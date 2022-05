Wer "Bulli" sagt, meint damit in den meisten Fällen den Volkswagen. promobil zeigt eine Marktübersicht der "Original"-Bullis: Alle Campervans auf Basis des VW-Transporters.

"Bulli" ist ein geflügteltes Wort und steht synonym für die Fahrzeugklasse der Campervans: Kleine, wendige und alltagstaugliche Busse, die sich im Alltag bewähren. Und die im Urlaub dank Schlaf- und Kochgelegenheit treue Begleitautos sind. Vor allem beliebt sind Bullis bei allen, die gerne surfen, sportlich und unabhängig sind.

Übersicht über alle VW-T6.1-Ausbauten

Unter "Bulli" kann man also alle Aufstelldach-Camper oder kleine Campingfahrzeuge verstehen. Allerdings basiert der Original-Bulli seit den 1960er-Jahren auf einem VW Transporter. Häufig sind diese Ausbauten etwas teurer, vor allem der "California" von VW Nutzfahrzeuge, der seit 1988 gebaut wird, ist kein Schnäppchen.

Viele andere Ausbauer und Marken zeigen, dass es doch ein bisschen günstiger geht – andere wiederum reizen das Thema "Luxuscamping" voll aus. Wer Bulli fahren will, hat im Jahr 2022 die Qual der Wahl – die Auswahl ist riesig. Eine weitere Pein betrifft jedoch nicht nur die VW-Busse: Recht häufig sind die Lieferzeiten für Campingfahrzeuge hoch.

Der Lohn, für alle, die, sich entscheiden und warten konnten, ist neben dem Kultstatus auch der hohe Fahrkomfort, den der aktuelle VW T6.1 bietet.

Custom Bus

Die Firma sitzt quasi direkt neben der Geburtsstätte des Bullis, in Hannover-Langenhagen. Kein Wunder, dass sich das Custom-Bus-Portfolio auf den Ausbau des Transporters spezialisiert. Dabei gibt es nicht nur custom-made also maßgeschneiderte Individual-Fahrzeuge, sondern zwei feste Baureihen: Den Custom Bus Purist und den Custom Bus Camper. Eine Besonderheit sind die neuesten Design-Fahrzeuge Moormanns Streifenwagen (siehe Bildergalerie) und Holzklasse, deren Seltenheitswert so hoch ist wie die abgerufenen Preise – Fahrzeuge für Liebhaber und Liebhaberinnen.

Preis: ab 66.000 Euro

Fischer

Der Ausbauer bietet seit Jahren erfolgreich den Octo-Bus auf VW-Basis an. Wie der Fischer Octo-Bus im promobil-Vergleichstest gegen den VW California abschnitt, können Sie hier lesen.

Preis: ab 65.000 Euro

Flowcamper

Zwei Bulli-Modelle hat Flowcamper aus Hagen im Angebot. Der Flowcamper Casper bringt auf Wunsch sogar Zirbenholz-Möbel mit, wie im promobil-Testfahrzeug. Der Ausbau Flowcamper Frieda hat eine Küche an Bord, die sowohl innen wie auch außen benutzbar ist. Bei den VW-T6.1-Ausbauten ist das Aufstelldach optional.

Preis: auf Anfrage

Köhler Sunvan

Erst im vergangenen Jahr präsentierte Köhler ein zweifarbiges Möbeldekor (anthrazit und Rustikaleiche) für den Sunvan T 42 auf VW T6.1. Den Campingbus gibt es ab 53.990 Euro. Ein weiterer T6.1-Ausbau ist der Köhler Sunvan L47 Edition 35 Offroad, den es mit Allradantrieb und mechanischer Hinterachs-Differentialsperre gibt. Der Preis für den 4x4-Bulli startet bei ca. 88.000 Euro.

Preis: ab 53.990 Euro

Multicamper

Der Familienbetrieb aus Edingen-Neckarhausen baut VW Transporter mit und ohne Allrad aus. Vier verschiedene Modelle hat Multicamper für den VW T6.1 im Angebot – das außergewöhnlichste ist der Multicamper Montis, dessen Aufstelldach sich nach hinten öffnet. Das günstigste Modell bei Multicamper ist das sogenannte Multicamper Buskind mit einem Grundriss für zwei Personen.

Preis: ab 48.500 Euro

Nordvan

Der Ausbauer aus Neumünster bietet vier verschiedene Konzepte für VW-Transporter. Das Flaggschiff ist der Nordvan Comfort, den es mit Echtholzmöbeln oder mit Hochdach gibt. Die günstigsten Ausbauten, wenn man das eigene Fahrzeug schon hat, starten bei unter 5.000 Euro.

Preis (nur Ausbau): ab 4.999 Euro

Polyroof

Vor über 40 Jahren hat sich Polyroof erstmals einen Namen gemacht als Hersteller von Hochdächern für den VW Transporter. 2021 präsentierte die Marke den Polyroof Transvan Weekend, einen VW Transporter mit Hochdach und eigener Bettlösung für die VW-Dreiersitzbank.

Preis: ab 42.700 Euro

Reimo

Das Angebot des Campingbus-Spezialisten Reimo ist umfangreich: Für den VW T6.1 bietet die Marke die Ausbauten Weekender (oben in der Bildergalerie noch auf T6-Basis), City Van, MultiStyle und TrioStyle.

