22 Kilometer – viel mehr Strecke konnten wir im neuen C63 nicht machen; auf einem straffen, seitenhaltstarken Beifahrersitz wohlgemerkt. Und doch reichen ein paar Runden auf dem kurvenreichen Handlingkurs im Mercedes-Testzentrum Immendingen, um Sorgen zu zerstreuen. Erstens: auf der Geraden, aus dem Stand heraus, ist der 680 PS starke Benz schnell, sehr schnell. 3,4 Sekunden für den Sprint von Null auf 100 schafft er mit einer fast schon arroganten Lässigkeit. Verdanken tut er es (auch) seiner E-Maschine an der Hinterachse, die den Kombi aus dem Stand heraus mit 320 Nm ordentlich anfeuert. Den Rest erledigt der 476 PS starke Vierzylinder ein paar Meter weiter vorne, über dessen Innenleben man seitenweise berichten könnte. Jetzt aber nicht.

Der V8 fehlt

Lieber widmen wir uns der Mensch-Maschine-Beziehung und können erstmal Entwarnung geben. Natürlich ist der eifrige M139l nicht so charakterstark wie der ausgemusterte Vierliter-V8. Aber am Ende des Tages zählt doch immer das, was Du spürst. Und genau hier fühlt sich der Vierzylinder überhaupt nicht nach einem zweifelhaften Kunstobjekt an, das via Soundmodul und Fehlzündungen nach Respekt giert. Nein, das kleine Triebwerk hängt sich gewaltig rein, mit kernigem Klang, ohne zu krächzen und verblüfft nach einer hitzigen Fahrt mit einem heiseren Ton und unruhigem Lauf.

Abschließend gilt es noch zu klären, ob der zweite PHEV aus Affalterbach zu einem übergewichtigen Kombi ohne sportliche Reize mutiert: Hierzu zwirbelt René Szczepek, heute Chef am Lenkrad und sonst in der Fahrwerksentwicklung bei AMG, den 2,14 Tonnen schweren Kombi über den Parcours. Erst im Comfort-Mode, dann im Master-Modus mit voller Kraft, straffer Dämpfung, bissiger Allradlenkung und ESP OFF. Auch hier: alles okay.

Das Fahrwerk liefert

Der Fahrwerksentwickler kann mit allerlei Informationen und Daten zu Gierraten, Schlupfwerten und tiefgründiger ABS-Abstimmung aufwarten und sein Auto dabei dennoch zielsicher auf die Ideallinie steuern. Wie übermächtig und traktionsstark sich der Kombi aus Kehren herausstemmt, wie neutral er langgezogene Speed-Kurven sehr schnell meistert oder auch geschwind zum Drift verleiten lässt, fällt dabei aber auch dem Beifahrer auf.