Die Videospielfigur Sonic kann sich, nachdem sie eine gewisse Anzahl an Smaragden eingesammelt hat, in die schnellere und stärkere Version "Super Sonic" verwandeln. Ein Wohnmobil kann sich zwar nicht so direkt upgraden, doch kommt mit dem Supersonic 2022 eine vermeintlich bessere Version auf den Markt, als die des bekannten Sonic. Als neues Flaggschiff bezeichnet der slowenische Hersteller seine neue Integrierten-Baureihe.

Neue Top-Baureihe

Matjaz Grm, Adria Mobil Geschäftsführer Verkauf und Marketing, sagt: "Ziel war es, eine ikonische neue Integriertenserie zu schaffen. Entworfen für diejenigen, die eine Leidenschaft für das Außergewöhnliche teilen, wo alles am richtigen Platz ist und kompromissloser Komfort und praktische Anwendbarkeit für ein unglaubliches Wohlgefühl sorgen."

Die Supersonic-Baureihe basiert auf dem Mercedes Sprinter und bietet somit Annehmlichkeiten wie MBUX, einen aktiven Bremsassistenten oder den Abstandsregel-Tempomat. Zur Wahl beim Basisfahrzeug stehen die 2.0-Euro-6-Dieselmotoren mit 150 oder 170 PS, mit 9G-Tronic-Automatik oder 6G-Handschaltung.

Das Außendesign ähnelt der Sonic-Baureihe. Den Supersonic gibt es in Silber-Metallic mit großem Panoramafenster und Kühlergrill mit prominentem Mercedesstern. Neu sind die kantigen LED-Lichter vorne und die Hella-LED-Lichter am Heck, an dem sich eine Rückfahrkamera befindet. Adrias komplexe Karosseriekonstruktion und Thermobau, Alkos Performance-Chassis und eine Alde Heizung machen den Supersonic zu einem Ganzjahresmobil.

Komfort steht an oberster Stelle

Die Küche ist mit einer schlanken Arbeitsplatte ausgestattet. Es gibt ausreichend Stauraum in Form von mehreren Schubladen und Oberschränken. Im 177-Liter-Kompressor-Tower-Kühlschrank von TEC kommen alle frischen Lebensmittel unter. Optional sind Kaffeemaschine und Ofen.

Alle Betten sind leicht zugänglich und mit Matratzen von Luxe ausgestattet. Unter den Betten gibt es zusätzlichen Stauraum. Die Längsbetten lassen sich an Kopf und Füßen verstellen. Dimmbares Licht, Lichtspots und USB-Anschlüsse sind bequem im Liegen erreichbar.

Füllstände sowie die Kontrolle von Heizung und Klimaanlage lassen sich über die MACH-App steuern. Die Arbeitsplatten in Küche und Bad sowie Wanddesign und Polsterstoffe des Supersonic können Kundinnen und Kunden bei der Bestellung frei wählen. Der Adria Supersonic kann ab sofort bestellt werden, bei einem von 100 europäischen Händlern zum dort genannten Preis.

Vier Grundrisse zur Auswahl

Supersonic 780 SL

Die Längseinzelbetten im Heck werden mithilfe eines Zusatzpolsters schnell zur großen Liegewiese, die abtrennbar ist vom restlichen Wohnbereich. Vorne ist eine L-Sitzbank angesiedelt – mit darüberliegendem Hubbett.Personen: 4Länge: 7,80 mZul. Gesamtgewicht: 4.500 kg

Supersonic 780 DC

Im Heck des 780 DC steht ein großes Doppelbett, zwei weitere Personen können im Hubbett im vorderen Bereich des Wohnmobils schlafen. Zwei Face-to-Face-Sofas mit Tisch bilden den Essbereich. Personen: 4Länge: 7,80 mZul. Gesamtgewicht: 5.500 kg

Supersonic 890 LL

Über einen Meter länger ist der 890 LL, der ansonsten einen ähnlichen Grundriss wie der 780 SL bietet. Er hat Einzelbetten hinten und eine L-Sitzbank vorne. Außerdem verfügt er über ein großes Badezimmer mit separater Dusche inklusive Sitzgelegenheit beziehungsweise Handtuchtrockner.Personen: 4Länge: 8,90 mZul. Gesamtgewicht: 5.500 kg

Supersonic 890 LC

Bis auf die Betten sind 890 LL und 890 LC fast baugleich. Im Heck ist hier ein großes Doppelbett angesiedelt.Personen: 4Länge: 8,90 mZul. Gesamtgewicht: 5.500 kg