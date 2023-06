Am 19. April 2023 ging sport auto-Testredakteur Christian Gebhardt mit dem Hybrid-Mittelmotorsportler aus Maranello um 18.36 Uhr auf die im Supertest traditionell gefahrene Nordschleifen-Distanz über 20,6 Kilometer. Dabei gelang ihm eine Rundenzeit von 6.58,70 Minuten. Der Testwagen war mit dem optionalen Assetto-Fiorano-Sportpaket ausgerüstet. Neben spezifischen Leichtbaumaßnahmen und einer optimierten Aerodynamik beinhaltet dieses 28.350 Euro teure Optionspaket auch den gripfreudigen Sportreifen vom Typ Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Die Rundenzeit wurde bei idealen, äußeren Bedingungen (Lufttemperatur: 12 Grad Celsius, Asphalttemperatur: 19 Grad Celsius) absolviert.

Ferrari 488 Pista bisher schnellster

Insgesamt ist der 296 GTB der 15. von sport auto im Supertest getestete Ferrari in der Historie des sport auto-Supertests seit 1997. Mit dem Knacken der Sieben-Minuten-Marke löst der Ferrari 296 GTB den 488 Pista als bisher schnellsten Ferrari in der Supertest-Bestenliste auf der Nordschleife ab. Am 16. Mai 2019 fuhr sport auto-Tester Gebhardt mit dem 488 Pista in 7.00,03 Minuten um die Nordschleife, und verpasste die magische Rundenzeiten-Marke nur hauchdünn. Den zehnseitigen Supertest des Ferrari 296 GTB lesen Sie in sport auto 7/2023, die am Freitag, den 9. Juni 2023 in den Handel kommt.