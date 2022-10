Regional gewinnt: Deutschland ist das beliebteste Urlaubszie von deutschen Reisemobilistinnen und Reisemobilisten. Von Nordsee bis Bodensee, dem Sandsteingebirge bis in die Eifel gibt's jede Menge in der Heimat zu entdecken. Doch welcher Stellplatz ist der beliebteste in jedem der 16 Bundesländer?

Bundesländer-Ranking: Bayern ganz vorn

Die aktuellen Daten aus der promobil App Stellplatz-Radar (Stichtag: 30.09.2022) verraten, welches Bundesland die Rangliste der Top-Plätze anführt. Bei allen Stellplätze in Deutschland aus unserer App Stellplatz-Radar haben wir für unsere Top 16-Liste in jedem Bundesland alle Plätze mit mehr als 5 Bewertungen in der App und mehr als 3 Sternen durchforstet.

Neu 2022: Wir haben für das Ranking einen Bewertungs-Index erstellt, der neben der durchschnittlichen Bewertung die Anzahl der aktuellen Sternevergaben berücksichtigt. Somit tauchen nicht nur 5-Sterne-Plätze im Ranking auf, sondern vor allem diejenigen, die in den vergangenen Monaten besonders häufig besucht wurden und viele positive Bewertungen bekommen haben. So bildet der Index die derzeitige Beliebtheit ab.

Die Sieger des jeweiligen Bundeslandes konnten am Stichtag der Datenerhebung den besten Index vorweisen. Das Sieger-Bundesland errang dabei den besten Bewertungsindex. Gewinner-Bundesland ist Bayern mit einem glatten 5-Sterne-Stellplatz und dem höchsten besten Beliebtheits-Index.

Das gesamte Stellplatz-Ranking

1. BAYERN

Der Stellplatz am Forellenhof Reuss im unterfänkischen Hammelburg erringt 2022 mit 293 neuen Bewertungen wiederholt die Top-Position im Gesamtranking und bringt Bayern ganz nach vorn im Ranking. Der Platz im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen punktet mit seinem Ausblick über das Saaletal, zahlreichen Hoftieren und Lamas und einem kleinen Hofladen. Im angeschlossenen Lokal mit Biergarten am Forellenhof können Gäste Pizza bestellen, argentinische Steaks und lokale Spezialitäten. Betreiber Kalli wird in vielen Bewertungen in den höchsten Tönen gelobt: "Super Stellplatz, absolut klasse Betreiber mit einem tollen Team." Hundebesitzer und ihre Vierbeiner sind herzlich willkommen.

Hammelburg ist die älteste Weinstadt Frankens. Die historische Innenstadt und das Kellereischloss sind vom Stellplatz aus via Fahrrad innerhalb von 20 Minuten erreichbar. Die Umgebung lässt sich auf zahlreichen Rundwanderwege erkunden.

Weitere Top-Stellplätze in Bayern:2. Stellplatz Münsterblick in Woframs-Eschenbach3. Stellplatz am Tenniszentrum in Bernau am Chiemsee

2. RHEINLAND-PFALZ

Vorjahres-Top-Platz Wohnmobilstellplatz Höhenblick erringt für die Pfalz 2022 wiederholt den Platz 2 mit 200 neuen Bewertungen. Der Platz außerhalb der Gemeinde Oberbrombach überzeugt mit einem tollen Blick auf den Hunsrück. Darüber hinaus punktet er mit dem Brötchenservice und einer Grillstelle. Fürs leibliche Wohl empfehlen mehrere Bewertungen das gastronomische Angebot vor Ort: "Der Spießbraten ist sehr empfehlenswert." Die Lage gefällt ebenfalls vielen: "Für Naturliebhaber und Spaziergänger/Wanderer ein Paradies. Die Ranch lädt ein zum länger bleiben, als geplant."

Im Umkreis des Wohnmobilstellplatz Höhenblick befinden sich ein Tropenbad mit Saunapark und der Märchenwald Oberhambach. Drei Rundwanderwege kann man hier im Birkenfelder Land erwandern.

Weitere Top-Plätze in Rheinland-Pfalz:2. Stellplatz Metzis Panoramablick in Ockenheim3. Reisemobilpark in Saarburg

3. SCHLESWIG-HOLSTEIN

Das Bundesland bleibt wie im Vorjahr auf Platz 3 – anstatt mit dem Vorjahres-Sieger Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK (siehe hier), macht der Stellplatz am Stadthafen in Schleswig das Rennen. Er liegt direkt an einem Hafen der Ostseebucht Schlei und an der Innenstadt von Schleswig, sodass man von hier aus gut die Restaurants und Sehenswürdigkeiten der maritimen Wikingerstadt erkunden kann. Im Wikinger-Museum Haithabu kann man originalgetreue Wikingerhäuser besichtigen, das Schloss Gottorf und den Petridom. Gäste loben en vor allem für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Tipp: Der Platz ist so beliebt, dass sich eine frühe Anreise lohnt.

