Das Brauwesen in Deutschland ist so vielfältig wie noch nie. Kleine Lokalbrauereien bieten neben lokalen Gerichten und schmackhafte Bierkreationen auch oft Stellplätze an. Die 10 besten in Deutschland hat promobil für Sie herausgesucht.

Volksfeste erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit. Nicht zuletzt wegen des geselligen Biergenusses. Doch auch außerhalb der Fest-Saison muss man nicht auf dieses herrliche Gebräu verzichten. Wie wäre es mit einem Wohnmobil-Ausflug zu einer deutschen Braustätte?

Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.400 Brauereien, einige davon mit eigenem Stellplatz. So kommt man nicht nur in den Genuss von frischgebrautem Bier, sondern auch von leckeren traditionellen Gerichten, die in den dazu gehörigen Gaststätten gereicht werden. Weiterer Vorteil: Übernachtet man mit dem Wohnmobil direkt neben der Brauerei, muss man sich nicht darum kümmern, wie man nach der Bierprobe ins eigene Bett kommt.

Praktisch: Viele der Brauereien in der folgenden Auflistung liegen in der Nähe eines Schlosses oder einer Burg. Kulturelle Highlights und wunderschöne Landschaften machen die Wohnmobil-Genusstour zu einem Rundum-Paket.

Die beliebtesten Stellplätze an Brauereien wurden mithilfe des Stellplatz-Radars von promobil herausgefiltert. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, in der mehr als 24.000 internationale Stellplätze mit Informationen gelistet sind. Der Stellplatz-Radar ist als App im Google Playstore und Apple Store kostenlos verfügbar. Für WohnmobilistInnen hat die App den großen Vorteil, dass sie auf Reisen nahegelegene Stellplätze anzeigt. Darüber hinaus können Nutzer die Plätze nach ihrem Aufenthalt bewerten, wodurch zukünftige Campinggäste einen besseren Eindruck erhalten. Auf Grundlage dieser Bewertungen erstellt promobil Ranglisten wie diese.

1. Stellplatz Brauerei Biberach, Bayern

Ein schöner Platz für Wohnmobile ist der Stellplatz an der Brauerei in Roggenburg-Biberach. Die Brauerei ist seit 1844 in Familienbesitz und bietet für BierliebhaberInnen unter anderem Probierpackungen mit sechs verschiedenen Biersorten an.

Hier genießen insgesamt acht Mobile die Ruhe und Natur mit einem Blick über weitläufige Felder. Hunde sind erlaubt und fühlen sich dort sehr wohl, da es in der Umgebung viele Möglichkeiten für Spaziergänge gibt. Campinggäste loben nicht nur die gute Pflege des Platzes, sondern auch die durchdachte Ausstattung der Ver- und Entsorgung.

In der Umgebung: Bei einem beliebten Ausflugsziel in der Region handelt es sich um die Klosteranlage Roggenburg. Diese wurde bereits im 12. Jahrhundert gegründet, erstrahlt jedoch heutzutage in barockem Gewand. Biberach punktet mit vielen Fahrradwegen. Verschiedenste Rundtouren zwischen 12 und 105 Kilometer stehen zur Auswahl, in der Stadt gibt es zudem mehrere Ladestationen für E-Bikes. Panoramawege, Waldspaziergänge und Naturkundepfade machen Wanderfans und Vierbeiner glücklich.

2. Stellplatz der Brauerei Reichhold, Bayern

"Landschaftlich schön gelegen" ist der Stellplatz der Brauerei Reichhold im fränkischen Aufseß. WohnmobilistInnen stehen hier an einem fränkischen Wirtshaus, das Gäste mit traditionellem Essen und leckerem Bier verwöhnt.

Ein Highlight für BierliebhaberInnen: Auf dem Stellplatz gibt es einen Bierautomat, der rund um die Uhr gekühltes Bier für nur einen Euro enthält. Gäste freuen sich über die sauberen sanitären Anlagen auf dem Platz und die netten Besitzer.

In der Umgebung: Eine Wanderroute, die direkt am Platz vorbeiführt, ist die Brauereiwanderung. Aufseß ist der Ort mit der höchsten Brauereidichte in Deutschland, da hier alleine vier Brauereien angesiedelt sind. Nach erfolgreichem Beenden der Wanderung erhalten Gäste eine Urkunde und werden zum fränkischen Ehrenbiertrinker ernannt. Ansonsten bietet die fränkische Schweiz allerlei Möglichkeiten für AktivurlauberInnen: Wanderwege mit einer Gesamtlänge von 4.500 Kilometern durchziehen die Region, darunter noch weitere Bier- und Brauereiwanderwege. Die Region bietet darüber hinaus Möglichzeiten zum Mountainbiken, Klettern und Kanufahren. Für Familien ist eine Höhlenbesichtigung zu empfehlen. Von insgesamt 1.000 Höhlen im Franken sind vier für die Öffentlichkeit erschlossen und zugänglich.

