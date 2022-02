Mit dem Polestar Precept hat die Volvo Tochter Anfang 2020 eine Studie präsentiert, deren Proportionen und Dimensionen an den Taycan erinnern. Gegenüber dem Magazin "Edison" bestätigte Chefdesigner Maximilian Missoni, dass das neue SUV Polestar 3, aber auch ein Polestar 5 einige Designelemente des Concept Cars Precept in die Serie bringen werden. Inzwischen ist klar, dass der Polestar 5 als Serienauto (Markstart 2025) dem Concept Car Precept sogar sehr ähnlich sein wird. Ein Foto aus dem neuen Polestar-Entwicklungszentrum in Großbritannien hatte das Auto bereits ohne Karosserie an der flachen Front gezeigt. Schon darauf war der Polestar 5 als großer Viertürer mit flach auslaufendem GT-Heck zu identifizieren. Später hat die Volvo-Tochter einen Blick auf das "Beinahe-Serienmodell" gewährt.

Geklebtes Alu-Chassis als Basis

Das Serienauto, dessen Entwicklung der neue R&D-Standort in England vorantreiben soll, ist laut dessen Chef Pete Allen die Blaupause für den Anspruch, den die Marke bei Design, Technologie und Nachhaltigkeit verfolgt. Das Serienauto werde einen wichtigen Schritt auf dem Weg von Polestar zur Klimaneutralität darstellen. Der Polestar 5 setzt auf ein geklebtes selbsttragendes Aluminium-Chassis, das deutlich verwindungssteifer und leichter ausfallen soll als herkömmliche Chassis-Konstruktionen. Der Volvo-Ableger spricht davon, dass die erste eigene Plattform von Polestar mit einer Torsionssteifigkeit konstruiert ist, die der eines herkömmlichen zweisitzigen Sport- oder Supersportwagens überlegen ist.

Schon bisher sind alle Polestar-Studien lediglich mit kleinen Konzessionen an die Fertigung seriennah gewesen. Entsprechend werden wir vielleicht noch Ende 2024 einen rund fünf Meter langen Allrad-GT sehen, der über einen Radstand von 3,10 Meter verfügt.

Mehr als 100 kWh Akkukapazität, mehr als 800 PS

Die gegenläufigen Türen ohne B-Säule schaffen es wie so oft auch bei Polestar nicht in die Serie, wie Bilder des Chassis mit klar erkennbarer B-Säule zeigen. Der Akku wird trotz der niedrigen Silhouette im Boden des Polestar 5 untergebracht. Über ihn sagte Polestars Amerika-Chef Gregor Hembrough gegenüber Green Car Reports, dass er bei einer Kapazität von 103 kWh in 20 Minuten auf 80 Prozent aufzuladen sein soll. Polestar entwickle ihn derzeit in seinem britischen Entwicklungszentrum zusammen mit Volvo und Lotus, wo der Akku auch zum Einsatz kommt. Der vormalige Volvo-USA-Chef sagte, Polestar wolle Porsche-Konkurrent werden und schon der Polestar 3 werde technisch nichts mehr mit dem Polestar 2 zu tun haben. Passend dazu soll der neue Akku wie die Batterie des Porsche Taycan mit 800 Volt Spannung arbeiten, soll aber auch einfach mit Schnellladen bei 400 Volt klarkommen und auch bidirektional arbeiten und dabei bist zu 20 kW abgeben können.

Über die Zellchemie wollte Hembrough nichts sagen, aber dafür über die Antriebstechnik. Laut Hembrough sollen die Motoren ihre Kraft ebenfalls wie im Taycan an ein 2-Gang-Getriebe weitergeben, dabei aber zur Effizienzsteigerung abkoppelbar sein. Die Maschinen selbst sollen eine Polestar-Eigenentwicklung aus Schweden sein. Der neue Elektromotor mit dem Codenamen P10 soll angeblich 1,5-mal stärker sein als der des Porsche Taycan. Ziel sind laut dem Polestar-Manager 475 kW (gut 600 PS). Dabei soll das Aggregat nur 36 x 50 x 64 Zentimeter groß sein. Laut Hembrough teile man die Motoren nicht mit den Geely-Geschwistermarken Volvo und Lotus. Das Topmodell des Polestar 5 soll mit einem zusätzlichen Motor auf der Vorderachse auf eine Systemleistung von 650 kW kommen – in alter Währung sind das 884 PS.

Der neue Akku und die aufwendigen Antriebskomponenten sollen einer ebenfalls neuen Aluminium-Spaceframe-Architektur Platz finden, die Polestar vom weißen Blatt weg für den Polestar 5 entwickelt. Auch auf die neue Plattform sollen Volvo und Lotus laut Hembrough keinen Zugriff haben. Allerdings werde Lotus wahrscheinlich bei der Fahrwerksabstimmung helfen. Laut Hembrough wird der Polestar 3 hingegen auf der SPA2-Architektur von Volvo aufbauen, die auch der XC90-Nachfolger nutzt. Polestar werde ab Mitte 2022 Bestellungen für das vollelektrische SUV-Coupé Polestar 3 entgegennehmen, erste Auslieferungen sollen 2023 zu den Kunden finden, der Polestar 5 soll 2024 debütieren und 2025 vom Band laufen.

Keine Aussagen machte der Polestar-US-Chef übers Interieur. Aber dort könnte es das Bedienkonzept mit Eyetracking-Sensor in die Serie schaffen. Es erfasst den Blick des Fahrers und steuert entsprechend Inhalte auf den verschiedenen Bildschirmen. Zudem versorgen zahlreiche Sensoren das Infotainmentsystem mit Daten zu Straßenverlauf, Wetter und Verkehrssituation.

Mit dem Polestar 5 bringt der Ableger von Geely-Tochter Volvo sein viertes Modell. Den Anfang machte der zweitürige Hybrid-Sportwagen Polestar 1 mit 609 PS, es folgte 2020 die fünftürige, rein elektrische der Polestar 4, kommt 2024 auf den Markt. Mit der so aufgefächerten Modellpalette will Polestar seinen Absatz von jetzt 29.000 Autos bis 2025 auf 290.000 Stück verzehnfachen.