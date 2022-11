Seit Jahren ist das Thema Social Media bei den Autobauern ein Großes. Ganze Abteilungen kümmern sich bei jedem Hersteller darum, Kundenfragen zu beantworten, Influencer zu versorgen und die eigenen Botschaften und Produkte gekonnt in Szene zu setzen.

Mit der 44 Millionen Dollar schweren Übernahme am 27. Oktober 2022 von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk verändert sich das Verhältnis zu dem Nachrichtendienst. Denn auch wenn Musk den Kauf des Unternehmens immer damit begründete, für mehr Transparenz und Meinungsfreiheit auf der Plattform sorgen zu wollen, haben einige Autobauer offenbar Bedenken, wenn der Eigentümer einer Social-Media-Plattform der Chef eines konkurrierenden Unternehmens ist.

Technologie-Blogs wie "Platformer" oder "The Verge" berichteten laut dpa unterdessen, dass Twitter für die Verifikation von Nutzern künftig Geld verlangen werde. Die blauen Häkchen, die die Echtheit von Twitter-Profilen einzelner (prominenter) Personen oder von Unternehmen garantieren, sind aktuell kostenlos. Künftig könnte sie Teil des Twitter-Abo-Angebots "Blue" (4,99 Dollar pro Monat) werden; "The Verge" will sogar erfahren haben, dass das Abo künftig 19,99 Dollar kosten sollen und Programmierer unter Androhung der Kündigung angewiesen wurden, die neue Bezahl-Funktion bis zum 7. November umzusetzen. Elon Musk schrieb dazu lediglich, – natürlich auf Twitter – das Verfahren zur Verifikation werde derzeit überarbeitet.

GM pausiert Werbung bei Twitter

Zu den Skeptikern zählen beispielsweise der amerikanische Autohersteller General Motors und die französische Marke Citroën aus dem Stellantis-Konzern. GM erklärte nach der Übernahme am Freitag gegenüber CNBC, seine Werbung auf Twitter zunächst zu pausieren, bis man herausgefunden habe, in welche Richtung sich Twitter nun weiterentwickle. Man wolle deshalb mit Twitter sprechen, um zu verstehen, wohin es mit dem neuen Eigentümer gehe. Das sei ein normales Vorgehen, bei einer so signifikanten Veränderung bei einer Media-Plattform.

Während bei den anderen Autobauern die Diskussion über den Verbleib auf der Social Media Strategie noch vorwiegend intern stattfindet, war Citroën einer der ersten Autobauer, der sich überhaupt zur Causa Musk-Twitter äußerte.

Citroën: Ein Gruß an die Konkurrenz

"Hallo an die Social-Meda-Plattform eines unserer Konkurrenten", twitterte die französische Automarke aus dem Stellantis-Konzern. Nach Rückzug klingt das zwar nicht, aber so, als sei man sich möglichen Konsequenzen durch den Wechsel auf der Twitter-Chefetage sehr bewusst.

Andere Autobauer gaben zu diesem Thema bislang noch keine offiziellen Stellungnahmen, aus denen sich eine Veränderung der bisherigen Social-Media-Strategie ableiten ließe. Aus der Welt ist die Sache aber sicherlich noch nicht.

Twitters Finanzierung wackelt seit Jahren

Für Elon Musk und vor allem für Twitter ist das keine gute Nachricht. Denn der Nachrichtendienst hat ohnehin seit Jahren mit einem ineffizienten Monetarisierungsmodell zu kämpfen und schreibt deshalb regelmäßig rote Zahlen. Wenn Großkunden wie GM wegfallen, verschlechtert sich die Bilanz weiter.

GM ist seit 2007 mit einem Account bei Twitter registriert, also bereits seit einem Jahr nach der Gründung der Plattform. Die Kommunikation mit den Kunden sei GM bei Twitter daher weiterhin sehr wichtig. Den Dialog mit ihnen wollte man daher aufrechterhalten.

Besonders schwierig an der Situation: Falls jetzt doch nach und nach andere Autohersteller dem Vorbild von GM folgen sollten, würden sie – zumindest in Teilen – auch Elon Musks Strategie in Sachen Werbung für Tesla folgen. Denn der Elektro-Autobauer erklärt immer wieder, dass er bewusst auf geschaltete Werbungen verzichtet, weil er sich von anderen Wegen mehr Verbreitung der Markenwerte verspreche. Dumm nur, dass Musks neustes Unternehmen auf genau dieses Geld angewiesen sein dürfte.