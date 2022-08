Mazda geht gerne eigene Wege. Das zeigt sich beim Festhalten an relativ großvolumigen Saugmotoren, während der Wettbewerb Downsizing mit Aufladung betreibt, oder aktuell an der Entwicklung neuer Reihensechszylindermotoren als Benziner und Diesel für große Modelle wie den CX-60. Am unteren Ende der Modellpalette weiten die Japaner zudem ihr Kleinwagen-Angebot aus. In einer Zeit, in der viele Autobauer aufgrund geringer Margen und immer höherer Anforderungen von Crash- und Verbrauchsnormen das Segment der stadttauglichen Autos verlassen, kommt der neue Mazda 2 Hybrid zu den Händlern.

Mit ihm wird der bekannte, in aktueller Generation seit 2015 gebaute und jüngst minimal aufgefrischte, Mazda 2 nicht abgelöst. Vielmehr steht diesem künftig ein Bruder im annähernd gleichen Format zur Seite.

Erster Vollhybrid von Mazda

Warum machen die das? Eine Antwort auf diese Frage gibt der Mazda 2 Hybrid schon auf den ersten Blick. Das neue Modell ist nämlich ein guter, alter Bekannter. Bis auf Logos und den Schriftzug am Heck entspricht er nämlich dem seit 2020 bekannten Toyota Yaris Hybrid. Eine weitere Antwort: Auch Mazda muss Stellschrauben drehen, um die CO₂-Flottenemissionen der eigenen Modellpalette zu senken. Vor allem leichte Kleinwagen mit Verbrennungsmotor sind hierfür eine große Herausforderung. Womit der Abschied vieler Marken aus diesem Segment erklärt ist.

Die Übernahme des sparsamen Hybrid-Modells von Toyota ermöglicht es Mazda in Europa, denn nur hier wird der Mazda 2 Hybrid in dieser Form angeboten, ohne hohen Entwicklungsaufwand ein entsprechend sparsames Fahrzeug ins Programm zu nehmen. Der Yaris-Klon ist somit der erste Vollhybrid (darunter versteht man einen elektrifizierten Antriebsstrang mit relativ kleiner Batterie, die nicht extern geladen werden kann) und außerdem der einzige Mazda im aktuellen Portfolio, der in Europa gebaut wird.

Wenig Platz im Fond

3,94 Meter lang ist der Fünftürer, also 12 Zentimeter kürzer als der bekannte Mazda 2. Beim Kofferraumvolumen liegen beide Kleinwagen auf ähnlichem Niveau (286 Liter beim Hybrid zu 280 Liter). Auch das, für große Mitfahrer, recht knappe Platzangebot im Fond teilen sich die beiden 2er.

Das nach hinten leicht abfallende Dach der rundlichen Yaris-2-Hybrid-Karosserie ist nicht der beste Freund hoher Häupter, zudem schränkt das optionale Panoramaglasdach den Kopfraum weiter an. Zwar lässt es sich nicht öffnen, aber zwei integrierte Sonnenrollos, die sich leider recht hakelig bedienen lassen und wenig langlebig wirken, benötigen aber Platz.

Auf den großen Vordersitzen blickt man auf das bekannte Yaris-Cockpit, auch hier beschränkt sich der Unterschied auf das Markenlogo im Lenkrad. Drei Ausstattungslinien bietet Mazda an. Im Gegensatz zum Einstiegs-Yaris bringt auch das Grundmodell Mazda 2 Hybrid Pure ein Multimediadisplay für das Audiosystem mit, das auch die Inhalte der Smartphone-Integration via Apple CarPlay oder Android Auto zeigen kann.

Ein integriertes Navigationssystem, wie es beim Toyota Yaris je nach Version serienmäßig oder optional angeboten wird, hat der Mazda 2 Hybrid nicht an Bord. Die "Map"-Taste neben dem Touchscreen bleibt somit funktionslos, kann aber bei per USB angeschlossenem Smartphone direkt die Routenführungs-App ansteuern. Das kennt man schon von anderen Toyota-Klonen auf dem Markt, den Mazda ist nicht der erste Partner des Hybrid-Pioniers. Suzuki verkauft den Corolla Touring Sports Hybrid als Swace und den RAV4 Plug-in Hybrid unter dem Namen Across.

Zurück zum Mazda 2 Hybrid: Der relativ grob auflösende Monitor sowie die mittlere der drei digitalen Anzeigen hinter dem Multifunktionslenkrad zeigt auf Wunsch auch den Energiefluss an. Womit wir bei der Probefahrt angekommen sind.