Wer gern am Wasser flaniert kann das am Stadtpark Königswiesen und an der Schleipromenade tun. Zahlreiche Ausflugsdampfer legen am Hafen ab. Neben Schlei selbst lohnt ein Ausflug in den Naturpark Schlei.

Weitere Top-Stellplätze in Schleswig-Holstein:2. Wohnmobilstellplatz am Halbmond in Friedrichstadt3. Wohnmobilstellplatz am Noor in Eckernförde

4. BRANDENBURG

Der Spreewald Wohnmobilpark in Lübbenau ist nicht nur ein Ziel für alle Fans der Spreewaldgurke, sondern der aktuell beliebteste Platz in Brandenburg. Eine Reservierung vorab ist hier möglich. Doch auch eine spontane Anreise ist möglicht laut der vielen positiven Bewertungen. Eine davon lautet: "sehr gepflegt, immer alles super sauber, mit Top-Lage".

In Lübbenau lohnt ein Besuch des Gurkenmuseums, des Schloss und dem Sauna-Paradies. In der Umgebung lockt vor allem das Freilandmuseum und Inselorf Lehde, mehr Infos zum Platz und Ausflugszielen gibt's hier.

Weitere Top-Stellplätze in Brandenburg:

2. Stellplatz Havel-Oase in Havelsee3. Stellplatz Gasthof Zum Alten Krug in Potsdam

5. HESSEN

In Hessen schafft's ein Neuer auf Platz 1, der schon lange promobil-Redaktionstipp ist. Der Stellplatz Twistesee Bad Arolsen gehört nicht nur zu den besten Wohnmobil-Stellplätzen am Badesee, sondern ist auch der beliebteste in Hessen . "Ein sehr großer, aber auch toller Wohnmobilhafen," beschreibt ihn eine Bewertung aus dem Stellplatz-Radar. Hundefreundlich ist der Platz übrigens auch.

Am Platz selbst gibt's eine Wasserskianlage und zahlreise weitere Wassersport-Angebote. In der Umgebung locken das Residenzschloss, Freizeitbad Arobella mit Saunalandschaft und

Weitere Top-Stellplätze in Hessen:

2. Stellplatz am Erlenstadion in Alsfeld3. Wohnmobilpark Edersee Alm in Waldeck

6. NIEDERSACHSEN

"Das Bezahlsystem ist einfach genial. Die Sanitäranlagen sind spitze und sehr sauber. Wenn doch alle so sauber und gepflegt wären," so voll des Lobes ist diese Bewertung des Wohnmobilstellplatz am Schiffertor in Stade. Kein Wunder, dass dieser Platz der beliebteste 2022 in Niedersachsen ist. Ein Reisemobil-Ausflug in die Hansestadt Stade lohnt also nicht nur wegen Altstadt, Hansehafen und Fischmarkt.

Ob historischer Fleetkahn, ein Törn auf dem Flachbodenschiff Tidenkieker oder ein Elberlebnis auf der Greundiek – ein Besuch von Stade ist voller maritimer Erlebnisse. Im Schwingetal kann man wunderbar im Grünen spazieren gehen, das Elbufer und das Alte Land liegen ebenfalls nicht weit entfernt.

Weitere Top-Stellplätze in Niedersachsen:

2. Womo-Park Norddeich in Norden3. Stellplatz Alter Binnenhafen in Emden

7. SACHSEN

Einer der größten Reisemobilhändler des Bundeslandes hat auch direkt den beliebtesten Stellplatz am Start: Der CaravaningPark schaffer-mobil bietet Stellflächen für über 100 Fahrzeuge und einen guten Ausgangspunkt, um die sächsische Hauptstadt Dresden kennenzulernen. "Gute Lage, sehr gepflegt," lautet das Urteil, da macht es auch nichts aus, dass der Platz etwas höherpreisig ist.

Semperoper, Frauenkirche und das Altstadtquartier "Äußere Neustadt" mit seinen zahlreichen Kneipen – das sind nur drei von vielen Gründen, sich die Stadt an der Elbe einmal näher anzuschauen.

