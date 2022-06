Seit 2019 ist die fünfte Generation des Toyota RAV4 in Europa auf dem Markt. Die Japaner sehen bald den perfekten Zeitpunkt gekommen, um den SUV-Dauerbrenner aufzufrischen. Im dritten Quartal 2022 ist es so weit: Dann startet die Produktion des RAV4 des Modelljahres 2023, der sich optisch jedoch kaum vom Vorgänger unterscheiden wird. Neu ist lediglich die Außenfarbe Platin-Perlweiß, die in der Ausstattungslinie Style mit einem Schwarz-Metallic kombiniert wird.

Die Fortschritte sind bei der RAV4-Modellpflege eher digitaler Natur. Über den Befehl "Hey Toyota" lässt sich mit dem Auto nun per Sprache kommunizieren. Das neue Multimediasystem mit 10,5 Zoll großem zentralen Bildschirm ist aufpreisfrei an Bord und verfügt über eine cloudbasierte Navigation mit allerlei Livedaten. Optional bietet Toyota ein integriertes System an, das auch offline arbeiten kann und zusätzliche digitale Funktionen bietet. Apropos: Apple Carplay funktioniert stets drahtlos, auch Android Auto ist verfügbar. Das Smart-Service-Datenpaket ist nach dem Autokauf für vier Jahre mit an Bord, und über die passende Smartphone-App lassen sich der Zustand des Autos aus der Ferne nachvollziehen und einige seiner Funktionen aus der Ferne bedienen.

Individualisierbarer 12,3-Zoll-Instrumenten-Screen

Die bisher noch nicht komplett digitalen Instrumente bündelt Toyota künftig in einem 12,3-Zoll-Monitor, der verschiedene Anzeigestile erlaubt. Das TFT-Kombiinstrument verfügt über vier Stile (Casual, Smart, Sport und Tough), drei Layouts und weitere Personalisierungsoptionen. Das große Display muss jedoch extra bezahlt werden: Die RAV4-Basisversion erhält eine nur sieben Zoll große Variante des Monitors.

Auch bei der aktiven Sicherheit profitiert der Toyota-SUV von der Modellpflege. Ihr Safety-Sense-Paket statten die Japaner mit einem verbesserten Kollisionsschutz aus, der beim Abbiegen vor kreuzenden Autos oder Fußgängern warnt und im Ernstfall eigenständig bremst. Neu ist zudem ein Notlenkassistent, der plötzlich auf der Straße auftauchende Fußgänger erkennt; bei der Plug-in-Hybridversion reagiert die Technik auch auf Fahrräder und andere Fahrzeuge.

Weiterhin mit den bekannten Hybridantrieben

Änderungen an den Antrieben spart sich Toyota offenbar. Der RAV4 dürfte also auch nach der Modellpflege mit den bekannten Hybridantrieben antreten, die der Frontantriebsversion 218 und dem Allradler 222 PS bescheren. Hinzu kommt das Topmodell mit 306 PS starkem Plug-in-Hybridantrieb.

Preise für den RAV4 des Modelljahres 2023 nennt Toyota noch nicht. Aktuell startet das 218 PS starke Basismodell bei 37.490 Euro, der Allradler kostet mindestens 43.990 Euro. Wer die PHEV-Variante möchte, zahlt im geringsten Fall 47.490 Euro.