Sparsamer Hybrid-Antrieb

Der im Lithium-Ionen-Akku gespeicherte Strom reicht locker aus, um lokal emissionsfrei aus dem Wohngebiet zu fahren. Da Einsetzen des 1,5 Liter großen Dreizylinder-Benziners erfolgt ohne großes Aufsehen oder Vibrationen. Einmal mehr zeigt sich die Hybrid-Kompetenz von Toyota in einem geschliffenen und zuverlässigen Antriebsstrang.

Das Planetengetriebe sorgt für die Kraftverteilung an die Vorderräder. Bei starkem Tritt auf das Gaspedal, wenn der Benziner also in Richtung seiner maximal 120 Nm Drehmoment geschickt wird, hört man ein typisches Dreizylinder-Knurren. Drehzahlorgien, in deren Rahmen das stufenlose Getriebe die Geschwindigkeit nur langsam aufbaut, sind aber nicht zu befürchten. Die Systemleistung liegt bei 85 kW / 116 PS. Damit soll der in Frankreich gebaute Japaner aus dem Stand in 9,7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h.

Ausgewogenes Fahrverhalten

Im Alltag zeigt die Energieflussanzeige den steten Wechsel im Hybridsystem. Sehr oft, auch auf Landstraßen oder sogar diesseits der Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn, sorgt einzig der Elektromotor für Vortrieb. Teilweise kommt ihm der Benziner zu Hilfe oder löst ihn als alleiniger Kraftlieferant ab. Fachleute sprechen bei dieser Flexibilität von einem "leistungsverzweigten Hybridantrieb".

Auch Laien erfreuen sich schon nach wenigen Kilometern am ausgewogenen Fahrverhalten des Kleinwagens. Die Federung schluckt Verwerfungen im Asphalt weg, die Lenkung gibt Feedback, ohne hektisch zu sein. Dazu kommt ein geringer Verbrauch. Vier Liter Sprit je 100 Kilometer genehmigte sich der Mazda 2 Hybrid während der Testfahrten. Damit liegt er auf dem Niveau der WLTP-Norm. Vor Ortschaften oder auch im Stadtverkehr kann kurzzeitig die eigentlich für Bergabfahrten gedachte Motorbrems-Einstellung dabei helfen, die Effizienz weiter zu erhöhen. Sie muss über den Getriebewählhebel eingelegt werden. Paddels am Lenkrad zur Einstellung einer über den Elektroantrieb gesteuerten Rekuperation gibt es nicht. "One-Pedal-Driving", also das Fahren fast ohne Betätigung der Bremse, ist also nicht möglich.

Günstiger als der Toyota Yaris?

Ganz unkompliziert gibt sich der Mazda 2 Hybrid also im Alltag. Bevor man starten kann, erfordert die Autowahl aber eine Wanderung durch die Wirrungen der Preislisten und Konfiguratoren. Zumindest dann, wenn man herausfinden will, ob der Mazda oder doch der Toyota Yaris das günstigere Angebot ist.

Ab 22.190 Euro wird der Mazda 2 Hybrid Pure angeboten, womit er 500 Euro über dem Grundmodell des Yaris liegt, dafür aber das erwähnte Multimedia-Display mitbringt. Die Vielfalt in der Preisliste des Toyota und die drei Linien bei Mazda lassen keine direkten Vergleiche zu. Man sollte sich also genau überlegen, welche Ausstattungen man persönlich haben möchte und was verzichtbar ist.

Unser Testwagen ist ein Mazda 2 Hybrid Select mit einem Listenpreis von 28.190 Euro ohne die Zweifarbenlackierung und das Panoramadach. Ein Toyota Yaris Hybrid Style ist mit 27.590 Euro etwas günstiger. Zudem bringt er ein integriertes Navigationssystem mit. Das beim Mazda serienmäßige Head-up-Display, das seine Informationen direkt auf die Windschutzscheibe spiegelt, stellt der Toyota-Händler aber als Teil eines Pakets mit 1.230 Euro zusätzlich in Rechnung.

Sechs Jahre Mazda-Garantie

Entscheidet also das Garantieversprechen einer Marke die Sache für sich: Immerhin gewährt Mazda neuerdings eine Neuwagengarantie von sechs Jahren bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern. Toyota belässt es bei drei Jahren oder 100.000 Kilometern. Mit jeder Inspektion in einer Toyota-Vertragswerkstatt lässt sich die Garantie aber auf bis zu zehn Jahre verlängern.

Zu kompliziert? Da geht noch was. Wie eingangs erwähnt, parkt beim Händler ja auch noch der klassische Mazda 2 auf dem Hof. Annähernd mit dem hier gezeigten Select-Modell ist er in der Ausstattungslinie Sports-Line vergleichbar. Mit 115 PS starke Mildhybrid-Benziner kostet er mit Technikpaketen und Navigationssystem 24.390 Euro, hat dann zudem Matrix-LED-Scheinwerfer an Bord.