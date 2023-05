In verschiedenen Regionen in Deutschland finden Hundebesitzer Mietwohnmobile für den Urlaub mit Hund. promobil hat sieben Anbieter zusammengestellt, die speziell ausgestattete Reisemobile für den Urlaub 2021 mit Hund vermieten.

Es gibt verschiedene Gründe für ein Miet-Wohnmobil. Einer kann sein, dass man noch nie campen war und diese Urlaubsform ausprobieren möchte. Ein anderer, dass man derzeit kein eigenes Reisemobil erwerben möchte oder kann. Bei Hundebesitzern stellt sich zudem die Frage, ob das Reisen im Wohnmobil dem eigenen Vierbeiner gefällt und ob er es überhaupt verträgt.

Generell gibt es Vermieter die Mitnahme von Haustieren erlauben, andere verbieten diese. Beim ADAC beispielsweise ist die Mitnahme aufpreispflichtig und nur in ausgewählten Miet-Reisemobilen nach Absprache möglich. Weiter heißt es in den AGBs vom ADAC: "Für den sicheren und vorschriftsmäßigen Transport der Haustiere ist der Mieter eigenverantwortlich." Eine eigene Transportbox mitzubringen, ist aufwendig. Zudem kann es je nach Platzangebot im Mietmobil sein, dass die eigene Gitterbox gar nicht ins Fahrzeug reinpasst.

Doch insbesondere ein sicherer Platz für den Vierbeiner während der Fahrt ist aus Sicherheitsgründen wichtig. Außerdem hilft es dabei, dass das eigene Haustier nach einer längeren Fahrt nicht übermäßig gestresst ist. Noch mehr Tipps zur Planung erhalten Sie hier: Reisen mit Tieren im Wohnmobil. Wenn Sie noch nach einem Ziel suchen, haben wir hier die besten Stellplätze für HundebesitzerInnen.

Immer mehr Wohnmobilvermieter für Hundebesitzer

Da die Camping-Fangemeinde weiterwächst, gibt es auch immer mehr Spezialanbieter für Hundebesitzer. Promobil stellt in alphabetischer Folge sieben vor:

1. Camper-Dogs

Der Vermieter sitzt in Schalkham bei Landshut und bietet drei Alkovenmobile (Carado A 461), die speziell für den Hundetransport optimiert wurden. Hierzu wurde das untere Heckstockbett und eine Sitzgruppe mit Sicherungsgittern ausgestattet. Bis zu vier Hunde können mit einem Allsafe-Gurtsysteme zusätzlich an der Sitzgruppe gesichert werden. Camper-Dogs gibt keine Beschränkung bei der Anzahl oder der Größe der Haustiere, die mit in den Campingurlaub fahren können.

Hundefreundliche Ausstattung: Sicherheitsgurt für Transport, Transportgitter, Kotbeutel, Einstiegsrampe, Napf, Sicherungspflock zum Anleihen außen

Mietkosten bei Camper-Dogs:

Nebensaison: 115 Euro

Hauptsaison: 125 Euro

300 Freikilometer pro Miettag inklusive

Servicepauschale: 125 Euro

Kaution: 1.000 Euro

Mindestalter zum Mieten: 23 Jahre und 3 Jahre Führerschein

2. Dog-Camper

Wer lieber im kompakten Campingbus unterwegs ist, könnt beim Vermieter Dog-Camper das passende Reisemobil für Hundebesitzer finden. Der Anbieter sitzt in Niederkrüchten bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt hat der Vermieter derzeit fünf Reisemobile und zwei Wohnwagen im Angebot. Es gibt Teilintegrierte, einen Kastenwagen, einen kompakten Camper mit Aufstelldach und Caravans (insgesamt acht Fahrzeuge).

Hundefreundliche Ausstattung: Sicherheitsgurt für den Transport, Napf, Hundeapotheke, Zeckenzange, Hundehandtuch, Leinensicherung fürs Fahrzeug (Dog-Sitter), Kotbeutel, optional Bollerwagen oder eine Hunderampe

Mietkosten bei Dog-Camper:

Je nach Saison: 99-139 Euro

250 km pro Tag inklusive

Endreinigungspauschale: 99 Euro

Servicepauschale: 99 Euro

Kaution: 1.500 Euro

Mindestalter zum Mieten: 25 Jahre und 5 Jahre Führerschein

3. Fellnasenmobil

In Roßhaupten bei Kempten im Allgäu bietet Fellnasenmobil zwei Mietmobile für Hundebesitzer. Kunden wählen zwischen einem Alkoven- oder einem Teilintegrierten. Die Mobile sind auf den Hundetransport ausgerichtet, indem Staufläche unter den Heckbetten beider Modelle zur Hundetransportbox umgewandelt wurde. Optional können Hunde auch vorne in der Sitzgruppe mitreisen, wobei das Brustgeschirr mitgebracht werden muss. Die Zahl der Hunde, die mitreisen dürfen, wird vom Anbieter nicht begrenzt. Der Vermieter bietet außerdem die Möglichkeit für den Urlaub passende Hundefutterpaket vorzubestellen. Und wer sein privates Wohnmobil mit Hundetransportboxen optimieren will, kann dies auch bei Fellnasenmobil vornehmen lassen.

