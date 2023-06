Punkt 10 Uhr zur Eröffnung am Donnerstag, 8. Juni 2023, strömen zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände der Abenteuer und Allrad – im Minutentakt kommen Shuttle-Bussen mit weiteren Offroad-Interessierten an. Bereits zum 25. Mal findet die Abenteuer und Allrad in Bad Kissingen statt. Noch bis Sonntag, 11. Juni, können sich BesucherInnen über die neuste Offroad-Technik und allradgetriebene Wohnmobile informieren.

Die Abenteuer und Allrad lädt vor allem zum Staunen ein. Nirgendwo sonst findet man so eine geballte Ladung Expeditionsmobile wie hier. Vor allem die riesigen Fahrzeuge auf Lkw-Basis mit ihren gigantischen Reifen und super hohen Aufbauten benötigen ausreichend Platz für die Präsentation.

Unicat TC78 Family Suite

Ein Highlight der Messe ist sicherlich der neuste Wurf des Herstellers Unicat: Ein 1,5 Millionen (exklusive Mehrwertsteuer) teures Familien-Expeditionsmobil auf MAN TGS 26.510 6x6 mit Doppelkabine. Der Grundriss nennt sich TC78 Family Suite und ist auf eine fünfköpfige Familie ausgerichtet. Schon von hinten sieht der 2,40 Meter hohe und 7,80 Meter lange Aufbau beeindruckend aus. Kein Wunder, dass hier zwei Rückfahrkameras zum Einsatz kommen, ganz oben am Aufbau und weiter unten.

Betritt man das Fahrzeug, das den zukünftigen Besitzern noch ausgehändigt werden muss, steht man in der eleganten Wohnmobil-Küche. Die ist alles andere als gewöhnlich. Ihre Ausstattung umfasst ein Induktionskochfeld, Spülbecken, Backofen, Liebherr-Kühl-Gefrierkombi und einen Miele-Waschtrockner. So vermisst man unterwegs nichts vom heimischen Komfort. Die Arbeitsplatte besteht aus schicken Teakholz, ebenso der Besteckkasten.

Im Heck des Aufbaus liegt das 2 mal 1,80 Meter große Elternbett. Direkt davor kommen drei 0,75 mal 2 Meter große Etagenbetten zum Einsatz. Beide Schlafräumen lassen sich mit Türen vom restlichen Wohnraum abtrennen.

Selbstredend gibt es auch im Sanitärbereich ausreichend Platz. Die Porzellan-Toilette liegt hinter einer sepraten Tür. In der Dusche, eine Tür weiter, kann man komfortabel stehen. Bei einem 1.180 Liter großen Frischwassertank, muss man keine Angst haben, dass das Wasser zu schnell aufgebraucht ist.

Blissmobil Pickup-Camper

Der niederländische Hersteller Blissmobil hat einen neuen Pick-up-Camper dabei. Als Basis dient ein RAM 2500, der an sich, ob seiner gigantischen Ausmaße, schon beeindruckt, auf den die Kabine hinten aufgebaut wurde. Blissmobil baut das "High Bed Lifting Top" allerdings auf jeden Pick-up, den KundInnen mitbringen. Beim "High Bed Lifting Top" handelt es sich um ein nach oben elektrisch ausfahrbaren 2,56 mal 2,05 mal 1,56 Meter großen Kasten. Ausgefahren ist er dann 2,23 Meter hoch und bietet innen eine passable Stehhöhe. Sehr kompakt sind im Aufbau eine Zweier-Dinette, eine Küchenzeile und eine Dusch-Toilettenkombi mit Plexiglastür angeordnet.

Und wo schläft man? Unauffällig über den Köpfen der Besatzung ist ein 1,90 mal 1,40 Meter großes Hubbett angebracht. Zum Absenken muss man sich in die Dusche stellen und dann hineinklettern, da das Bett heruntergefahren fast den kompletten Wohnraum ausfüllt. Die Kombi aus RAM und der Kabine ist für 395.646 Euro zu haben.

