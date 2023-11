Anders als bei früheren Programmen sollen die Kosten und die Zahl der Mitarbeiter tatsächlich nachhaltig sinken, berichtet das "Handelsblatt" mit Bezug auf Quellen aus dem VW-Konzern. Im Mittelpunkt stehe die Marke VW. "Wir sind zu langsam, zu träge, zu kompliziert – das ist nicht überlebensfähig", sagte VW-Pkw-CEO Thomas Schäfer dem Wirtschaftsmagazin zufolge in einem internen Podcast mit Personalvorstand Gunnar Kilian.

Bis zu 6.000 Stellen abbauen

Strukturen und Prozesse seien an vielen Stellen nicht mehr wettbewerbsfähig. Steigende Rohstoffkosten und hohe Zinsen machten die Autos teurer, gleichzeitig herrsche ein aggressiver Preiskampf. Die Zeiten eines stetigen Wachstums und eines boomenden China-Geschäfts seien vorbei. Das avisierte Sparpaket soll deswegen über die kommenden drei Jahre das Ergebnis um zehn Milliarden Euro steigern.

Um die Investitionen in neue Modelle und Technologien finanzieren zu können, soll die operative Marge der Kernmarke von zuletzt 3,4 auf mindestens 6,5 Prozent steigen. Teil des dafür nötigen Sparpakets soll eine Kürzung der Personalkosten in der Verwaltung der Volkswagen AG bis 2026 um 20 Prozent sein. Dazu sollen 4.000 bis 6.000 Angestellte das Unternehmen verlassen, bevorzugt über Altersteilzeit. Reiche diese Maßnahme nicht, werde es ein freiwilliges Abfindungsprogramm geben, hieß es. Anders als bei früheren Programmen soll die Zahl der Stellen dauerhaft sinken.

Billiger einkaufen, Produktion drosseln

Über vier Milliarden Euro sollen nach Informationen des Handelsblatts extern über den Vertrieb und über Preiserhöhungen gehoben werden. Geplant sei, nach den Elektro- auch die Verbrennermodelle in den Direktvertrieb mit einem sogenannten Agenturmodell zu übernehmen. Der Einkauf soll 600 Millionen Euro zum Zehn-Milliarden-Ziel beisteuern. Zudem soll die Produktionskapazität in den Werken quer über die Volumengruppe aus VW, Skoda, Seat und VW Nutzfahrzeuge auf 80 Prozent gedrosselt werden. Eine Werksschließung wird nicht ausgeschlossen, sei aber zurzeit noch kein Thema.

Eigentlich hätte das Sparprogramm bis Oktober komplett sein sollen. Erste Eckpunkte könnten nun bis Ende November, Anfang Dezember mit dem Betriebsrat vereinbart werden. Insider vermuten aber gegenüber dem Handelsblatt, dass sich die Verhandlungen bis ins kommende Jahr hinziehen.

VW wirtschaftlich nicht solide aufgestellt

Bereits im Mai 2013 hatte Markenchef Thomas Schäfer die Pläne in einem Schreiben an die Belegschaft bestätigt. Darin hieß es: "Wir sehen, dass unsere Marke wirtschaftlich noch nicht solide genug aufgestellt ist." Und weiter: "Volkswagen ist eine superstarke Welt-Marke – mit großer Geschichte, Millionen treuen Fans, legendären Produkten und unheimlich viel technischer Kompetenz", so Schäfer. "Unser Anspruch ist es, die Marke wieder zum Strahlen zu bringen".