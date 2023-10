"Mit tiefem und aufrichtigem Bedauern hat der Vorstand die schwierige Entscheidung getroffen, Schritte zur Beantragung eines Insolvenzverfahrens in Schweden zu unternehmen." Das ist der zentrale Satz in einer Mitteilung, die das schwedische Elektro-Lkw-Start-up Volta Trucks am Dienstag (17. Oktober 2023) verschickte. Volta Trucks Limited, die zentrale Firma in der Unternehmensgruppe, wird in Kürze einen Insolvenzantrag in England stellen. Gleiches gilt für weitere Tochterfirmen der Gruppe in deren jeweiligen Heimatländern.

Als Hauptgrund für den Schritt nennt das erst 2019 gegründete Start-up das Insolvenzverfahren seines Batterielieferanten Proterra. Das führte dem Nutzfahrzeughersteller zufolge zu einer Verringerung des geplanten Produktionsvolumens. Die Ungewissheit in Bezug auf den Zulieferer der Akkus habe obendrein die Schwierigkeiten erhöht, ausreichend externes Kapital für die weitere Entwicklung und Produktion der elektrisch angetriebenen Lastwagen zu beschaffen. "Wir möchten dem Team von Volta Trucks unseren aufrichtigen Dank aussprechen und sind unglaublich stolz auf seine Pionierarbeit bei der Entwicklung eines so innovativen emissionsfreien Nutzfahrzeugs." Das liest sich so, als gehe das Management nicht davon aus, das Insolvenzverfahren überstehen zu können.

Vier Lkw-Modelle waren geplant

Die vorherige Strategie des Start-ups sah eine aus vier Lastwagen bestehende Modellpalette vor. Die 7,5 und zwölf Tonnen schweren Volta Zeros sollten 2024 als Pilotflotte produziert werden und ein Jahr später in die reguläre Serienfertigung starten. Für 2025 plante Volta Trucks, bereits 27.000 Fahrzeuge im Jahr zu fertigen. Das Unternehmen wollte seine Lkw den Kunden jedoch nicht zwangsläufig verkaufen. Das Unternehmen plante ein "Truck-as-a-Service"-Angebot (TaaS), bei dem eine monatliche Gebühr alle Service-, Wartungs-, Versicherungs- und Schulungsanforderungen abdeckt.

Volta Trucks wollte zuerst in Europa durchstarten und danach in andere Kontinente expandieren. Das Produktions-Netzwerk sollte aus Fabriken bestehen, die jeweils nah bei den Zielmärkten angesiedelt sein sollten. Damit wollte Volta Trucks die Lieferketten kurz halten und den CO 2 -Fußabdruck sowie die damit verbundenen Kosten minimieren. Zum ersten Produktions-Partner wurde Steyr Automotive (vormals MAN Truck and Bus Austria) auserkoren. In der gleichnamigen Stadt in Oberösterreich wurden die ersten Exemplare des Volta Zero gefertigt. Das Werk sei ideal gelegen, um von dort aus die ersten großen Zielmärkte London und Paris zu bedienen, hieß es seinerzeit.

Expansionspläne in die USA

Nach Europa wollte Volta Trucks den nordamerikanischen Markt ins Visier nehmen. Der Plan war, bis Ende 2022 einen Produktionspartner in den USA zu finden, der im darauffolgenden Jahr bereits mit der Fertigung starten sollte. Das erschien sinnvoll, denn neben dem Zulieferer des E-Antriebs (Meritor aus dem US-Bundesstaat Michigan) hatte auch Proterra (Kalifornien) seinen Sitz in den USA. Mitte 2023 sollte im Großraum Los Angeles eine Pilotflotte von 100 Lastwagen unterwegs sein, bevor 2024 die ersten Lastwagen aus der regulären Serienfertigung über die US-Straßen rollen sollten.

Die Volta-Trucks sollten eine Bandbreite in puncto Gesamtgewicht von 7,5 über zwölf und 16 bis 18 Tonnen abdecken. Als Blaupause sollte sowohl in Europa als auch den USA der 16-Tonner Volta Zero dienen. Der Lkw für den Verteilerverkehr ist 9,46 Meter lang, 3,45 Meter hoch und 2,55 Meter breit. Sein Ladevolumen beträgt 37,7 Kubikmeter, was für 16 Euro-Paletten reichen soll; die Zuladung beziffert der Hersteller mit 8,6 Tonnen. Die kleineren Baureihen orientierten sich am Design des 16-Tonners und nutzten eine in weiten Teilen identische Plattform, die beim Zwölftonner jedoch nach hinten verlängert wurde. Für diesen war zudem eine zweite Hinterachse geplant, um für seine größere Nutzlast gerüstet zu sein.

Verglastes Cockpit für bessere Rundumsicht

Die stadttauglichen Elektro-Lkw weisen allesamt ein ungewohntes Layout auf. Die Fahrerinnen und Fahrer sitzen sehr tief und mittig im großzügig verglasten Cockpit. Diese Position sorgt für eine gute Rundumsicht auf Augenhöhe mit anderen Verkehrsteilnehmern; außerdem wird die passive Sicherheit bei einem Seitenaufprall erhöht. Des Weiteren erwarteten die Schweden, dass sich damit Verletzungen bei Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern, die durch das Hoch- und Herunterklettern entstehen, minimieren lassen. Statt klassischer Außen- kommen Kameraspiegel zum Einsatz; zudem bieten die Volta-Trucks eine Kamera-Vogelperspektive mit 360-Grad-Rundumsicht.

Die tiefliegenden Fahrerhäuser der Volta Lkws wurden erst durch das Elektro-Layout möglich. Der Antrieb sitzt als Kombination aus Motor und Getriebe an der Hinterachse. Die Batterien bringt Volta Trucks zentral im Chassis unter. Die aus modularen Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen aufgebauten Akkupakete bieten eine Kapazität von 160 bis 200 Kilowattstunden. Damit sollten Reichweiten zwischen 150 und 200 Kilometern drin sein. Die maximale Ladeleistung beträgt 250 kW; eine komplette Akkuladung dauert Volta zufolge etwa eine Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 90 km/h begrenzt. Alles Werte, die nur für Prototypen und in Pilotflotten eingesetzte Testfahrzeuge gelten. Eine echte Serienfertigung der Volta-Elektro-Trucks wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr geben.

