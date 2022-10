Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt den Automobilhersteller Mercedes-Benz in Deutschland 9.828 Fahrzeuge des Typs C-Klasse zurückrufen. Weltweit sind 28.783 Fahrzeuge betroffen. Die Mercedes-Benz AG hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihe C-Klasse (BR 206) mit 4-Zylinder Dieselmotor die Haftkraft der Kraftstoffvorlaufleitung nicht den Spezifikationen entsprechen könnte. In diesem Fall könnte die Kraftstoffvorlaufleitung trotz korrekt verschlossener Schelle vom Anschlussstutzen abrutschen. In der Folge könnte Kraftstoff austreten und der Druck in der Kraftstoffvorlaufleitung abfallen. Dies könnte zu Verbrennungsaussetzern bis hin zum unangekündigten Abschalten des Motors während der Fahrt führen.

Dieses Modell ist in Deutschland vom Rückruf betroffen:

Mercedes-Benz C-Klasse (BR 206) aus dem Produktionszeitraum Oktober 2020 bis Juni 2022

(weltweit: 28.783 Fahrzeuge / deutschlandweit: 9.828 Fahrzeuge)

Als vorsorgliche Maßnahme wird über die Mercedes-Benz Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen die Kraftstoffleitung überprüft und gegebenenfalls ersetzt. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt für die Prüfung und ggf. Tausch der Kraftstoffleitung wird bis zu 1 Stunde in Anspruch nehmen. Die KBA-Referenznummer lautet 012188, der Hersteller-Code der Rückrufaktion 0792213.