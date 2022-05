In ihrer einfachsten Form benötigt eine Trenntoilette weder Strom noch Wasser. Daher ist dieses Camping-WC besonders für Camperinnen und Camper interessant, die gerne autark in unzugänglicheren Gegenden unterwegs sind. Alle Marken in der Übersicht.

Wer regelmäßig campt, ist es gewohnt: das Leben und/oder Urlauben auf kleinem Raum mit begrenztem Zugang zu Wasser, Strom und Gas. Daher achten die meisten Camperinnen und Camper auf den Verbrauch und gehen bwusst mit Ressourcen um.

Doch wenn es ums WC geht, ist seit Jahrzehnten die Kassettentoilette mit chemischen Sanitärzusätzen die Standardausstattung. In Zeiten von steigendem Umweltbewusstsein, tauchen immer mehr Anbieter von Trenntoiletten auf. Klar, Trenntoiletten gibt es ebenso seit geraumer Zeit. Doch war die chemiefreie Toilettennutzung lange eher eine Randerscheinung bei den verschiedenen Arten von Campingklos.

Trenntoiletten für Campingbusse und Reisemobile

Diese chemiefreien Klos eignen sich für den Einsatz in Campingfahrzeugen. Wie eine Trenntoilette funktioniert lesen Sie hier.

1. BioToi

Die Trenntoilette von BioToi hat serienmäßig eine Kompostierfunktion, die Modelle mit "L" in der Namensbezeichnung bringen eine Belüftungsfunktion mit. Der Urintank mit sogenanntem Membranverschluss gegen Gerüche fasst 10 Liter. Der Feststoffeimer mit Rührwerk hat ein Volumen von 15 Litern.

In den Versionen mit dem Zusatz "R" gibt es ein Rührwerk. Gerührt wird per Handkurbel, die wahlweise links oder rechts am Gehäuse installiert wird – die mechanische Durchmischung soll den Kompostiervorgang unterstützen. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl. Für umweltfreundliches Recycling bestehen die eingesetzten Teile aus sortenreinem Kunststoff.

Laut Hersteller passt die BioToi-Trenntoilette sehr gut in kompakte Fahrzeuge, und kann beispielsweise an den Sanitärkasten des aktuellen Ford Westfalia Nugget angepasst werden. Je nach Bedarf wird die Trenntoilette beweglich oder im Reisemobil auch fest eingebaut.

Abmessungen (Höhe/Tiefe/Breite): 38,8/38,5/33,2 Zentimeter Gewicht: ca. 6,5 kg Belastbarkeit bis: 200 Kilogramm Preis: ab 1.259 Euro, inkl. Lüftereinheit

Wie der Einbau einer BioToi-Trenntoilette funktioniert, zeigen wir hier.

2. Kildwick

Bei den Trenntoiletten der Firma Kildwick handelt es sich um ein zusammensteckbaren Bausatzsystem aus Birkensperrholz. Die Toilettenbrille besteht aus Bambus. Das WC wird in Deutschland gefertigt. Urinkanister und Feststoffeimer fassen jeweils 9,5 Liter. Der Urinkanister fasst 9,5 Liter, der Feststoffbehälter hat ein Volumen von 16 Litern. Damit sollen durchschnittlich ca. 23 Toilettengänge und 17 Feststofftank-Sitzungen möglich sein.

Die Besonderheit: Der Trenneinsatz wird an vier Stellen mit Magneten fest am Korpus gehalten. An diesem ist die Brille mit Scharnieren befestigt. Zur Entleerung werden Schüssel und Trenneinsatz vom Korpus gelöst. Dann lässt sich der Inhalt der Trenntoilette von oben entleeren.

Das System kommt ohne Lüfter. Gegen Aufpreis ist ein 5- oder 12-Volt-Lüfter bestellbar. Einstreu und kompostierbare Fäkalbeutel sind ebenso beim Anbieter bestellbar.

Die Kildwick-Trentoilleten gibt's in drei Versionen: Mini-Lo und Easy-Loo eignen sich für den Einsatz in Kompaktcampern, die Premium-Version Fancy-Loo kann man in größeren Reisemobilen sogar an den Fahrzeugtank anschließen.