3. Stellplatz am Brauhaus Klute, NRW

Auf dem dritten Platz landet der ebenfalls kostenlose Stellplatz am Brauhaus Klute im Havixbeck, der auf vier Wohnmobile ausgelegt ist. Das Gasthaus versorgt WohnmobilistInnen mit westfälischen Gerichten, im Café gibt es zudem leckeren, hausgemachten Kuchen. Vor Ort wird nicht nur Bier gebraut, sondern auch Schnaps gebrannt und regionale Spezialitäten im Brauhauslädchen verkauft.

Gäste schwärmen von der tollen Bewirtung, denn das ganze Personal ist hilfsbereit und freundlich. Das Brauhaus ist urig und gemütlich, der Platz auch für große Wohnmobile.

In der Umgebung: Für alle, die sich näher mit der westfälischen Geschichte befassen wollen, eignet sich das Freilichtmuseum Mühlendorf. Dort findet man 30 Bauwerke, die aus dem 16. bis 19. Jahrhundert stammen. Diese Gebäude wurden zum größten Teil an ihrem ursprünglichen Ort abgebaut und auf dem Museumsgelände wieder aufgebaut. Neben tollen Ausflugsmöglichkeiten in der Natur, lohnt sich die Besichtigung der Studentenstadt Münster. Am Prinzipalmarkt, dem Zentrum des Stadtlebens, treffen alte Giebelhäuser und Bogengänge auf moderne Boutiquen und schicke Restaurants.

4. Stellplatz Brauereigasthof Schöre, Baden-Württemberg

Eine gute Alternative zu Stellplätzen direkt am Bodensee bietet der Stellplatz Brauereigasthof Schöre in Tettnang. Der Stellplatz ist das ganze Jahr über von vier Reisemobilen nutzbar, die Einkehr im Gasthaus ist obligatorisch.

Die Campinggäste beschreiben, dass sowohl das Gasthaus als auch die Preise sehr gut sind. Vor Ort gibt es neben der Bierbrauerei eine Schnapsbrennerei und einen kleinen Shop mit eigenen Produkten. Für Interessierte gibt's auf Wunsch eine Brauereiführung mit Bierprobe.

In der Umgebung: Der kleine Ort Tettnang liegt nur acht Kilometer vom Bodensee entfernt und hat mit seiner historischen Altstadt und dem Neuen Schloss mindestens genauso viel zu bieten. Vor Ort werden Führungen angeboten, in denen man nicht nur das beeindruckende Barockschloss, sondern auch den schönen Garten besichtigt. Da es sich um eine Hopfenanbau-Region handelt, empfiehlt sich außerdem der Besuch des Hopfenmuseums. Dort erhalten Besucher einen Einblick in die Geschichte des Hopfenanbaus, die dafür nötige Technik und entdecken spannende Bierkreationen.

5. Stellplatz am Vielanker Brauhaus, Meck-Pomm

Auf Platz 5 liegt der Stellplatz am Vielanker Brauhaus in Vielank. Der kleine Ort hat außer der Brauerei eher weniger zu bieten, punktet aber durch die Lage im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Der Platz ist gebührenfrei und wird von den Gästen aufgrund seiner schönen Lage mitten auf einer Wiese gelobt. Das Essen im Brauhaus wird als hervorragend und das Personal als sehr zuvorkommend beschrieben. Das Vielanker Brauhaus stellt nicht nur eigenes Bier, sondern auch Fassbrausen, Likör und Whisky her.

Gäste können nach einer Voranmeldung an einer Brauereiführung teilnehmen oder sogar ein Bierseminar besuchen. Als Wappentier der Brauerei dient der Auerochse, der auf der Weide besucht werden kann. Die sogenannte "Auerochsensafari" ist besonders für Familien mit Kindern ein aufregendes Erlebnis.

In der Umgebung: Für ein wenig Kultur lohnt sich die Fahrt ins nahegelegene Dömitz. Dort findet sich eine der am besten erhaltenen Wehranlagen in Norddeutschland, die heute unter Denkmalschutz steht. Die in Form eines Fünfecks angelegte Festung beherbergt unter anderem ein Museum, eine Galerie und Bastionen. Auch eine Elbe-Schifffahrt ist ein tolles Erlebnis und eine gute Möglichkeit, um die schöne Landschaft ganz bequem zu erkunden.

6. Stellplatz am Pott’s Brauhaus, NRW

Der Stellplatz am Pott’s Brauhaus in Oelde ist gebührenpflichtig und hat das ganze Jahr über für 20 Wohnmobile geöffnet. Der Platz wird zwar als einfach beschreiben, jedoch kann er durch seine ruhige Lage unweit der Autobahn punkten. In dem angrenzenden Restaurant mit Biergarten gibt es nicht nur traditionelle Gerichte, sondern auch mehrmals die Woche Buffets, unter anderem das Münsterland-, Spanferkel, Fisch- oder Frühstücksbuffet.

Die Besitzer legen viel Wert auf regionale Produkte, die aus der eigenen Bäckerei, Metzgerei und Brauerei stammen. Ein kleiner Imbiss versorgt zudem Gäste mit Snacks für Zwischendurch. Auch die Brauerei hat so einiges zu bieten: Neben verschiedenen Führungen gibt es ein kleines Kino sowie ein Biermuseum.

