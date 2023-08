In den USA nehmen die sportlichen Golf-Versionen GTI und R Abschied von der Handschaltung. Das Modelljahr 2024 wird das letzte sein, in dem das Kompaktmodell mit einem manuellen Getriebe kombiniert werden kann. Zumindest für den GTI legt daher VW USA das Sondermodell GTI 380 auf, das auf ein speziell geschnürtes Ausstattungspaket setzt. Das 380er-Bundle ist bei jedem Handschalt-GTI serienmäßig an Bord.

380 steht hier aber nicht für eine neue Leistungsvariante, der Code bezieht sich stumpf auf die interne Modellklassifizierung des Golf VIII. Bereits 2002 borgte sich das US-Sondermodell GTI 337 einen Modellcode – damals allerdings den vom Golf I.

Bescheidene Mehrausstattung

Zu haben ist der Golf GTI 380 in den drei Ausstattungsvarianten S, SE und Autobahn. Im Rahmen des 380er-Pakets sind immer das adaptive Fahrwerk DCC, die von der Golf R 20th Anniversary Edition ausgeliehenen 19 Zoll großen, schwarz lackierte Leichtmetallfelgen, ein schwarz lackiertes Dach sowie schwarze Außenspiegelkappen mit an Bord. Für die Außenlackierung stehen die üblichen GTI-Farben Deep Black Pearl, Atlantic Blue Metallic, Kings Red Metallic, Reflex Silver Metallic, Moonstone Gray und Opal White Pearl bereit, exklusiv dem 380er vorbehalten bleibt der Farbton Graphite Gray Metallic.

Das Interieur werten ein Schaltknauf im Golfball-Look sowie klassisch gezeichnete Karo-Sitzbezüge auf. Die Autobahn-Variante trägt serienmäßig Leder. Außerdem gibt es Wabengitter-Akzente, unter anderem im Instrumentendisplay.

Handschaltoption fällt auch in Europa weg

Völlig unangetastet bleibt der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner. Der leistet wie gehabt 245 PS und 370 Nm. Den Kraftfluss auf die Vorderräder sichert letztmalig ein manuelles Sechsgang-Getriebe. Künftig werden GTI und R in den USA nur noch mit Siebengang-DSG angeboten.

Der Golf GTI 380 startet in den USA noch im Herbst 2023. In der S-Version werden 32.485 Dollar (umgerechnet rund 29.800 Euro) verlangt, als SE kostet der GTI 380 37.285 Dollar (umgerechnet rund 34.200 Euro) und in der Autobahn-Variante 40.625 Dollar (umgerechnet rund 37.300 Euro). In Deutschland ist ein Handschalt-GTI übrigens erst ab 40.900 Euro zu haben.

Apropos Deutschland. Hierzulande kann der GTI auch nur noch bis Mitte 2024 als Handschalter geordert werden. Mit dem dann anstehenden Facelift des Golf 8, wird die Handschaltoption aus dem GTI-Angebot generell entfallen. Der Golf R ist bei uns auch aktuell nur noch mit DSG bestellbar.