Hundefreundliche Ausstattung: Rutschfester Boden innerhalb des Transportgitters, Kotbeutel, Einstiegsrampe, Napf, Leinenbefestigung und Hundedusche für draußen, optionales Futterpaket

Mietkosten bei Fellnasenmobil:

Nebensaison: 115 Euro

Hauptsaison: 125 Euro

300 Freikilometer pro Miettag inklusive, ab 15 Miettagen alle Kilometer inklusive

Servicepauschale: 125 Euro

Kaution: 1000 Euro

Mindestalter zum Mieten: 23 Jahre und 3 Jahre Führerschein

4. Lucky Dog Camper

Acht Wohnmobile bietet der Lucky Dog Camper aus Bieringen nahe Heilbronn zur Miete an. Sieben Teilintegrierte, ein Alkovenmobil und zwei Wohnwagen stehen zur Auswahl. Der Anbieter baut je nach Grundriss die Reisemobile für den Hundetransport um. Dies bedeutet, dass auch hier etwa die Hundebox im ehemaligen Kleiderschrank unter dem Heckbett oder in der ehemaligen Stauraum-Garage zu finden ist. Fünf Personen können im größten Modell verreisen, je nach Fahrzeug passen ein bis drei mittelgroße/große Hunde ins Mietmobil.

Hundefreundliche Ausstattung: Transportgitter, Napf, Leinenbefestigung und Hundedusche für draußen, Sicherheitsgurt, Hunde- Erste-Hilfe-Set, zwei Schleppleinen

Mietkosten bei Lucky Dog Camper:

Nebensaison: ab 100 Euro

Hauptsaison: ab 140 Euro

300 Freikilometer pro Miettag inklusive

Servicepauschale: 145 Euro

Kaution: 1.500 Euro

Mindestalter zum Mieten: 21 Jahre und 1 Jahr Führerschein

5. Waumobil

Mit rund 66 mietbaren Reisemobilen an 40 Stationen ist der Anbieter Waumobil der größte Anbieter für HundebesitzerInnen, die ein Camper mieten möchten. Die Stationen sind überall in Deutschland verteilt, außerdem gibt es auch Vermietstationen in Österreich und der Schweiz. Aufgrund der Größe ist das Angebot an Fahrzeugkategorien breit aufgestellt: Von Campingbus, über teil- und vollintegrierte Reisemobile bis zum Alkovenmobil hat Waumobil je nach Vermietstation verschiedene Fahrzeuge im Angebot. Waumobil selbst beschränkt die Zahl der mitzunehmenden Haustiere nicht, rät aber zu einer maximalen Anzahl von vier. Da es sich bei dem Waumobil-Konzept um ein Lizenzmodell handelt, sind Ausstattung, Mindestalter zum Mieten und auch Fahrzeuge von der jeweiligen Vermietstation abhängig.

Hundefreundliche Ausstattung (von Vermietstation abhängig): Transportbox, Brustgurt-Adapter, Willkommenspaket für Hund, Erste-Hilfe-Kasten, Hundedusche und Anleinhilfe für außen

Mietkosten bei Waumobil (von Vermietstation abhängig):

Nebensaison: ab 75 -155 Euro

Freikilometer/ Servicepauschale/ Kaution/ Mindestalter zum Mieten: von Mietstation abhängig

6. 4-Pfoten-Mobil

An insgesamt elf Standorten deutschlandweit bietet 4-Pfoten-Mobil vier Teilintegrierte zwischen sieben und 7,30 Metern Länge. Alle Fahrzeuge haben Platz für bis zu vier Personen und für bis zu zwei große Hunde. Hierzu hat der Anbieter das Heck der Wohnmobile in eine 1,70 x 0,65 Meter große Hundebox mit unter anderem Polster, Belüftungssystem und Beleuchtung verwandelt. Hundebesitzer, die dauerhaft ein Wohnmobil suchen, können bei 4-Pfoten-Mobil außerdem gebrauchte und neue Reisemobile kaufen. Eine Mindestmiete von sieben Tagen ist notwendig.

Hundefreundliche Ausstattung: Transportgitter, Napf, Leinenbefestigung und Hundedusche für draußen, Sicherheitsgurt, Kamera in Hundebox, die via Multimedia-System im Fahrerhaus benutzt werden kann.

Mietkosten bei 4-Pfoten-Mobil:

Nebensaison: ab 115 Euro

Hauptsaison: ab 150 Euro

250 Freikilometer pro Miettag inklusive

Servicepauschale: 10 Euro

Kaution: 1.000 Euro

Mindestalter zum Mieten: 25 Jahre

7. Dogmobile

Sechs Teilintegrierte mit hundefreundlichem Ausbau stehen bei Dogmobile in Leipzig in der Mietflotte. Ab einer Mindestmietdauer von einer Woche kann es mit den vierbeinigen Gefährten auf die Reise gehen.

Hundefreundliche Ausstattung: Hundehandtuch, Wassernapf, Dogleiner zum Befestigen des Hundes außen am Fahrzeug, 2x Leinen, 2 Futterproben Josera, Liegedecke Ridgi-Pad, Täschchen Dogmobile, Anschnallgurt für Hunde-Geschirr, Spielzeug, Wasserflasche, Hundekotbeutel

Mietkosten bei Dogmobile: