Toyota will die wichtigsten Pick-ups des Konzerns künftig mit einer Gleichteilestrategie und einer gemeinsamen Plattform einheitlicher gestalten und damit günstiger produzieren. Bisher teilen sich der große Tundra und der Midsize-Pick-up Tacoma den amerikanischen Markt, während im Rest der Welt der legendäre Hilux durch dick und dünn fährt. Diese Spezialisierung wird mit einer Einheitsplattform künftig aufgeweicht.

Neue Plattform für alle Pick-ups

Die neue Plattform wurde analog zu den Pkw-Plattformen (TNGA, Toyota New Global Architecture) auf den Namen TNGA-F getauft, wobei das F für Frame steht und den Leiterrahmen der Pick-ups thematisiert. Diese TNGA-F-Plattform ist nicht nur den Pick-ups vorbehalten, auch die großen Geländewagen der Marke verwenden sie. So war der Mitte 2021 vorgestellte große Land Cruiser 300 das erste Modell auf der TNGA-F-Plattform. Der Ende 2021 als dritte Generation präsentierte Toyota Tundra war wiederum die erste Pick-up-Anwendung von TNGA-F.

Auch der Hilux kommt neu

Aber auch der bei uns verkaufte Toyota Hilux, der in seiner jetzigen Form als insgesamt achte Generation 2015 debütierte, steht in den kommenden zwei Jahren vor seiner Wachablösung. Künftig soll der Hilux eebnfalls auf der neuen gemeinsamen Plattform aufbauen, die für Radstände zwischen 2,85 und 4,18 Meter ausgelegt ist. Dementsprechend werden sich der ebenfalls vor dem Generationswechsel befindliche US-Tacoma und der "Rest-der-Welt" Hilux technisch künftig näher stehen als bisher, wobei speziell bei den Motoren weiterhin die jeweiligen landesspezifischen Aggregate zum Einsatz kommen.

Erste Zeichnungen durchgesickert

Im Januar 2023 durchgesickerte Patentzeichnungen von Toyota zeigten erstmals, was wir uns zumindest vom künftigen Toyota Tacoma erwarten dürfen. In Brasilien hatte Toyota bei den dortigen Patentbehörden das Design der neuen Modellgeneration gemeldet, was im Internet-Zeitalter natürlich nicht lange verborgen blieb. Die Computergrafiken zeigen, dass sich der Tacoma (und wohl auch der kommende Hilux) optisch stärker am großen Toyota Tundra orientieren wird. Dazu gehört unter anderem die Gestaltung der Front mit den "Kiemen" unterhalb der Hauptscheinwerfer und den nach innen gerückten Nebelscheinwerfern. Der Heckabschluss mit scharfen Kanten, bogenförmig in die Seiten laufenden Rückleuchten und einem angedeuteten "Spoiler" in der Heckklappe gehören ebenfalls zu den stilistischen Gemeinsamkeiten.

Besonders auffällig an den aufgetauchten Patentzeichnungen ist dabei, wie sehr diese einem 2021 von Toyota präsentierten Concept-Car ähneln, das allgemein als "Elektro-Hilux" interpretiert wurde. Denn bis auf den geschlossenen Kühlergrill entspricht dieses 2021er-Konzept praktisch 1:1 den Skizzen, bis hin zur Form der Außenspiegel. Am 24. März 2023 hat Toyota USA ein erstes Teaserbild auf Instagram veröffentlicht. Viel zu sehen ist darauf noch nicht. Doch diese erste Veröffentlichung legt nahe, dass die Präsentation der neuen Generation bereits in Kürze stattfinden könnte.

Für den Tacoma in den USA werden vermutlich zwei Vierzylinder-Benziner zum Einsatz kommen. Der Standard-Motor wäre demnach ein Turbo-Benziner mit rund 270 PS. Optional soll es den 2,4-Liter Turbomotor wahlweise mit elektrischer Unterstützung als Hybrid geben, in dem Fall wird die Systemleistung im Bereich um 350 PS erwartet. Ein solcher Hybridantrieb käme zumindest theoretisch auch für den Hilux in Europa in Betracht. Allerdings wird Toyota beim Hilux, der weltweit vermarktet wird, weiterhin vorrangig auf Dieselmotoren setzen. In Sachen alternative Antriebe steht aber auch bei Toyotas Midsize-Pick-ups Tacoma und Hilux das Elektro-Thema vor der Tür.