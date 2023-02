Land Rover legt exklusiv für den US Markt den Range Rover Sport in der Deer Valley Edition auf. Zur Ausstattung gehören der Topmotor, ein eigenständiges Outfit und zwei Paar Ski.

Können Sie sich an die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City erinnern? Oder fahren Sie gerne Ski, und das auch mal in den USA? Dann ist Ihnen das Deer Valley sicher ein Begriff. Das Wintersportgebiet liegt im Bundesstaat Utah und gilt als eines der schönsten und renommiertesten der USA – wenn nicht gar auf der ganzen Welt. Weshalb es Jaguar Land Rover für passend hält, zusammen mit den Verantwortlichen des Skiresorts sowie der zugehörigen Klamotten- und Lifestyle-Marke ein exklusives Sondermodell des Range Rover Sport aufzulegen.

Als Basis dient der Luxus-SUV in der Topausstattung Autobiography. Äußeres Erkennungsmerkmal der Deer Valley Edition ist die Lackierung in glänzendem Zinnoberrot, die mit den schwarzen Styling-Elementen des Black Packages kombiniert wird. Die 23-Zoll-Felgen aus Land Rovers Bespoke-Programm tragen stets satiniertes Dunkelgrau mit Carbon-Akzenten. Zudem gehören Winterräder zum Ausstattungsumfang.

Autogramme von Ski-Superstars

Innen zeichnet sich der Range Rover Sport in der Deer Valley Edition durch die Farbkombination Grau/Ebenholz sowie aus "Forged Carbon" gefertigte Akzentuierungen aus. Auf den Einstiegsleisten sind die Schriftzüge "Deer Valley Edition" und "1 of 20" eingeätzt; Letzteres ist ein Hinweis auf die Limitierung dieser exklusiven Sonderserie. Die Abdeckung des Becherhalters trägt die Autogramme der ehemaligen Ski-Superstars Lindsey Vonn und Ted Ligety.

Das passende Zubehör gibt es obendrein: Der besondere Range Rover Sport erhält zwei Paar Ski der US-Marke Hinterland, die speziell an die Kundinnen und Kunden angepasst werden. Sie lassen sich in jener Dachbox transportieren, die bei jedem der 20 Exemplare an der Dachreling montiert ist. Am besten probiert man sie während des dreitägigen Aufenthalts aus, für den Land Rover der Deer Valley Edition die für diesen Zeitraum gültigen Skipässe beilegt.

Erstmals mit P530-Topmotor

Mit dem Sondermodell kombiniert Land Rover USA beim neuen Range Rover Sport auf dem US-Markt erstmals die Autobiography-Ausstattung mit dem Topantrieb. Der P530 verfügt über einen 4,4-Liter-Twin-Turbo-V8 mit – in deutscher Spezifikation – 530 PS und maximal 750 Newtonmetern. Mit diesem Motor beschleunigt der 2,5-Tonner in 4,5 Sekunden von null auf Hundert und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Jedes Exemplar der Range Rover Sport Deer Valley Edition kostet 165.000 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 155.000 Euro). Zum Vergleich: Die in den USA bisher nur mit dem P440e-Plug-in-Hybridantrieb erhältliche Autobiography-Version mit 440 PS kostet regulär 104.200 Dollar (fast 98.000 Euro). Wer eines der Sondermodelle kauft, spendet automatisch 5.000 Dollar (knapp 4.700 Euro) an die Organisation Youth Sports Alliance (YSA), die sich dafür einsetzt, dass mehr Kinder im und rund um das Deer Valley Sport treiben.