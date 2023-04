Neues Basisfahrzeug, aber bewährte Grundrisse: Die neuen Ford-Transit-Teilintegrierten von Carado haben entweder Einzelbetten oder ein Queensbett als Hauptbett. Die Modelle sind alle weiterhin mit Fiat Ducato als Basis zu haben – zum selben Preis.

Beim Ford kommt ein cooler Look mit einem Chassis in "Chroma-Blau" dazu, denn alle Transit-Wohnmobile bekommen automatisch die Edition24-Ausstattung. Damit will Carado seinen Kundinnen und Kunden den Transit schmackhaft machen.

Edition24: Gut aussehend und ausgestattet

Die Chassisfarbe der teilintegrierten Wohnmobile ist nicht das einzige optische Schmankerl, das die Edition24 mitbringt. Lackierte Stoßfänger, 16-Zoll-Alufelgen und Heckapplikationen runden gemeinsam mit der Dekor-Beklebung den Look außen ab. Im Inneren wartet eine Wohnwelt in Grau auf. Insgesamt hat Carado fürs Modelljahr 2024 das gesamte Portfolio im Innenraum neu gestaltet. Es wirkt dank Ambientelicht und neuen Dekorfarben frisch. Die Dachstauschränke sollen dank veränderter Form jetzt 24 Prozent mehr Volumen bieten.

Auch das Editionspaket "ED24" wartet in puncto Funktionalität auf: Ein Fenster in der T-Haube, eine zweite Außenraumstauklappe, hochwertige Rahmenfenster und ein isolierter Abwassertank sind an Bord. Hinzu kommt ein TV-Paket mit 22-Zoll-Flachbildschirm und Sat-Antenne sowie ein großer Kühlschrank mit 159 Liter Volumen und separatem Frosterfach mit 29 Liter.

Eine Markise ist neben Basic- und Chassis-Paket auch an Bord. Darin enthalten sind unter anderem eine Fliegengittertür, eine Komfort-Eingangstür mit Fenster, eine automatische Klimaanlage fürs Fahrerhaus und ein Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht.

Weitere Ausstattungsteile sind gegen Aufpreis erhältlich. Dazu gehören etwa ein Automatikgetriebe, ein 165-PS-Motor statt 130 PS, eine zweite Aufbaubatterie mit 95 Ah, eine Fußbodenerwärmung oder ein Backofen im Küchenblock.

Queensbett oder Einzelbetten

Die wichtigste Frage bezüglich des Grundrisses ist die nach dem Bett im Heck. Der Carado T 338 hat dort Einzelbetten eingebaut. Die Betten in dem knapp sieben Meter langen Reisemobil sind 1,92 respektive 2,00 Meter lang und 80 Zentimeter breit. Baut man sie zusammen, entsteht eine Liegefläche von 2,10 x 1,53 Meter.

Der Carado T 447 ist 7,36 Meter lang und hat ebenfalls Einzelbetten im Heck. Diese sind mit 2,05 und 2,12 etwas länger als im kürzeren Teilintegrierten. Das restliche Plus an Fahrzeuglänge nutzt der Sanitärraum. Statt eines kompakten Variobads wie im 338, hat der 447 ein Raumbad zwischen Wohn- und Schlafbereich. Der größte Vorteil dabei: eine separate Duschkabine.

Das dritte Modell ist der Carado T 449. Es ist genauso lang wie der 447 und unterscheidet sich von diesem nur mit seinem Queensbett im Heck. Die 1,95 x 1,50 Meter große Liegefläche ist von drei Seiten aus zugänglich.

Allen drei Modellen gemeinsam ist die L-förmige Küche mit Zwei-Flammen-Kocher und einem großen Kühlschrank. Gegen Aufpreis kann man den Carado T auf Ford Transit mit einem Hubbett über der Sitzgruppe ausstatten lassen. Dieses misst 1,95 Meter in der Länge und in der Breite 1,40, an der schmalsten Seite 1,10 Meter.

Somit können bis zu vier Personen in allen Modellen übernachten. Gemeinsam mit der optional umbaubaren Sitzgruppe für die größeren beiden Fahrzeuge können sogar bis zu fünf Personen mit dem 447/449 in den Urlaub fahren. Möglich wird das durch den fünften Dreipunkt-Sitzgurt, der sich aus dem seitlich angeschlagenen Hocker hinter dem Beifahrersitz bauen lässt (aufpreispflichtige Option).

Carado T 338 EDITION 24

Basisfahrzeug: Ford Transit, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe

Ford Transit, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Länge/Breite/Höhe: 6,99/2,32/3,06 Meter

6,99/2,32/3,06 Meter max. Gesamtgewicht: 3,5 Tonnen

3,5 Tonnen Sitz-/Schlafplätze: 4/2(4)

4/2(4) Grundpreis: 69.099 Euro

Carado T 447 und 449 EDITION 24