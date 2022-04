Zum Modelljahrgang 2023 frischt Land Rover sein Range Rover Velar-Portfolio etwas auf. Neben dem neuen Sondermodell Velar Edition erhalten alle Range Rover Velar der jüngsten Generation die Sprachsteuerung Amazon Alexa in das hochentwickelte Infotainment-System Pivi Pro integriert, was die Steuerung der zahlreichen Funktionen noch einfacher gestalten soll.

Akzente in Schwarz

Das Sondermodell Velar Edition basiert auf dem ohnehin bereits üppig bestückten Velar R-Dynamic SE und fügt dessen Ausstattungsumfängen zahlreiche weitere Details hinzu. Die in allen Velar-Lackfarben erhältliche Velar Edition besitzt serienmäßig ein Dach in schwarzer Kontrastlackierung samt schwarzer Dachreling, dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Gloss Black. Mit dem serienmäßigen R-Dynamic Black Pack erscheinen diverse Karosseriedetails im Narvik Black. Dazu zählen unter anderem der Kühlergrill und die Kühlergrilleinfassung, die Aeroblades und Einsätze in der Frontschürze, die Einfassung der Heckschürze, die Luftauslässe in der Motorhaube, die seitlichen Luftauslässe und Seitenschweller sowie die Schriftzüge an Front und Heck.

Im Cockpit erwarten Velar Editions-Käufer zusätzlich unter anderem ein elektrisch verstellbares und beheizbares Lenkrad, eine beheizbare Frontscheibe, ein Panoramaschiebedach mit elektrischer Sonnenblende – und ein System zur Luftionisierung im Innenraum mit Partikelfilter.

Nur Diesel verfügbar

Bei der Motorisierung der neuen Range Rover Velar Edition haben Kunden die Wahl unter einem Zweiliter-Vierzylinder-Mildhybrid-Turbodiesel mit 204 PS oder einem Dreiliter-Sechszylinder-Mildhybrid-Turbodiesel, der 300 PS bereitstellt.

Der Modelljahrgang 2023 des Range Rover Velar ist ab sofort zu Preisen ab 62.345 Euro bestellbar. Die neue Velar Edition steht zu Preisen ab 84.520 Euro bereit.