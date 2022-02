Wie Volvo-Boss Hakan Samuelsson bereits im Sommer 2021 erklärte, erhält als erstes Modell der Nachfolger des XC90-SUV 2022 einen richtigen "Namen – wie ein Kind". Wenn man sich die heutigen Autos anschaue, dann seien sie alle sehr "technologisch" benannt: XC, T8, All-Wheel-Drive – "all das gehört zur Spezifikation am Heck vieler Autos", so der Volvo-Boss weiter.

Ein Name als Zeichen des Neuanfangs

"Wir sprechen von einer völlig neuen Architektur, einer neuen Generation von rein elektrisch angetriebenen Autos mit zentraler Rechenleistung. Es muss gut und klar zu verstehen sein, dass dies ein Neuanfang ist, und deshalb werden wir keine Zahlen und Buchstaben mehr haben. Wir werden ihnen einen Namen geben, wie Sie einem Neugeborenen einen Namen geben."

Für den Nachfolger des XC90 – die Studie Recharge (Bildergalerie) gibt einen Ausblick aufs Design – stünde nach Angaben von Samuelsson noch kein Name fest, "wir haben eine sehr interessante und kreative Diskussion". Intern sprechen offenbar inzwischen viele Mitarbeiter schon von "dem Kind" wenn die Rede von dem Elektro-SUV ist, auch "Greta" fällt wegen der Nachhaltigkeits-Vorsätze der Schweden dem Vernehmen nach öfter – in Anspielung auf die Fridays-for-Future-Umweltaktivistin Greta Thunberg. Realistischere Hinweise auf den Namen könnte liefern, dass sich der schwedische Hersteller beim US-Patentamt die Bezeichnung "Embla" hat schützen lassen. Das passt insofern als der XC90-Nachfolger im US-Werk von Volvo in Charleston (South Carolina) produzieren wird und dort entsprechend auch vermarkten will.

Aktuell nutzt der schwedische Autobauer in Händen des chinesischen Geely-Konzerns ein System aus numerischen und alphanumerischen Bezeichnungen, wobei die Buchstaben für die Karosserieversion und die Nummern für die Größe stehen. Dieses System ist mit Ausnahmen seit 1995 bei Volvo etabliert, davor verwandte der Hersteller dreistellige Zahlen als Baureihenbezeichnung; Die Mittelklasse-Baureihe 120/121 trug ab 1957 noch den Namen Amazon.

Probleme mit echten Namen

Mit der Ankündigung setzt sich Volvo dem Trend entgegen, Fahrzeuge möglichst standardisiert – auch für den Weltmarkt – zu benennen. Zudem haben konkrete Namen oft auch rechtliche, sprachliche und lokal begrenzte Probleme. Wir erinnern uns an den Mitsubishi Pajero, den Honda Fitta oder den Audi E-Tron, aber auch an Bezeichnungen, die im Laufe der Zeit gesellschaftlich problematisch werden können, wie das Beispiel des Jeep Cherokee zeigt.

Nichtsdestotrotz hat auch schon Cadillac Ende 2019 angekündigt, das Zeitalter der Elektroautos mit richtigen Baureihennamen ab 2023 einzuführen. Von 2012 bzw. 2014 an hatte Opel den Adam und den Karl im Auto-Programm, die Modelle wurden 2019 eingestellt – was sicher nicht nur an den Namen lag. Fraglich bleibt daher, ob es sich bei den Volvo-Modellbezeichnungen um echte (Personen)-Namen oder um Kunstbezeichnungen handeln wird. Übrigens: Falls sich Volvo aus den Top 10 der beliebtesten Namen 2021 in Schweden bedienen sollte, kommen bald der Volvo Zoe oder Volvo Dakota auf den Markt.