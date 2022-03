Ziel von Essential Vans ist es, den Umbau vom nackten Kastenwagen zum funktionsfähigen Campervan individuell und flexibel, aber auch kostengünstig zu realisieren. Die Ausbauer aus Graz verwenden dazu modulare Möbel und Boxen, die in ein Schienensystem eingehängt werden. So entsteht eine multifunktionale, nach Bedarf anpassbare Struktur aus Airline-Schienen, zusätzlichen Sitzplätzen und einer Basis-Ausstattung fürs Campen.

Basis des Ausbaus von Essential Vans

Zur Grundausstattung gehört die Wand- und Dachisolierung, die fertig zugeschnitten im Fahrzeug verklebt wird. Hauptbestandteil ist das an den Wänden anzubringende Konsolensystem aus Airline-Schienen (stahlverzinkt, pulverbeschichtet oder Aluminium). An das Schienensystem werden im Fahrzeug dann Bett, Schränke oder weitere Extras angebracht.

Variables Bettsystem

Zum Schlafen dienen zwei Bettvarianten, die jeweils im Schienensystem eingehängt werden. Beide bestehen aus einem Bettmodul und zwei oder drei Holzeinlegern. Je nach Vorliebe wird die Liegefläche als Querbett oder als übereinander eingebaute Einzelbetten realisiert. Gurtbänder sichern die Betten zur Decke hin, so bleibt unter dem Bett der Stauraum komplett frei. Tagsüber lässt sich das Einzelbett platzsparend zur Seite hochklappen.

Stauraum in Hängetaschen und Regalen

Für das Gepäck nutzen die Österreicher ein Regalsystem mit Edelstahlböden. Die in den Raum ragenden Regalböden können platzsparend aufgestellt und mittels Spanngurt an der Decke fixiert werden. Oder sie dienen als Basis für Hängeschränke, dann kommen eigens entwickelte Hängetaschen als Ergänzung zum Einsatz. In die herausnehmbaren Stofftaschen lässt sich Gepäck direkt aus dem Schrank zu Hause einpacken – so kommen sie direkt ins Regal und es ist nicht mehr nötig, die Kleidung neu zusammenzulegen oder zu sortieren.

Für wen ist das Konzept von Essential Vans interessant?

Der Hersteller sagt, dass die Zielgruppe vor allem aus Leuten besteht, die sich ihren Van oder Transporter selbst ausbauen wollen, aber nicht genug Zeit haben, alles selbst zu machen und Wert auf eine hochwertige Basis legen. Außerdem lassen sich mit dem Essential Van System Sonderwünsche gut lösen: Zum Beispiel für alle, die das Mountainbike oder Motorrad im Camper transportieren möchten oder anderes sperriges Sportgerät immer an Bord haben.

Wie werden die Bausätze eingebaut?

Die für den Umbau nötigen Bausätze starten bei knapp 12.300 Euro. Eine detaillierte Anleitung hilft dabei, die Module selbst einzubauen. Wahlweise verbaut der Hersteller sie direkt oder eine Partnerwerkstätte kann das Modul montieren. Die Profis brauchen ungefähr zwei Tage zum Einbau des Bausatzes. Komplettfahrzeuge hat Essential Vans bislang nicht im Angebot. Auf Wunsch gibt es auch Küchenmöbel mit individuellen Lösungen.

Preis: ab 12.300 Euro für Bausatz

Alternative zum System