Kildwick Easy-LooAbmessungen (Höhe/Tiefe/Breite): 42,2/47,8,6/47,0 ZentimeterGewicht: 12,26 KilogrammBelastbarkeit bis: 150 KilogrammPreis: 486 Euro

Kildwick Mini-LooAbmessungen (Höhe/Tiefe/Breite): 43,8/39,6/33,7 ZentimeterGewicht: 8 KilogrammBelastbarkeit bis: 150 KilogrammPreis: 579 Euro

Kildwick Fancy-LooAbmessung: 43 x 44 x 48 cmGewicht: 16,5 kgBelastbarkeit: 150 kgPreis: 839 Euro

3. Nature's Head

Die Nature's Head gehört zu den kleineren Komplettlösungen auf dem Markt. Sie besteht aus Polyethylen und Edelstahl.

Ihr Urintank fasst 8,3 Liter und kann an den Fahrzeugtank angeschlossen werden. Der Feststofftank ist 22 Liter groß.

Ein Rührwerk und ein Lüfter sind bereits im Serienumfang inbegriffen. Für letzteren benötigt man einen 12-Volt-Anschluss und eine Abluftöffnung.

Wie der Einbau funktioniert, zeigen wir hier.

Abmessung (Höhe/Tiefe/Breite): 53,2/48,3/48,3 cmGewicht: 12,7 kgBelastbarkeit: k.A. Preis: 999 EuroNature's Head im Partnershop kaufen

4. Trelino

Platzprobleme? Dann wäre die Trelino S oder M ein Kandidat. Für kompakte Vans ist die Trelino S konzipiert.

Die S-Version hat einen 3,5 Liter Urintank und einen 6 Liter Feststofftank. Die Toilettenbrille ist eingearbeitet, der Deckel besteht aus Birkenholz. Sie ist kaum größer als ein Bierkasten. Nur ein kleiner Wermutstropfen ist uns aufgefallen: Die Magnete des Holzdeckels sind so stark, dass man immer den ganzen Trenneinsatz abhebt. Ein Lüfter ist nicht dabei.

Etwas höher ist die Trelino M, die es optional mit Lüfter gibt. Auf Wunsch wird die Birkenholzoberfläche veredelt. Der Urintank fasst 5 Liter, der Feststoffbehälter 7 Liter. Die größere L-Ausführung hat einen 10 Liter Urinkanister und einen 10,6 Liter Feststoffbehälter.

Farblich hält sich die Trelino bedeckt: Erhältlich sind die Trelino-Trenntoiletten in Weiß oder Anthrazit – mit HPL-Veredelung auch in Natur.

Trelino SAbmessung (Höhe/Tiefe/Breite): 28,5/40/34,5 cmGewicht: 4,38 kgBelastbarkeit: 150 kgPreis: 419 EuroTrelino S im Partnershop kaufen

Trelino MAbmessung (Höhe/Tiefe/Breite): 35/39/32,8 5 cmGewicht: 6,1 kgBelastbarkeit: 150 kgPreis: ab 599 Euro

Trelino LAbmessung (Höhe/Tiefe/Breite): 46,8/38,6/31,6 cmGewicht: 8,2 kgBelastbarkeit: 150 kgPreis: ab 649 EuroTrelino L im Partnershop kaufen

5. Trennto

Eine Toilette fast wie zuhause ist das Trennto. Die Toilettenschüssel ist eine Standard-Brille mit Soft-Close-Mechanismus. Gefertigt wird die Designer-Toilette von einem Schreiner, weshalb es zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

Mit ihren Abmessungen passt das Trennto in die meisten Wohnmobile. Da es sich bei der Toilette um furnierte MFD-Platten (Holz) handelt, wird vom Einsatz in einer Nasszelle abgeraten. Der herausnehmbare Feststoffeimer fasst 10,5 Liter, die Urinkanister ist auf 10 Liter ausgelegt. Bis zu 30 Sitzungen sollen in den Feststoffbehälter passen.

Optional gibt's ein Lüfter-Set. Vor dem Kauf kann man entscheiden, ob der Lüfter auf der linken oder rechten Toilettenseite angebracht werden soll.