Weitere Top-Stellplätze in Sachsen:

2. Stellplatz Wiesentorstraße in Dresden3. Wohnmobilhafen Lagovida in Großpösna

8. NORDRHEIN-WESTFALEN

NRW hat einen neuen Top-Platz mit dem Camp Marina Alte Fahrt Fuestrup in Greven. "Super organisierter und professionell geführter Platz." lautet ein Besucherurteil im Stellplatz-Radar. Vor allem die erste Reihe am Wasser ist sehr beliebt auf dem parzellierten, hundefreundlichen Platz. "Personal sehr freundlich, mit der Gastronomie waren wir ebenfalls zufrieden."

Wer die Kleinstadt Greven im Münsterland besucht, könnte sich die Zeit vertreiben mit Kanufahren auf der Ems oder mit Fahrradtouren in der Münsterländische Parklandschaft. Nur 15 Kilometer sind es bis Münster und ca. 25 bis zum Canyon Lengerich.

Weitere Top-Stellplätze in NRW:

2. Wohnmobilhafen am Nationalpark Eifel in Schleiden3. WoMo-Park Bocholt am Aasee in Bocholt

9. MECKLENBURG-VORPOMMERN

In diesem nördlichen Bundesland haben Reisende die Qual der Wahl: Geht's an die Seenplatte, auf eine der großen Urlaubsinseln oder direkt zum Ostsee-Strand. In diesem Jahr gewinnt ein Stellplatz am Meeresufer die Krone für den Top-Stellplatz des Landes. Krämers Wohnmobilhafen in Boltenhagen punktet in den jüngsten Beschreibungen mit Freundlichkeit und weil er "gut geeignet für Wander- und Fahrradtouren" ist.

Das Ostseebad Boltenhagen ist ein ankerkanntes Seeheilbad, ist also Kurstadt und bietet ein breites touristisches Angebot. Der drei Kilometer lange Strand ist ein beliebtest Ziel dank seiner reinen Luft und nicht auch zuletzt dank der Ostsee-typischen Strandkörbe, die zum Relaxen einladen.

Weitere Top-Stellplätze in Mecklenburg-Vorpommern:

2. Stellplatz Elmenhorst in Elmenhorst-Lichtenhagen3. Stellplatz an der Marina Malchow, Malchow

10. THÜRINGEN

Nur 20 Stellplätze , dafür aber umso mehr positive Bewertungen sahnt der Wohnmobilpark Trautmann in Erfurt ab. "Liebevoll gestaltete Grünanlagen von sehr höflichen Mitarbeitern," können bei den Gästen punkten. Die Platzbetreibenden geben auch gerne Tipps für einen Stadtbesuch oder einen Ausflug in die Umgebung.

Mit der Tram kommt man ganz einfach vom Platz nach Erfurt. Die schönsten Seiten von Thüringens Hauptstadt erlebt man in den Parks, mit einem Ausblick von der Zitadelle Petersberg oder in der Altstadt am Domplatz. Mehr Tipps gibt's hier.

Weitere Top-Stellplätze in Thüringen:

2. Wohnmobilhafen Zeulenroader Meer in Zeulenroda-Triebes3. Wohnmobilhafen Gessenpark in Gera

11. BADEN-WÜRTTEMBERG

Kleiner Absturz für "The Länd": Im Vorjahr noch auf Platz 4 landet das südöstliche Bundesland auf einem der hinteren Ränge. Der beliebteste Platz ist der Wohnmobilstellplatz Ladenburg: "Sehr schöner Stellplatz mit schöner Aussicht. Ruhig und doch zentral." Bei Regen kann der Platz allerdings etwas matschig werden.

Die ehemalige Römerstadt Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis ist bekannt für ihre denkmalgeschützte Altstadt und als Heimat von Carl Benz, dessen Schaffen mit einem Museum geehrt wird. Ihre günstige Lage zwischen Heidelberg, Weinheim und Mannheim macht sie zum perfekten Ausgangspunkt, um die Region Nordbaden zu erkunden.

Weitere Top-Stellplätze in Baden-Württemberg:2. WellMobilPark in Bad Schönborn3. Wohnmobilgarten Kirschenhof Schmidt in Endigen am Kaiserstuhl

12. BREMEN

Neben den Stadtmusikanten hat Bremen den Reisemobilstellplatz Am Kuhhirten zu bieten. Insgesamt 4 Sterne weist der Platz in Neustadt vor. Trotz Umweltzone können ihn alle Reisemobile anfahren – Infos bietet der Betreiber. Und was sagen die Gäste? "Ein toller Stellplatz. Man ist auch schnell in der Stadt, und auch so hat alles super geklappt."

Größere Tour gewünscht? Tipps für einen Wohmobil-Trip von Bremen nach Bremerhaven.