Bimobil EX 412

Der neuste Grundriss von Bimobil ist der EX 412 auf Iveco Daily. Die Wohnkabine verfügt über die inzwischen schon typische große Seitenklappe, durch die man von der Dinette einen wunderbaren Ausblick auf die Umgebung hat. Gegenüber der Dinette steht die Küchenzeile.

Im Heck liegt erhöht (aufgrund der Heckgarage) ein Querdoppelbett und vorne im Durchgang zum Fahrerhaus kommt die Duschkabine und nebenan die Toilette unter. Das ausgestellte Fahrzeug auf der Abenteuer und Allrad gibt es für 405.621 Euro.

Rhön Camp The Pace

Noch eine Nummer kleiner geht es bei Rhön Camp zu. Dort steht "The Pace 4x4" ein allradgetriebener Mercedes-Vito-Camper. Ausgestattet mit einem Offroad-Paket, Dachträger, Jehnert-Soundsystem, Radlaufverbreiterung und Schlafsitzbank ist er ein Campervan, der auch abseits befestigter Straßen zurechtkommt. Die Fahrzeuge am Stand von Rhön Camp könnten auch aus Kim Kardashians Garage stammen, da sie alle in ihrem Lieblingsfarbton Gereyige (Grau + Beige) gehalten sind.

Ausgestattet ist The Pace mit einer Schlafsitzbank inklusive Isofix für zwei. Campervan-typisch kommt auf der Fahrerseite der Möbelbau unter. Die geschmackvollen Möbelkorpusse bestehend aus Oberschränken und Arbeitsplatte aus Eichenholz und die Unterschränke in anthrazit beinhalten Küche und Stauraum. Ein Tisch kann in der vorgesehenen Schiene eingehängt werden. Das ausgestellte Fahrzeug gibts zum Preis von 102.450 Euro.

Weltpremiere: Cabintech Lignum77

Ein einzigartiges Fahrzeug ist am Stand von Cabintech zu finden. Bei der Lignum77 handelt es sich um eine Kabine mit einem Trägerwerk aus Holz. Es wird also komplett auf einen üblichen GFK- oder Sandwichplattenbau verzichtet. Markenzeichen der Kabine sind die diagonalen Rahmenhölzer im Tragwerk, die im Inneren von LED-Lichtern hinterleuchtet sind und so ein völlig neues Raumgefühl vermitteln. Der 77 Grad-Winkel auf der Modellbezeichnung taucht an mehreren Stellen in der Kabine auf, wie am Heck.

Ebenfalls ungewöhnlich ist das Exterieur, das aus millimeterdünnem Echtsteinfurnier besteht. Im austestellten Messefahrzeug sind das Schieferplatten, es sind allerdings zahlreiche Individualisierung-Optionen möglich von Sandstein bis Schiefer.

Leider konnte bis zur Abenteuer und Allrad noch kein Innenausbau fertiggestellt werden, diesen konnte man im Nachbarfahrzeug im klassichen Expeditions-Koffer begutachten. Die Lignum77 steht darüber hinaus zum Selbstausbau bereit. Trotz der hochwertigen Materialien soll die Kabine nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen.

Was gibt es noch zu sehen?

Iglhaut präsentieren gleich am Eingang ihre Veredelung der neuen Mercedes T-Klasse. Diese wird so trotz Frontradantriebs auch Offroad-tauglich. Mit einem großen Stand ist dieses Jahr auch Porsche vertreten, die unter anderem ihr Dachzelt dabei haben, das unser Schwester-Magazin CARAVANING schon ausführlich getestet hat.

Schöne Unimog-Umbauten gibt es am Hellgeth-Stand zu bestaunen. Natürlich gibt es noch zahlreiche Expeditionsmobile, wie den Krug Type A Family. Aber auch kleinere Offroad-Lösungen, wie Allrad Fahrzeug plus Dachzelt Kombinationen sind vertreten.