Abmessungen (Höhe/Tiefe/Breite): 45/46/36 Zentimeter Gewicht: ca. 13 Kilogramm Belastbarkeit: min. 120 kg Preis: 1.399 Euro

6. Trobolo

Die Erlenholz-Toiletten aus Hannover sind optisch wie haptisch eine Klasse für sich. Es gibt verschiedene Modelle für Campingbus bis Tiny-House, wahlweise mit Lüfter und Ableitung. Die Brille ist lose aufgelegt und lässt sich zum Reinigen herunternehmen. Nur: Klappt man den Korpus zur Leerung auf, fällt sie herunter.

Trobolo Indi-Bloem

Abmessung: 31 x 46,5 x 47,50 cmVolumen Urintank: 10 LVolumen Feststofftank: 11 LRührwerk/Lüfter: nein/neinMaterial: Erle-MultiplexGewicht: 9,5 kgBelastbarkeit: 150 kgPreis: 689 EuroTrobolo Indi-Bloem im Partnershop kaufen

Trobolo Tera-Bloem

Abmessung: 33 x 47 x 50 cmVolumen Urintank: 10 LVolumen Feststofftank: 11 LRührwerk/Lüfter: nein/neinMaterial: Erle-MultiplexGewicht: 12,7 kgBelastbarkeit: 200 kgPreis: 429 EuroTrobolo Tera-Bloem im Partnershop kaufen

Trobolo Luwe-Bloem

Abmessung: 40 x 60 x 50 cmVolumen Urintank: 10 LVolumen Feststofftank: 22 LRührwerk/Lüfter: nein/optional (Leli-Bloem)Material: Erle-MultiplexGewicht: 22 kgBelastbarkeit: 220 kgPreis: 649 EuroTrobolo Luwe-Bloem im Partnershop kaufen

Trobolo Bila-Bloem

Abmessung: 31 x 43,5 x 47,50 cmVolumen Urintank: Ableitung. Auch Anschluss an Fahrzeugtank möglichVolumen Feststofftank: 11 LRührwerk/Lüfter: nein/jaMaterial: Erle-MultiplexGewicht: 10 kgBelastbarkeit: 180 kgPreis: 929 EuroTrobolo Bila-Bloem im Partnershop kaufen

7. Separett

Bereits seit Mitte der 1970er Jahren verkauft der schwedische Hersteller Separett autarke Toilettensysteme. Die wasserlosen Toiletten und teilweise tragbaren Toiletten von Separett setzen auf kompostierbare Bio-Abfallbeutel aus Maisstärke.

Separatt Rescue Camping 25

Die wohl rudimentärste Form einer Trockentoilette – mit vier Haken für den Feststoffbeutel und einem Stück Gartenschlauch, der nach draußen führt.

Mehr braucht es im Prinzip nicht. Der Feststofftank ist jeweils so groß wie der Beutel, der Urin wird direkt abgeleitet. Nur die versprochenen 150 kg Belastung des Hockers aus Polypropylen können wir nicht so ganz glauben, da die Separett schon bei der Hälfte gefährlich in die Knie ging. Wird sie nicht benötigt, lässt sie sich zerlegen und in der beigelegten Tasche aufbewahren.

Abmessung: 36 x 44,5 x 45 cmGewicht: 4 kgBelastbarkeit: 150 kgPreis: 89 EuroSeparett Rescue Camping 25 im Partnershop kaufen

Separett Villa 9010

Das Modell Villa, das es in den Ausführungen 9000, 9010 und 9020 gibt, besteht aus glänzendem, recyclebarem Kunststoff.

Serienmäßig ist die Trenntoilette mit einem Lüfter ausgestattet. Er kann mit 12 oder auch 230 Volt betrieben werden. Eine Besonderheit des Modells ist, dass es für den 23-Liter-Feststoffbehälter einen Sichtschutz gibt, der sich öffnet, wenn man sich auf die Brille setzt. Im Inneren der Schüssel bietet das Villa-Modell nur Platz für den Feststoffeimer. Urin wird durch ein Rohr an die Rückseite geleitet. Separett bietet hier verschiedene Möglichkeiten: Der Urin wird mittels Schlauchs an das bestehende Abwassersystem angeschlossen oder in einem separaten Kanister aufgefangen. Separett bietet passendes Zubehör wie Kanister oder kompostierbare Fäkalbeutel.

Abmessungen (Höhe/Tiefe/Breite): 44/67,2/45,6 Zentimeter Gewicht: 19,5 Kilogramm Belastbarkeit bis: 150 Kilogramm Preis: ab 769 EuroSeparett Villa im Partnershop kaufen