Der Elektro-SUV folgte in relativ kurzem zeitlichem Abstand auf den VW ID.3 (im Test: "Fährt gut, patzt bei Verarbeitung und Elektronik"), ist für die Marke aber erheblich wichtiger als der Kompakt-Stromer. Als "erstes E-Weltauto der Marke" bezeichnet VW den ID.4 und macht mit diesem Anspruch gleich von Anfang an deutlich: Scheitern ist nicht vorgesehen, der Auftritt des Wolfsburger Elektro-SUV muss auf Anhieb sitzen.

Mit 4,58 Meter Außenlänge fährt der neue VW ID.4 recht treffsicher in die Mitte zwischen Tiguan und Tiguan Allspace, die Breite liegt (ohne Außenspiegel) bei 1.852 Millimeter und nach oben ist bei 1.612 Millimeter das Ende des Autos erreicht. Und noch ein letztes Zahlenspiel: Trotz rund 12 Zentimeter geringerer Außenlänge erreicht der ID.4 mit 2,77 Meter Radstand in diesem Punkt fast das Level des Tiguan Allspace – der Modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) mit kurzen Überhängen macht es möglich. Das Resultat ist viel Freiraum in Reihe zwei.

VW ID.4 Leasing ab 374 Euro*

Die Angebote beziehen sich auf den Tag der Artikelerstellung: 21.12.2023

Alternativ zum Barkauf oder der Finanzierung gibt es für den VW ID.4 immer mal wieder attraktive Leasingangebote zu guten Konditionen. Zum Beispiel:

ab 374,00 Euro* auf null-leasing.com; 170 PS/125kW; Laufzeit 48 Monate; Fahrleistung: 10.000 km, Bereitstellungszeit: August 2024.

ab 435,00 Euro* auf leasingmarkt.de; 170 PS/125 kW; Laufzeit 48 Monate; Fahrleistung: 10.000 km, Bereitstellungszeit: sofort.

ab 435,00 Euro* auf leasingtime.de; 170 PS/125 kW; Laufzeit 48 Monate; Fahrleistung: 10.000 km, Bereitstellungszeit: sofort.

*Dieses Angebot basiert auf den Umweltbonus-Richtlinien, die vor dem 16.12.23 galten. Seit dem 18.12.23 ist der Umweltbonus nicht mehr erstattungsfähig. Die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wurde von der Bundesregierung eingestellt. Somit müssen Sie selbst für die Sonderzahlung aufkommen. Zusätzlich kann dieses Angebot eine weitere Sonderzahlung in Form der THG-Prämie beinhalten. Weitere Informationen erhalten Sie direkt vom Händler.

Was ist mit der E-Auto-Prämie?

Mit dem plötzlichen Aus für die E-Auto-Prämie seitens der Bundesregierung stehen viele Käufer finanziell im Regen und müssen auf fest eingeplante Beträge von mehreren tausend Euro verzichten. Auch die Autohersteller zeigen sich vor den Kopf gestoßen. Einige von ihnen reagieren schnell und garantieren, das Fördergeld trotzdem zu zahlen. Allerdings fallen die auf Kulanz gezahlten Prämien in Bezug auf Höhe und Dauer sehr unterschiedlich aus. Welcher Hersteller wie viel E-Auto-Prämie zahlt, lesen Sie hier.

Alle Details aufmerksam lesen

Gibt's Stolperfallen? Eigentlich nicht. Aber ein paar Eigenheiten, die man unbedingt beachten muss. Wir verzichten bei der Auswahl der Leasing-Preisbrecher ganz bewusst auf Angebote, die zum Beispiel nur mit dem Nachweis einer Schwerbehinderung zu bekommen sind. Oder gar auf Angebot fürs gewerbliche Leasing. Weil man als Privatkunde in beiden Fällen davon eben nicht profitieren kann.

