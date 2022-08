So behalten Sie auf der weltgrößten Caravaning-Messe den Überblick: Im promobil-Hallenplan finden Sie detailliert beschrieben, wo die Messestände aller Wohnmobil-, Caravan- und Zubehör-Marken stehen.

Die neuesten Reisemobile und frisches Zubehör sollen auch dieses Jahr für einen informativen und unterhaltsamen Aufenthalt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf sorgen. Die größte Freizeitfahrzeugmesse der Welt öffnet in Düsseldorf vom 27. August bis 4. September ihre Tore.

Was ist neu auf der Messe 2022?

Auf dem Caravan Salon 2022 besiedeln 700 Aussteller die 16 Messehallen und das Freigelände. Damit erhöht sich Zahl der Aussteller dramatisch zum vergangenen Jahr: Damals waren es nur 590 Aussteller in 12 Hallen – was unter anderem daran lag, dass wegen der Pandemie einige Firmen nicht anreisten, beispielsweise die gesamte Erwin-Hymer-Group mit all ihren Marken, und einige Flächen leer standen.

Welche Freizeitfahrzeug-Marke sich zum Caravan Salon 2023 wo genau in welcher Halle befindet, können unserem Hallenplan-Download am Ende des Artikels auf einen Blick entnehmen.

Halle 1 und 4: Hier stellen die Marken des Knaus-Tabbert-Konzerns ihre Freizeitfahrzeuge aus.

Hier stellen die Marken des ihre Freizeitfahrzeuge aus. Halle 3: zeigt Zubehör, Zelte, Faltcaravans, Reiseziele und die Sonderausstellung "Travel&Nature"-Connected.

zeigt und die Sonderausstellung Halle 5: bleibt das Zuhause des Premium-Segments mit Luxuslinern und Offroad-Mobilen.

bleibt das Zuhause des mit Luxuslinern und Offroad-Mobilen. Hallen 6 und 7a: besiedelt in diesem Jahr ganz neu die Hymer-Gruppe .

besiedelt in diesem Jahr ganz neu die . Halle 7 : Einsteigerinnen und Einsteiger können sich in der Starter-Welt informieren.

: Einsteigerinnen und Einsteiger können sich in der informieren. Halle 9 : Caravans und Reisemobile von Hobby , Kabe und Fendt.

: Caravans und Reisemobile von , und Fendt. Hallen 10 und 11: Reisemobile, Campingbusse und Caravans verschiedener Marken.

Reisemobile, Campingbusse und Caravans verschiedener Marken. Halle 12 und 15 : Noch mehr Campingbusse als im Vorjahr sind gesammelt in den Hallen 12 und 15 zu finden.

: Noch mehr als im Vorjahr sind gesammelt in den zu finden. Halle 13 und 14 : Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Fahrzeugtechnik, Komponenten und Bauteile stellen hier aus.

: Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen stellen hier aus. In Halle 16 gehört wie immer zur Hälfte den Automobil-Marken und deren Innovationen. Außerdem sind hier die Marken der Rapido-Gruppe und Carthago-Gruppe vertreten.

gehört wie immer zur Hälfte den Automobil-Marken und deren Innovationen. Außerdem sind hier die Marken der und vertreten. Halle 17: Hier finden Sie die Reisemobile der Pilote-Gruppe.

Wo finden Sie promobil auf der Messe?

Den Stand von promobil und seinen Schwestern-Zeitschriften CARAVANING und CLEVER CAMPEN finden Sie in Halle 10.

Hier bekommen Sie neben Stellplatzatlanten und dem Stellplatzführer Landvergnügen auch ACSI-Campingführer und vieles mehr. Wer auf der Messe ein Abo abschließt, kann sich über besondere Vorteile freuen – Informieren Sie sich einfach vor Ort darüber. Darüber hinaus steht das Standpersonal für Fragen, Lob und Anregungen gerne für Sie bereit.

Mehr Infos zur Messe gibt's hier.

Im promobil Hallenplan finden Sie die Messestände der Wohnmobil-, Caravan- und Zubehör-Marken.