Preis: ab 47.790 Euro

Spacecamper

Die Manufaktur aus Darmstadt setzt vor allem auf individuell gefertigte Bullis. Sie bietet dafür sechs verschiedene Modelle auf VW-Transporter-Basis an, die sich Kundinnen und Kunden auf Wunsch so ausstatten lassen können. Eines der neueren Serienfahrzeuge ist der Spacecamper Limited Open auf VW-T6.1-Basis, das sowohl eine Klimaanlage als auch eine Gebläseheizung mitbringt und somit das ganze Jahr über als Camping- und Alltagsfahrzeug dienen kann.

Preis: ab 65.000 Euro

Terracamper

Die Modelle Terracamper Terock und Tecamp basieren auf dem VW T6.1, der dafür auf Geländetauglichkeit getrimmt wird. Die Marke steht für individuelle Langzeit-Campervans mit Offfroad-Qualitäten. Mit Flex-Layout-Schienen im Fahrzeugboden lassen sich die Grundrisse im Inneren je nach Bedürfnis und Expeditionscrew anpassen – und so vom Pkw mit bis zu 6 Sitzen oder Campingfahrzeug für 4 Personen umbauen.

Preis: ab ca. 75.000 Euro

Tonke

Der niederländische Hersteller Tonke baut den T6.1 in langer und kurzer Version aus: Die Modelle heißen Tonke Van und Tonke Van XL und sind 4,90 Metern respektive 5,30 Meter lang. Dank eines cleveren Schienensystems gibt es in der großen Version Sitzplätze für bis zu sieben Personen. Der Ausbau ist hochwertig und bringt eine Küche mit, die sich nach außen schwenken lässt, um vor dem Fahrzeug stehend zu kochen.

Preise: ab 57.500 Euro

VW California

Der California ist die Urgroßmutter aller Campingbusse. Bis heute vertreibt VW Nutzfahrzeuge diesen Bulli-Ausbau – mittlerweile auf dem VW T6.1, für den VW T7 ist wohl keine Camping-Version geplant. Umso spannender wird die angekündigte Elektro-Version ID.Buzz California erwartet. Bis dahin können Liebhaber dieses Kultfahrzeugs zwischen drei Versionen auf 6.1-Basis zurückgreifen: Der Beach (hier im Test) ist der am einfachsten ausgebaute California, darauf folgt der VW California Coast und schließlich der Top-ausgestattete VW California Ocean.

Preis: ab ca. 57.000 Euro für den Beach Tour (ohne Küche)

Wanderer

Luxuriöse Camper bietet diese Firma, die in Polen produziert – und zwar nur auf Kundenwunsch, um so alle individuellen Wünsche zu erfüllen. Für den Bulli-Ausbau verwendet Wanderer hochwertige Materialien, aufwendige Polsterungen mit Leder- und Microfaserbezügen, Holzarbeiten und Lichtgestaltung. Die Schlafsitzbank lässt verschiedene Komfortstellungen zu, mit aufgestelltem Kopfteil oder Fußstütze. Auf soliden Bodenaufbau und Isolierung legt Wanderer Wert.

Preis: auf Nachfrage, der oben gezeigte VW T6.1 kostet rund 68.000 Euro

Wavecamper

Wavecamper kommt aus Polen und sitzt für den Deutschland-Vertrieb in Hoppegarten/Brandenburg. Die Firma baut drei verschiedene Campingbusse auf Volkswagen-Basis, die sich ganz individuell zusammenstellen lassen. Der Wavecamper 4x4 mit Allrad-Antrieb erhält eine Offroad-Ausstattung. Dazu gehören Gepäckträger, verstärkte Achsfederung, Offroad-Felgen und Allterrain-Bereifung. Für die Versionen Long und Short bietet der Ausbauer seit 2022 eine neue, helle Möbelfarbe.

Preis: ab 64.000 Euro

Westfalia

Zwei VW T6.1.-Ausbauten hat Traditionsausbauer Westfalia im Angebot. Den Westfalia Club Joker gibt's als Aufstelldach oder Hochdach-Campervan mit Bad im Heck. Hier hat promobil das Fahrzeug getestet.

Die Baureihe Westfalia Kepler haben nach hinten öffnende Aufstelldächer und setzen je nach Modell unterschiedliche Schwerpunkte. Der Kepler One hat ein WC im Heck, der Six eignet sich zum Fahrrad-Transport. Der Kepler Five mit fünf Sitzplätzen bringt eine umfangreiche Ausstattung mit – mehr dazu lesen Sie hier.

Preis: Club Joker ab 72.990 Euro, Kepler 5 ab 53.000 Euro.

WSR

Camper Plus, Classic, Comfort und Freizeit Van heißen die VW T6.1-Campervans von WSR aus Hartheim bei Freiburg/Breisgau. Allen gemeinsam sind kratz- und wasserfeste Bodenplatten, moderne Möbel aus hochwertigem Pappelsperrholz-Schichtstoff, Schlaf-Aufstelldach und eine Küchenzeile. Sie reichen von einfachen Alltags- und Urlaubsmobilen für Familien bis zum Premium Ausbau.

Grundpreis: ab 42.915 Euro