzeuge ermöglichen. Dazu brauchen manche sicher zum Beispiel ein neues Leitungsnetz”, sagt Robert Hein.

Soweit die Theorie. Allerdings hat Pössl bereits ein Pilotprojekt auf der Straße, nämlich den E-Vanster. Als nur reduziert ausgebauter Campervan bringt er nicht so viel Gewicht mit und soll so als E-Camper mit Elektromotor eine ausreichende Reichweite möglich machen. Die ersten E-Vanster stehen schon als Testfahrzeuge bei zwei ausgewählten Händlern. Jetzt hat Pössl bestätigt: Geplant ist, den E-Vanster ab April 2022 in Serie zu bauen. Klingt spannend. Was bei Pössl aus dem ersten Pilot-E-Camper wird, ist noch nicht ganz sicher.

Wie sieht der E-Vanster aus?

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der E-Vanster vom herkömmlichen Verbrenner nur, wenn man den Tankdeckel öffnet. Denn hier befindet sich die Ladebuchse für die Batterie. Bewegt sich das Fahrzeug allerdings, wird klar: Hier fährt ein E-Campingvan. So leise kann kein Diesel sein.

Bei der Ausstattung bleibt das Konzept gleich: Das Aufstelldach kommt serienmäßig, die Vordersitze sind beide drehbar und im Heck ist ein Herd verbaut. Eine Wohnmobilzulassung ist demnach auch für den E-Vanster möglich. Ab 55.999 Euro soll es den E-Campervan geben. Deutlich unterscheidet sich dann doch das Cockpit: Wie von anderen E-Autos bekannt, sind alle Anzeigen digital und in bunten Farben. Außerdem sind die Modi des Antriebs, die Batteriekapazität und das Drehmoment zu sehen.

Es sollen zwei Motoren für den neuen Campingvan mit Elektromotor zur Auswahl stehen: 75 kW oder 50 kW sollen Elektro-Fans ausreichend Power bringen. Beide sollen ungefähr 135 PS leisten, Gas geben können Interessierte nur bis 130 km/h. Hier ist beim e-Spacetourer Schluss. Beim Blick unter die Motorhaube ist zu sehen, dass der E-Antrieb einiges weniger an Platz einnimmt als beim Verbrenner.

Die Batterie ist komplett ins Chassis integriert, macht den Innenraum also nicht kleiner. Laut Hersteller soll die Batteriekapazität mit dem stärkeren Motor für 221 Kilometer reichen, beim kleineren sogar bis zu 330 Kilometer. Wie weit sich die Reichweiten-Werte in einer Camping-Realität mit vollbeladenem Van bewahrheiten, ist die große Preisfrage. Das will promobil natürlich im Test überprüfen.

Was ist die Zukunft des E-Campervan bei Pössl?

"Die Nachfrage zu diesem Thema ist überwältigend,” sagt Viviane Blum, "und die E-Camper werden kommen, wie oder wann können wir noch nicht konkret sagen. Beim E-Vanster hat es sich jetzt angeboten und wir sind gespannt auf das Feedback von den Händlern und Kunden”.

Startpreis: 55.999 Euro

Weitere Elektro-Basisfahrzeuge für Campingbus und Wohnmobil

