Hier erfahren Sie, wie die Verkehrslage an Ostern 14. – 18.4. sein wird und wo mit Staus und Behinderungen zu rechnen ist.

An den kommenden Oster-Feiertagen (14. bis 18.4.) müssen Autofahrer und -fahrerinnen mit Staus auf Strecken gen Küsten und in die Wintersportgebiete rechnen. Dazu kommt noch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Verwandtenbesuche, Kurztrips und Ausflugsfahrten in die Umgebung.

Der Automobilclub ADAC rechnet besonders am Grün-Donnerstag (14.4.) mit vielen Staus, da hier die ersten Nah- und Fern-Reisenden auf den Pendlerverkehr treffen. Entsprechend sind Verzögerungen in Ballungszentren und an den Baustellen sicher. Der Grün-Donnerstag gehört nach Angaben des Autoclubs zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. Weitere Staugefahr birgt der Oster-Montag (18.4.), der von Reiserückkehrern und Ausflüglern geprägt sein wird, da das verlängerte Wochenende endet.

Das sind die besonders belasteten Strecken:

A1 Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln

A1/A 3/A 4 Kölner Ring

A3 Würzburg – Nürnberg – Passau

A5 Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

In Österreich und der Schweiz muss mit ebenfalls hohem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Als besonders gefährdet gelten: West-, Brenner-, Tauern-Autobahn sowie die Gotthard-Route in der Schweiz. Die Bundesstraßen in und aus den Wintersportzentren dürften phasenweise etwas voller sein. Wartezeiten von ca. 30 Minuten sind an den Hauptgrenzübergängen einzukalkulieren.

Autofahrer sollten nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "Mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.