In der Umgebung: Die vielen Möglichkeiten zum Wandern und Fahrradfahren werden als sehr positiv bewertet. Der ganze Stolz von Oelde ist der Vier-Jahreszeiten-Park, der zu jeder Saison spannende Attraktionen für die ganze Familie bietet. Es gibt ein Kindermuseum, mehrere Spielplätze, ein Freibad und eine Konzertbühne. Für kleinere Spaziergänge lohnt sich der Besuch des Geisterholz, einem kleinen Wald am Stadtrand.

7. Stellplatz Bräuhaus Ummendorf, Baden-Württemberg

Der Stellplatz in Ummendorf liegt direkt neben einem Bach, bietet Platz für 5 Mobile und ist die ersten drei Nächte kostenlos. WohnmobilistInnen, die Interesse an der Bier-Herstellung haben, können eine der Führungen besuchen, die für (Klein-) Gruppen angeboten wird. Außerdem lohnt eine Bier-Probe der dort gebrauten Biersorten.

In der Umgebung: Die Brauerei liegt nur 5 Kilometer von Biberach entfernt. Ein Ausflug in die Stadt bietet viele Möglichkeiten, den Tag zu gestalten. Die Stadtpfarrkirche, die eine der ältesten ihrer Art ist, lohnt eine Besichtigung ebenso wie der Besuch des Mehrspartenmuseums oder einem Bummel über den Marktplatz, der als einer der schönsten in Süddeutschland beschrieben wird. Wer seinen Urlaub gerne sportlich gestalten möchte, kann im Naturbadesee des Ortes schwimmen oder die Gegend auf den ausgewiesenen Rad- und Wanderwegen erkunden. Für Entspannung sorgen das Thermalbad und die Saunalandschaft Jordanbad.

8. Stellplatz Brauerei Rothenbach, Bayern

Ein weiterer Stellplatz im bayrischen Ort Aufseß kann von März bis Oktober von bis zu drei Mobilen genutzt werden. Für einen idyllischen Eindruck sorgt ein Bach, der direkt am Platz vorbei fließt. Das Essen in der Brauereigaststätte wird als sehr lecker und das Personal als freundlich beschrieben. Viele der WohnmobilistInnen bleiben zwar nur für eine Nacht dort, freuen sich jedoch trotzdem über die tolle und schöne Landschaft.

In der Umgebung: Die Brauerei Rothenbach liegt unterhalb des romantischen Schlosses Unteraufseß. Die gesamte Anlage kann besichtigt werden. Generell sind Liebhaber von Burgen in der Umgebung genau richtig: Die fränkische Schweiz gehört zur romantischen Burgenstraße, die an zahlreichen Schlössern, Burgen und Ruinen vorbeiführt. Diese werden von Fahrrad- und Wanderwegen ergänzt, wie etwa dem Radweg Deutsche Burgenstraße. Lohnenswert ist auf jeden Fall eine Tagestour ins nahegelegene Bayreuth. Die Stadt, die besonders durch Richard Wagner bekannt ist, beeindruckt mit imposanten Barockbauten und großzügigen Parkanlagen. Für Bierliebhaber gibt es außerdem auch hier eine große Biererlebniswelt.

9. Landhausbräu Koller Parkplatz, Bayern

Landhausbräu Koller in Eurasburg ist seit mehreren Generationen familiengeführt und befindet sich in der Nähe der A8, unweit von München. Die Stellplätze sind kostenlos und idyllisch gelegen. Im angrenzenden Biergarten gibt es traditionell bayrische Kost, die alle Gästen sehr schätzen. Das hauseigene Bier kann man im Biergarten und der Brauerei genießen oder in verschieden großen Flaschen oder Fässern erwerben.

In der Umgebung: Die ländliche Gegend ist besonders beliebt zum Wandern. Die meisten ausgeschilderten Wege starten direkt am Kirchplatz in Eurasburg und führen in großen Teilen durch den Eurasburger Forst. Eine Besichtigung der lokalen Kirche und der Kapelle lohnt sich. Wer noch einige Kilometer weit fährt, kann in München oder Augsburg shoppen gehen oder die Sehenswürdigkeiten der bayrischen Großstädte besichtigen.

10. Gasthausbrauerei Zum Alten Brauhaus, Brandenburg

Das alte Brauhaus in Rheinsberg bietet Platz für vier Wohnmobile. In der Gaststädte werden traditionelle, regionale Gerichtet serviert. Das Bier wird zwar nicht mehr selbstgebraut, die Hausmarke "Kronprinzen Pils" wird dennoch weiterhin hergestellt und im Biergarten ausgeschenkt.

In der Umgebung: Hierbefindet sich das Schloss Rheinsberg, das als Musterbeispiel des Friderizianischen Rokokos gilt. Zudem diente das Schloss am Ostufer des Grienericksees als Vorbild für Schloss Sanssouci. Eine Führung durch den Schlosspark lohnt sich ebenso wie eine Stadtführung durch Rheinsberg.