Weitere Top-Stellplätze in Bremen:

2. Stellplatz an der Doppelschleuse in Bremerhaven3. Reisemobil-Stellplatz Fischereihafen in Bremerhaven

13. SACHSEN-ANHALT

Der diesjährige Top-Platz in Sachsen Anhalt ist der Wohnmobilstellplatz am Winterhafen in der Hauptstadt Magdeburg. Er liegt inmitten der Elbinsel und die Stellflächen in der ersten Reihe direkt am Wasser. Eine der neuesten Bewertungen fasst es so zusammen: "Ein toller Platz, Sonnenuntergang auf der eigenen Terrasse, wegen der Baustelle trotzdem gut zu erreichen, sanitären Anlagen top sauber."

Mehr Tipps für einen City-Trip nach Mageburg finden Sie hier.

Weiterer Top-Stellplätze in Sachsen-Anhalt:

2. Stellplatz an der Marina Coswig in Coswig3. Stellplatz am Tangerparkplatz in Tangermünde

14. HAMBURG

Der Wohnmobilhafen Hamburg in Hammerbrook ist schon lange ein Redaktionstipp, da man von hier aus zu Fuß ins Zentrum kommt, aber auch schnell auf der Autobahn ist. Mit den Öffis ist man mit einem Stopp am Hauptbahnhof oder Jungfernstieg. "Aber leise ist es mitten in der Großstadt eben nicht" beschreibt es eine Bewertung. Gelobt wird der der freundliche Empfang und die sauberen Sanitäranlagen.

20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt Vorjahressieger-Platz in einem Privatgarten, vom dem aus man auch die schöne Region Altes Land erkunden kann. Siehe unten Platz 3.

Weitere Top-Stellplätze in Hamburg:

2. Wohnmobilhafen Elbepark Bunthaus in Moorwerder3. Stellplatz Hamburg-Hausbruch in Hausbruch

15. BERLIN

Im Stadteil Mitte liegt die Wohnmobil Oase Berlin und schafft es auf Platz 15. Eine Bewertung beschreibt ihn so: "Der Platz ist okay für einen Städtetrip. Der Preis ist auch okay, wenn man weiß was die Grundstücke in Berlin kosten." Der Platz ist etwa 200 Meter vom Bahnhof Gesundbrunnen entfernt und somit perfekt angeschlossen, um die Metropole zu erkunden.

Für alle, die idyllisch am Wasser übernachten wollen und denen eine weitere Anreise in die Stadtmitte nichts ausmacht, empfiehlt promobil den Vorjahressieger, siehe unten Platz 3.

Weitere Top-Stellplätze in Berlin:

2. Wohnmobil- & Yachthafen Fährhaus Wendenschloss in Köpenik3. Wohnmobilstellplatz Bootsstände Angermann in Spandau

16. SAARLAND

Das kleine Bundesland schickt den Top-Platz Wohnmobilpark im Thermen-Resort in Kleinblittersdorf ins Rennen mit 58 Bewertungen. Er liegt direkt neben den Saarland-Thermen. An der Rezeption gibt es originelle regionale Spezialitäten zu kaufen. Hunde übernachten umsonst. Im Preis inklusive ist die Saarland-Card, mit der man kostenfrei regionale Busse und Bahnen nutzen kann.

Zahlreiche Radwege befinden sich in umittelbarer Nähe. Radelt man die Saar entlang, erreicht man in ca. 15 Kilometern Saarbrücken. Überquert man die Saar mit der Freundschaftsbrücke, kommt man nach Großblittersdorf im benachbarten Frankreich.

Weitere Top-Stellplätze im Saarland:

2. Stellplatz am Würzbacher Weiher in Blieskastel3. Stellplatz am Kurpark in Weiskirchen

So haben wir die Plätze gefunden

Auf der Suche nach einem Wohnmobil-Stellplatz? Ob zum Übernachten, Urlauben oder auch einfach nur zum Entsorgen – Die promobil-Stellplatz-Datenbank bietet mit über 22.000 Plätzen in ganz Europa den umfangreichsten Überblick für Reisemobilisten.

Um auf die Plätze und die Bewertungen zuzugreifen, kann man gratis die promobil Online-Stellplatz-Suche verwenden oder die Stellplatz-App "Stellplatz-Radar" für Android- oder Apple-Geräte.

Innerhalb der Stellplatz-Radar-App kann jeder eingeloggte User eine Bewertung abgeben. Der Login ist sowohl in der Gratis- als auch in der Bezahl-Version möglich. In den vergangenen Jahre kamen so über 100.000 Bewertungen zusammen. Neben einer Sterne-Vergabe in verschiedenen Kategorien können die Nutzer auch ihre Erlebnisse auf dem Platz beschreiben. Diese Kommentare sind häufig ein guter und vor allem aktueller Indikator dafür, was einen auf den Plätzen erwartet.

