Renault wird am 21. November anlässlich der Nutzfahrzeugmesse Solutrans in Lyon den neuen Master präsentieren. Der große Kastenwagen kommt damit in der vierten Generation. Er soll erheblich sparsamer als das Vorgängermodell sein. Hierzu trägt in erster Linie eine neue Karosserieform mit verbesserter Aerodynamik bei.

Der bisherige Renault Master III ist seit 2010 auf dem Markt, wurde zwischenzeitlich auch als Opel Movano und bis heute als Nissan Interstar angeboten. Renault hatte 2019 ein großes Facelift für den Master mit stark modernisierter Front, neuem Cockpit und neuen Motoren vorgestellt (siehe Video oben).

Neue Karosserie spart Sprit

An der Grundform des Kastenwagens, der branchenüblich in drei Längen- und drei Höhenvarianten angeboten wird, änderte sich beim Facelift jedoch nichts. Das wird nun anders, Renault bezeichnet die neue Karosserie des Master als "Aerovan". Auf dem abgedunkelten ersten Teaserbild ist unter anderem eine am Heck abfallende Dachlinie zu erkennen. Die verbesserte Aerodynamik soll im Vergleich zum Vorgängermodell laut Renault bis zu 1,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer einsparen.

Beim elektrisch angetriebenen Master, der zeitgleich mit den Dieselmodellen debütiert, soll eine verbesserte Rekuperation zusätzlich zur neuen Karosserieform für geringeren Energieverbrauch sorgen, hier soll der Vorteil gegenüber der Vorgänger-Generation bei 21 Prozent liegen.

Seit 1980 hat Renault mehr als drei Millionen Exemplare des Master gebaut. Wie die Vorgänger-Generationen fertigt Renault die Neuauflage am Standort Batilly in Frankreich. Die Fertigungsstätte wurde jetzt für das neue Modell umfassend modernisiert. Den Master gibt es neben den verblechten Kastenwagen-Versionen auch als verglasten Kombi und als Fahrgestell für individuelle Aufbauten.