Einen Campingbus namens Delfin gab es so bei Bürstner bisher noch nicht, ebenfalls neu ist das Basisfahrzeug Renault Master. Wir konnten uns auf dem Caravan Salon in Düsseldorf einen ersten Eindruck vom neuen Campervan mit Bad machen, den Bürstner als Delfin C621 Limited vorgestellt hat. Der 6,21 Meter lange Kastenwagen kommt mit einem Einzelbett-Grundriss.

Der Renault Master kommt in Serie mit 135-PS-Motor und Schaltgetriebe. Optional sind 150 PS oder ein Automatik-Getriebe wählbar. Der Delfin-Campingbus soll das Bürstner Portfolio im mittleren Preissegment ergänzen – das abgebildete Fahrzeug liegt bei 71.282 Euro. Den Namen Delfin trug bei Bürstner bisher ein Teilintegrierter. Mit dem C621 Limited, gibt es jetzt also auch einen Kastenwagen-Delfin. Den Teilintegrierten-Delfin haben wir hier getestet: Test Teilintegrierter Bürstner Delfin.

Grundriss des Delfin-Campingbus

Im Delfin C621 Limited gibt es kaum Überraschungen, der Grundriss ist klassisch, mit einer Halb-Dinette vorne, einem seitlich angeordneten Küchenblock und einem Bad gegenüber. Der Tisch hat eine Drehfunktion und kann so erweitert werden. Optional gibt es Umbau-Polster für die Sitzgruppe, sie ermöglichen zusätzliche Schlafplätze im Renault.

In der Küche finden Camping-Fans einen 2-Flammkocher, einen doppelt angeschlagenen Kühlschrank (Kompressor) mit einem Volumen von 69 Litern und einer Spüle. Herd und Spüle sind mit einer Abdeckplatte aus Glas ausgestattet, die Schubladen haben einen Soft-Close-Mechanismus.

Betten und Bad

Im Heck befinden sich zwei Einzelbetten, in den darüberliegenden Oberschränken sollte einiges an Gepäck Platz finden. Über den Türen gibt es ein offenes Ablagefach, an den Seiten ein Textil-Hängefach in das zum Beispiel eine Zeitschrift oder das Handy passt. Lesespots liefern Licht für entspannte Stunden.

Als Bett-Varianten stehen zwei Einzelbetten mit den Maßen 1,90 Meter x 71/70 Zentimeter bereit. Es gibt auch die Möglichkeit, die beiden Betten mithilfe eines verschiebbaren Lattenrosts zu verbinden. Dann entsteht eine breite Liegefläche von 1,90 x 1,78 Metern. Unter dem Bett finden Reisende Stauraum und den Gaskasten mit zwei 5-kg-Flaschen.

Eine zwei geteilte Falttüre trennt den Wohnraum vom Bad. Im Duschbad wird die Armatur einfach ausgezogen und zur Duschbrause, ein großer Spiegel und ein Schrank ergänzen die Ausstattung. Rundum gibt es einen Duschvorhang. Serienmäßig ist außerdem eine Kleiderstange an Bord.

Limited-Ausstattung im Delfin

Zur Limited-Ausstattung für den neuen Bürstner-Campingbus gehören 16-Zoll-Alufelgen, Rahmenfenster, eine Markise und ein Spoilerschutz, im Innenraum gibt es die Pilotensitze im Wohnraumdesign und eine Plissee-Verdunklung des Fahrerhauses für die Sonderedition.

Daten Bürstner Delfin C621 Limited