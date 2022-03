Veredler Koenig-Specials aus München hatte in den 1980er-Jahren seine große Zeit: Die Bayern bauten knackige Rennwagen (wie diesen Porsche Koenig-Specials C62), und sie machten Modelle von Mercedes breit. Sehr breit. Die Autos waren trotzdem optisch irgendwie stimmig – auffällig sind sie bis heute. Jetzt ist auf der US-amerikanischen Autohandels-Plattform Bring a Trailer ein Mercedes 450 SL Koenig-Specials Widebody von 1980 aufgetaucht. Das 42 Jahre alte Auto hat 65.000 Meilen (104.607 Kilometer) auf der Uhr.

Richtig breit

Der Koenig-Specials-Umbau umfasst bei diesem 450 SL einen vergrößerten Frontschweller, Radhausverbreiterungen, extreme Heck-Kotflügelverbreiterungen mit großzügig dimensionierten Luftein- und -auslässen, eine weit um die Kanten gezogene Heckspoiler-Lippe und einen an den Widebody angepassten Heck-Stoßfänger. Das schwarze Auto hat 2019 eine neue Lackierung bekommen und das farblich abgestimmte Hardtop gehört zum Lieferumfang. Das Stoffverdeck haben Spezialisten 2021 genauso erneuert wie die Türdichtungen.

Lautsprecher in Kopfstützen

Die beheizbaren roten Recaro-Sitze stammen angeblich aus einem 1980 gebauten Porsche. In ihren Kopfstützen sitzen Blaupunkt-Lautsprecher, die aber nicht angeschlossen sind. Die Zebrano-Holzverkleidung hat der aktuelle Eigentümer ersetzen lassen – trotzdem ist der Lack auf der Mittelkonsole, direkt über der Klimaanlagen-Steuerung, senkrecht gerissen. Zur Ausstattung gehören eine elektrische Sitzverstellung, elektrische Fensterheber, eine Klimaanlage, ein Tempomat, eine beheizbare Heckscheibe und eine Kassetten-Stereoanlage vom Typ Becker Mexiko.

Auf BBS-Rädern

Der 450 SL Koenig-Specials fährt auf 16-Zoll-BBS-Rädern, vorn in der Dimension 225/45 und hinten in der Größe 275/45. Als Fahrwerk ist ein verstellbares Gewindefahrwerk vom Typ Dkubus Blackline 107 verbaut. In den goldfarbenen Bremssätteln sollen neue Beläge sitzen, die Spurstangen und Kugelgelenke hat der aktuelle Eigentümer 2021 tauschen lassen.

160-PS-V8

Unter der Haube des 450 SL Koenig-Specials sitzt ein 4,5-Liter-V8 der Motorenbaureihe M117. Der Verkäufer gibt die Leistung mit 160 PS an, was für die Kalifornien-Ausführung spricht – viele Autos bekamen seinerzeit für den kalifornischen Markt weniger Leistung, da dort härtere Abgasbestimmungen galten als in den anderen US-Bundesstaaten. Das maximale Drehmoment des V8-Triebwerks beträgt 312 Newtonmeter. Die Krafteinteilung erfolgt über eine Dreigang-Automatik. Im Rahmen eines Service bekam das Auto 2021 neue Einspritzdüsen, einen anderen Zündverteiler, moderne Zündkerzen und -kabel, ein neues Leerlaufregel-Ventil, neue Antriebsriemen, eine neue Kraftstoffpumpe und neue Schläuche. Der bisher letzte Ölwechsel datiert auf Dezember 2021.

Die Abgase treten über keramikbeschichtete Krümmer und einer Performance-Abgasanlage von Supersprint aus.

Seit 2012 beim aktuellen Eigentümer

Der Verkäufer hat den 450 SL der Baureihe R 107 im Jahr 2012 erworben. Im Lieferumfang enthalten sind ein Werkzeugsatz und eine Fahrzeugabdeckung. Aktuell ist das Auto im US-Bundestaat Illinois zugelassen.

Die Gebote kletterten schnell nach oben – am Ende fiel der Hammer bei 72.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 66.091 Euro).