Nach einer Auswertung unserer Spritpreis-App "mehr tanken" sind im Jahr 2022 die Preise für Diesel und E10 Super-Benzin in der Woche vor Ostern (12.4.2022) an kontinuierlich angestiegen. Lag der Benzinpreis an diesem Tag bei durchschnittlich 1,932 Euro pro Liter, so wurden an Karfreitag (16.4.2022) 1,959 Euro aufgerufen, am Ostermontag standen durchschnittlich 1,965 Euro auf der Preistafel.

Ähnlich sah es bei Diesel aus. Am 12.4.2022. kostete der Diesel 1,960 Euro pro Liter, am 16.4. waren es 2,020 Euro und am 19.4. 2,028 Euro. Beide Spritsorten stiegen auch nach Ostern weiter an. Das hatte noch in der Folge mit den starken Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und den damit verbundenen steigenden Kraftstoffpreisen zu tun. Der Tank-Rabatt wurde in Deutschland erst am 1. Juni 2022 eingeführt.

Tanken Sie sofort

Auch mit Beginn der Osterwoche 2023 und den Ferien in fast allen Bundesländern sind haben Preise an den Tankstellen angezogen – auch wegen der Drosselung der Öl-Fördermenge durch die OPEC.

Daher empfehlen wir, bis spätestens Dienstag, 4.4. vollzutanken. Natürlich sollten Sie regelmäßig die aktuellen Preis-Notierungen checken. Für eine aktuelle Preis-Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.